Велемир Хлебников и певцы смерти

Сколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.