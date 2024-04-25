Швейцарские джихадисты молодеют, а полиция… |Des djihadistes suisses se rajeunissent, et la police…

Швейцария известна своей продвинутой косметологией, основные усилия которой направлены на сохранение молодости тех, кто ею еще обладает, и омолаживание тех, у кого она уже в прошлом. Наши постоянные читатели знают, что Нашей Газете присущ иронический стиль, и нам бы очень хотелось поиронизировать на эту тему в связи с сегодняшним сюжетом, но рука не поднимается, ведь речь идет о снижающемся на наших глазах возрастном цензе опасных преступников – есть новый печальный повод поговорить о растущем числе правонарушений, совершаемых в Швейцарии, и об их авторах.