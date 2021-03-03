Расположенная в Невшателе федеральная служба статистики ежегодно проводит координируемое на европейском уровне исследование условий жизни и доходов жителей Конфедерации. В опросе принимают участие 7 500 отобранных случайным образом домохозяйств, в которых проживают более 16 000 человек. Анализ результатов занимает определенное время. Так, последние опубликованные данные относятся к 2019 году, что, впрочем, не мешает проследить тревожную ситуацию – уровень бедности в Швейцарии достиг самых высоких показателей с 2014 года.

В 2019 году в условиях бедности проживали 8,7% населения страны, то есть 735 000 человек. Для 10% населения с наименьшими доходами эквивалентный располагаемый доход составил менее 25 868 франков (по сравнению с 27 252 франками в 2014 году). Медианный доход, при этом, оставался стабильным на уровне около 50 000 франков. Добавим, что под доходом «брутто» понимается сумма доходов всех членов домашнего хозяйства, включая заработную плату, пенсии, социальные выплаты, доходы от состояния, алименты. Располагаемый доход домашних хозяйств рассчитывается путем вычета из дохода «брутто» обязательных расходов, в том числе на социальное и медицинское страхование, а также на уплату налогов. Эквивалентный располагаемый доход рассчитывается из располагаемого с учетом размера и состава домашнего хозяйства: самый старший член семьи получает коэффициент 1,0, люди старше 14 лет – 0,5, дети до 14 лет – 0,3.

Уровень бедности среди занятых лиц в 2019 году составил 4,2%. Другими словами, около 155 000 человек живут за чертой бедности, несмотря на то, что имеют оплачиваемую работу. Порог бедности основан на стандартах Швейцарской конференции учреждений социального обеспечения (CSIAS) и составляет в среднем 2279 франков в месяц на одного человека и 3976 франков в месяц на двоих взрослых и двоих детей. В целом, люди, не имеющие средств для приобретения товаров и услуг, необходимых для интегрированной социальной жизни, считаются бедными.

В 2019 году 20,7% жителей Швейцарии не смогли справиться с непредвиденными расходами в размере 2500 франков в течение месяца, а 15,1% имели, по крайней мере, один просроченный платеж, включая задолженность по уплате налогов или взносов на медицинское страхование.

Чаще всего испытывают финансовые трудности иностранцы, одинокие родители, люди без среднего или высшего образования, а также безработные. Люди в возрасте 65 лет и старше чаще являются малоимущими с точки зрения получаемых доходов, чем люди трудоспособного возраста. Однако они гораздо больше удовлетворены собственным материальным положением, так как значительная часть пожилых людей имеет финансовые резервы, из которых они могут извлечь средства для удовлетворения своих повседневных потребностей. Эти сбережения, впрочем, не учитываются при расчете уровня бедности.

Тем не менее, общий уровень жизни в Швейцарии остается одним из самых высоких в Европе. Этот показатель оценивается на основе медианного эквивалентного располагаемого дохода после корректировки разницы в ценах между странами. В Швейцарии этот доход был в 2,8 раза выше, чем в Греции, в 1,6 раза выше, чем в Италии, в 1,3 раза выше, чем во Франции, и в 1,2 раза выше, чем в Германии и Австрии. Любопытно, что неравенство в распределении доходов в Швейцарии ниже среднеевропейского уровня: располагаемый доход 20% населения с самым высоким уровнем дохода был в 4,8 раза выше, чем у 20% населения с самыми низкими доходами.

Добавим, что в этих данных пока не отражены экономические последствия пандемии, но оснований для оптимизма нет. Так, согласно недавнему отчету государственного секретариата по экономике (SECO), на конец января 2021 года в региональных центрах занятости (ORP/RAV) было зарегистрировано 169 753 безработных, что на 6208 человек больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года безработица выросла на 40,3% (48 735 человек).