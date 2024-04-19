Юра занимает особое место cреди остальных швейцарских кантонов: практически во всех рейтингах конкурентоспособности он плетется где-то в самом хвосте. Да, высокими экономическими показателями самый молодой кантон страны не славится: его чаще описывают не как финансовый центр, а как ядро анархизма и гнездо сепаратистов. Для уха благопристойных швейцарцев такие эпитеты звучат, конечно, сомнительно. Но тех, кто не испугался репутации этого кантона и решил отправиться в путешествие по нему, ждет немало приятных сюрпризов – незагруженные автотрассы, прекрасные ландшафты и чудесные маленькие городки, не испорченные потоками туристов, например Сент-Урсанн.

Признаемся честно, до прошлой осени поездку в Сент-Урсанн мы не планировали. Но после того, как он получил награду «Best Tourism Villages» по версии Всемирной организации туризма, решили его посетить, чтобы своими глазами увидеть, так ли прекрасен этот городок. Оказалось, что он даже лучше, чем о нем рассказывают!

Расположенный на высоте 440 м над уровнем моря, Сент-Урсанн считается третьим по значимости историческим городом кантона Юра – после Делемона и Поррантрюи. Город обязан своим названием и происхождением ирландскому монаху Урсицину. Согласно легенде, он был учеником Колумбана из ирландского Ленстера и последовал за своим учителем, когда тот был изгнан из Бургундии в 610 году, а затем стал жить отшельником в пещере в долине реки Ду. Урсицин стал почитаться как святой уже в VII веке. Свидетельств или письменных документов, рассказывающих о его повседневной жизни, не сохранилось, но об отшельнике ходят многочисленные легенды, например, о медведе, который съел осла Урсицина. Разгневанный этим монах приказал косолапому служить ему вместо осла в качестве вьючного животного.

Попасть в исторический центр города можно через одни из трех сохранившихся средневековых ворот – Святого Павла на западе, Святого Петра на востоке и Святого Иоанна на юге (Сен-Поль, Сен-Пьер и Сен-Жан во французской транскрипции). Самый эффектный въезд и лучшая точка для фотографий – это ворота Сен-Жан, от которых начинается перекинутый через Ду четырехарочный каменный мост, построенный в 1728 году после того, как прежний был смыт наводнением. Главная достопримечательность моста – статуя святого Яна Непомуцкого. Каноник Пражского собора был сброшен в реку Влтаву с Карлова моста в 1393 году по приказу короля Вацлава IV за то, что не хотел выдавать тайну исповеди. В XVII веке он уже был очень почитаем в Чехии, а после его беатификации в 1721 году и канонизации в 1729-м он стал популярен и за пределами своей родины. Оригинальная статуя, высеченная из красного базельского песчаника в первой половине XVIII века, сейчас находится в Лапидарии (музей при клуатре, в котором хранится самая большая в Швейцарии коллекция монолитных саркофагов эпохи Меровингов и Каролингов). А расположенная сегодня на мосту копия была создана в 1973 году Лораном Буайе.

Сам городок состоит буквально из двух параллельных улиц и нескольких пересекающих их переулков. В планировке прослеживается четкое разделение между церковным поселением XII века и линейной сетью улочек с построенными после пожара 1403 года домами купцов и ремесленников. Изначально Сент-Урсанн был религиозным центром и лишь позже превратился в город, жители которого занимались в основном сельским хозяйством и рыболовством. Город пережил два крупных пожара и не избежал чумы.

Смысловой центр – основанное монахами-бенедиктинцами аббатство с коллегиальной церковью в романском стиле. Южный портал базилики (около 1200 года) считается одним из самых выдающихся во всей Швейцарии. На тимпане изображен Христос в окружении святых Петра и Павла и семи ангелов. В боковых нишах возвышаются Мария с ребенком и святой Урсицин. Несмотря на позднюю дату возведения (XIII-XIV века), неф был построен по образцу романских церквей Бургундии и Франш-Конте. Передняя башня была перестроена в 1442 году.

Тихий тенистый клуатр был перестроен и расширен около 1380 года. Он имеет ряд аркад оживальной (промежуточной между конусом и эллипсоидом) формы. С южной стороны находятся канонические солнечные часы, которые ранее использовались для указания времени молитв и служб.

В сокровищнице коллегиальной церкви есть четыре реликвии, которые приписываются Урсицину: фрагмент черепа, нижняя челюсть в драгоценной деревянной шкатулке, фрагмент кости ноги в барочном ларце XVIII века и остальная часть скелета в каменном саркофаге, который находится под главным алтарем с 1323 года. Сегодня доступ к саркофагу ограничен, но все же возможен, а раньше он находился в крипте, где собирались паломники. К слову, крипта этой церкви – единственная подземная в Юре. Стоит напомнить, что в Средневековье подобные реликвии играли важную роль: в них была материализована сила заступничества святых перед Богом. Поэтому в Средние века верующие совершали паломничества, чтобы увидеть, прикоснуться и поклониться мощам, а также участвовали в процессиях, в которых несли реликвии.

После прогулки по городу вам наверняка захочется сделать паузу и отдохнуть в одном из симпатичных кафе. Цены на блюда радуют (по сравнению с бернскими или тем более цюрихскими или женевскими). Попробовать стоит местный специалитет – зебровую форель из реки Ду. Рекомендуем также посетить уютный и чуть ли не единственный в городе книжный магазинчик Le Vent se lève, где можно отыскать интересные книги, а также попробовать домашнюю выпечку, правильно заваренный травяной чай (большая редкость для Швейцарии) и местный газированный напиток – юрскую колу.

Осмотрев центр внутри городских стен, выйдите через ворота Сен-Поль, сверните направо и поднимитесь на невысокий склон. Взобравшись по 180 ступенькам, вы увидите грот, где предположительно жил святой Урсицин: за кованой оградой находятся статуя Богородицы и фигура самого отшельника. Рядом стоит очаровательная часовенка в стиле поздней готики с луковичным куполом. Она была перестроена в 1620 годах на месте небольшого средневекового здания, посвященного святому Леодегару, покровителю мельников.

В целом, изучить город можно самостоятельно, а можно следовать «Тайному маршруту» (Circuit Secret) – подробную информацию об этом туре и ключи от некоторых мест, например, от часовни или Лапидария, можно получить в туристическом центре, расположенном за пределами города со стороны ворот Сен-Поль.

Добавим, что, наряду с Сент-Урсанн, в число лучших туристических деревень мира входят также швейцарские Моркоте, Андерматт, Грюйер, Муртен, Саас-Фе и Валь Поскьяво.