Автор: Заррина Салимова, Майринген, 24.04.2024.
По информации телеканала RTS, бывший студент Швейцарской школы гостиничного менеджмента, купивший отель рядом с военным аэропортом в Майрингене, был агентом Пекина.|
Selon les recherches de la RTS, un ancien étudiant de la Swiss Hotel Management school qui a acheté un hôtel à côté de l’aéroport militaire de Meiringen serait un agent de Pékin.
Швейцария всегда была привлекательной площадкой для секретных агентов всех мастей: так было во времена обеих мировых войн, так происходит и сегодня. Новый шпионский скандал, о котором стало известно из расследования RTS, связан с выходцами из Поднебесной.
Тайны гштаадского «Дворца»Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.
Сент-Урсанн – жемчужина кантона ЮраМаленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.
Когда покупка дома становится роскошьюСколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий