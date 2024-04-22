Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.04.2024.
Сколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.|
Combien de ménages suisses peuvent se permettre de devenir propriétaires? Dans quelles régions du pays les prix de l’immobilier ont-ils particulièrement augmenté? Que se passe-t-il sur le marché de l’immobilier d’investissement? Et comment le marché du logement évoluera-t-il dans un avenir proche? Une nouvelle étude d’UBS répond à ces questions.
Швейцария – страна квартиросъемщиков. По данным статистики, к домовладельцам относятся только 36% населения, что считается самым низким показателем среди всех европейских стран. И, похоже, в ближайшее время ситуация только усугубится. Как подсчитали эксперты UBS, если двадцать лет назад почти 60% швейцарских домохозяйств были в состоянии купить жилье, то сегодня эта доля составляет всего 15% (примерно 660 000 домохозяйств).
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