Автор: Лейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен, 23. 07. 2020. Просмотров: 245
По информации издания Les Echos, опросившем французских экспатов в Конфедерации, у швейцарцев есть 5 качеств, которые стоит перенять:
- скромность,
- соблюдение правил,
- забота об общественных интересах,
- склонность дать соискателю шанс, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании,
- надежность и умение добиваться результатов.
Несмотря на это, у швейцарцев есть одна слабость – искажать информацию в своих резюме. По данным консалтинговой компании Aequivalent (Ивердон-ле-Бен), проанализировавшей 3311 таких документов в 2019 году, в 46,8% из них обнаружены неточности, а 8% содержали ложные сведения. В 2018 году явных фальшивок было только 7%.
Многие соискатели не указывают в резюме, что выступают ответчиками в судебных процессах, а также «забывают» сообщить о банкротстве фирм, которыми они руководили. 19% кандидатов не пишут о смежных видах деятельности (14% в 2018-м) вопреки тому, что многие работодатели хотят получить эту информацию, чтобы оценить возможные конфликты интересов.
Честнее всех в своих резюме – немецкие и австрийские экспаты, а вот англичане и американцы склонны чаще искажать информацию. Если говорить о гражданах Конфедерации, то жители немецкоязычных кантонов правдивее своих соотечественников из Романдии (5% и 8% неточностей соответственно). Любопытно, что заявления швейцарских резидентов, независимо от их гражданства, чаще соответствуют реальности, чем заявления жителей соседних стран.
Важная новость для предприятий, пользующихся аутсорсингом: сотрудники фирм, которым переданы определенные виды деятельности, чаще предоставляют неверную информацию о себе компании-заказчику, чем ее штатные работники. Говоря о возрасте, стоит заметить, что молодежь меньше других переживает за точность данных в резюме и за свою репутацию. В 2018 году женщины были честнее мужчин, а в 2019-м – наоборот.
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