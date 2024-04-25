Автор: Надежда Сикорская, Берн, 25.04.2024.
Как предотвратить все более раннюю радикализацию молодежи и не оттолкнуть тех, кто искренне готов помогать правоохранительным органам? Вот лишь два из многочисленных вопросов, стоящих перед Швейцарией.|
Comment prévenir la radicalisation de plus en plus précoce et ne pas aliéner ceux qui sont prêts à aider la police ? Voici deux des multiples questions auxquelles la Suisse se trouve confrontée.
Швейцария известна своей продвинутой косметологией, основные усилия которой направлены на сохранение молодости тех, кто ею еще обладает, и омолаживание тех, у кого она уже в прошлом. Наши постоянные читатели знают, что Нашей Газете присущ иронический стиль, и нам бы очень хотелось поиронизировать на эту тему в связи с сегодняшним сюжетом, но рука не поднимается, ведь речь идет о снижающемся на наших глазах возрастном цензе опасных преступников – есть новый печальный повод поговорить о растущем числе правонарушений, совершаемых в Швейцарии, и об их авторах.
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