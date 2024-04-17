«Швейцария и империи» |« La Suisse et les Empires »

Возможно, кто-то из наших читателей знает этого автора лично, ведь он преподает в Лозаннском университете и в Федеральной Политехнической школе Лозанны. Профессиональные интересы Седрика Юмера включают историю экономики, политической системы Швейцарии и ее отношений с другими странами в 19 и 20 веках. В 2018 году он издал книгу «Швейцария и европейские державы», посвященную источникам независимости Швейцарии и охватывающую период с 1813 по 1857 годы.