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четверг, 18 апреля 2024 года   

«Швейцария и империи» |« La Suisse et les Empires »

Автор: , Лозанна, .

Книга Седрика Юмера, вышедшая под таким заголовком, посвящена истории зарождения швейцарского экономического чуда и может быть полезна тем, кто еще не определился по вопросу полезности швейцарского нейтралитета или готовится сдавать экзамен с целью натурализации.

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Ce livre de Cédric Humair raconte l’histoire du miracle économique suisse. Il peut servir à ceux qui devront passer un examen en vue de la naturalisation et ceux qui hésitent comment répondre à la question sur l’utilité de la neutralité suisse.

Возможно, кто-то из наших читателей знает этого автора лично, ведь он преподает в Лозаннском университете и в Федеральной Политехнической школе Лозанны. Профессиональные интересы Седрика Юмера включают историю экономики, политической системы Швейцарии и ее отношений с другими странами в 19 и 20 веках. В 2018 году он издал книгу «Швейцария и европейские державы», посвященную источникам независимости Швейцарии и охватывающую период с 1813 по 1857 годы.

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экономика Швейцарии
секрет швейцарского благополучия
нейтралитет швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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