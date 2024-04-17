Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 17.04.2024.
Книга Седрика Юмера, вышедшая под таким заголовком, посвящена истории зарождения швейцарского экономического чуда и может быть полезна тем, кто еще не определился по вопросу полезности швейцарского нейтралитета или готовится сдавать экзамен с целью натурализации.|
Ce livre de Cédric Humair raconte l’histoire du miracle économique suisse. Il peut servir à ceux qui devront passer un examen en vue de la naturalisation et ceux qui hésitent comment répondre à la question sur l’utilité de la neutralité suisse.
Возможно, кто-то из наших читателей знает этого автора лично, ведь он преподает в Лозаннском университете и в Федеральной Политехнической школе Лозанны. Профессиональные интересы Седрика Юмера включают историю экономики, политической системы Швейцарии и ее отношений с другими странами в 19 и 20 веках. В 2018 году он издал книгу «Швейцария и европейские державы», посвященную источникам независимости Швейцарии и охватывающую период с 1813 по 1857 годы.
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