Когда покупка дома становится роскошью |Quand l’achat d’un logement devient un luxe

Швейцария – страна квартиросъемщиков. По данным статистики, к домовладельцам относятся только 36% населения, что считается самым низким показателем среди всех европейских стран. И, похоже, в ближайшее время ситуация только усугубится. Как подсчитали эксперты UBS, если двадцать лет назад почти 60% швейцарских домохозяйств были в состоянии купить жилье, то сегодня эта доля составляет всего 15% (примерно 660 000 домохозяйств).