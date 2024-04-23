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среда, 24 апреля 2024 года   

Велемир Хлебников и певцы смерти

Отделение русского языка и лаборатория LABEAC Женевского университета приглашают вас на лекции профессора Университета Принстона Ильи Виницкого на тему:

"Голоса с улицы" Велемира Хлебникова, украинская песня и красный террор.

Лекция пройдет на английском языке. Вход бесплатный и без предварительной регистрации.

 

 

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Велемир Хлебников и певцы смерти | Velemir Khlebnikov and Singers of Death
четверг, 2 мая 2024 года
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