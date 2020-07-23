По информации издания Les Echos, опросившем французских экспатов в Конфедерации, у швейцарцев есть 5 качеств, которые стоит перенять:

- скромность,

- соблюдение правил,

- забота об общественных интересах,

- склонность дать соискателю шанс, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании,

- надежность и умение добиваться результатов.



Несмотря на это, у швейцарцев есть одна слабость – искажать информацию в своих резюме. По данным консалтинговой компании Aequivalent (Ивердон-ле-Бен), проанализировавшей 3311 таких документов в 2019 году, в 46,8% из них обнаружены неточности, а 8% содержали ложные сведения. В 2018 году явных фальшивок было только 7%.

Многие соискатели не указывают в резюме, что выступают ответчиками в судебных процессах, а также «забывают» сообщить о банкротстве фирм, которыми они руководили. 19% кандидатов не пишут о смежных видах деятельности (14% в 2018-м) вопреки тому, что многие работодатели хотят получить эту информацию, чтобы оценить возможные конфликты интересов.

70% сведений (58% в 2018-м) об опыте работы содержат неточности касательно должности, периоде сотрудничества, уровне занятости и типе заключенного с компанией договора. 53% швейцарцев (37% в 2018-м), данные о которых проверили сотрудники Aequivalent, публиковали в интернете неверные сведения из своих резюме, конфиденциальную информацию, расистские высказывания, а также ссылки на материалы о насилии, алкоголе и наркотиках.

Честнее всех в своих резюме – немецкие и австрийские экспаты, а вот англичане и американцы склонны чаще искажать информацию. Если говорить о гражданах Конфедерации, то жители немецкоязычных кантонов правдивее своих соотечественников из Романдии (5% и 8% неточностей соответственно). Любопытно, что заявления швейцарских резидентов, независимо от их гражданства, чаще соответствуют реальности, чем заявления жителей соседних стран.

Важная новость для предприятий, пользующихся аутсорсингом: сотрудники фирм, которым переданы определенные виды деятельности, чаще предоставляют неверную информацию о себе компании-заказчику, чем ее штатные работники. Говоря о возрасте, стоит заметить, что молодежь меньше других переживает за точность данных в резюме и за свою репутацию. В 2018 году женщины были честнее мужчин, а в 2019-м – наоборот.