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четверг, 23 июля 2020 года   

Резюме швейцарцев далеки от идеала|Les CV des Suisses ne sont pas parfaits

Автор: Лейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен, 23. 07. 2020. Просмотров: 245

© Gabrielle Henderson/unsplash.com

Швейцарцы все чаще искажают информацию в резюме, при этом молодежь меньше всех переживает за точность данных и свою репутацию.|
Les Suisses insèrent de plus en plus souvent des informations incorrectes dans leurs CV, et ce sont les jeunes qui semblent se préoccuper le moins de l’exactitude des données et de leur réputation.

По информации издания Les Echos, опросившем французских экспатов в Конфедерации, у швейцарцев есть 5 качеств, которые стоит перенять:

- скромность,
- соблюдение правил,
- забота об общественных интересах,
- склонность дать соискателю шанс, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании,
- надежность и умение добиваться результатов.

Несмотря на это, у швейцарцев есть одна слабость – искажать информацию в своих резюме. По данным консалтинговой компании Aequivalent (Ивердон-ле-Бен), проанализировавшей 3311 таких документов в 2019 году, в 46,8% из них обнаружены неточности, а 8% содержали ложные сведения. В 2018 году явных фальшивок было только 7%.

Многие соискатели не указывают в резюме, что выступают ответчиками в судебных процессах, а также «забывают» сообщить о банкротстве фирм, которыми они руководили. 19% кандидатов не пишут о смежных видах деятельности (14% в 2018-м) вопреки тому, что многие работодатели хотят получить эту информацию, чтобы оценить возможные конфликты интересов.

70% сведений (58% в 2018-м) об опыте работы содержат неточности касательно должности, периоде сотрудничества, уровне занятости и типе заключенного с компанией договора. 53% швейцарцев (37% в 2018-м), данные о которых проверили сотрудники Aequivalent, публиковали в интернете неверные сведения из своих резюме, конфиденциальную информацию, расистские высказывания, а также ссылки на материалы о насилии, алкоголе и наркотиках.

Честнее всех в своих резюме – немецкие и австрийские экспаты, а вот англичане и американцы склонны чаще искажать информацию. Если говорить о гражданах Конфедерации, то жители немецкоязычных кантонов правдивее своих соотечественников из Романдии (5% и 8% неточностей соответственно). Любопытно, что заявления швейцарских резидентов, независимо от их гражданства, чаще соответствуют реальности, чем заявления жителей соседних стран.

Важная новость для предприятий, пользующихся аутсорсингом: сотрудники фирм, которым переданы определенные виды деятельности, чаще предоставляют неверную информацию о себе компании-заказчику, чем ее штатные работники. Говоря о возрасте, стоит заметить, что молодежь меньше других переживает за точность данных в резюме и за свою репутацию. В 2018 году женщины были честнее мужчин, а в 2019-м – наоборот.

 

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