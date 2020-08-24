Веганский тунец Nestlé

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 24. 08. 2020. Просмотров: 381
Вниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.|
A l’attention de ceux parmi nos lecteurs qui s’approvisionnent chez COOP : dès aujourd’hui vous y trouverez le thon qui ne sens pas le poisson.
Дети третьего пола, гамбургеры без мяса и даже знаменитый швейцарский сыр уже как бы и не сыр... Куда мы катимся? Так, наверное, рассуждал бы сегодня русский поэт, еще два века назад печально глядевший на современное ему поколенье… Но это – наша жизнь.
Да, с сегодняшнего дня в магазинах сети СООР можно найти новый продукт, который является ответом швейцарского продовольственного гиганта на запрос покупателей, желающих сократить потребление мяса и рыбы. Несмотря на то, что, по имеющейся статистике, истинными веганами считают себя лишь 4% жителей Швейцарии, наличие спроса явно определило предложение.
И вот Nestlé вводит на рынок тунец, которому ни разу не довелось поплавать в море. Новый продукт создан из шести ингредиентов растительного происхождения и, как указывается в распространенном компанией коммюнике, богат гороховым протеином, который часто используется в спортивном, диетическом или вегетарианском питании, а процесс его получения считается одним из наиболее «дружественных» по отношению к окружающей среде.
Это тунец, без ложной скромности названный «Sensational Vuna» – думаем, все поняли игру букв, – содержит также все основные аминокислоты и обходится без искусственных красителей и консервантов. Слойчатая консистенция и специфический вкус, характерный для натурального тунца, делают Vuna, по мнению его создателей, отличной альтернативой для салатов, сэндвичей и пиццы. Не знаем, вызовет ли он сенсацию, но интерес – безусловно, как любая модная новинка крупного бренда.
Давайте сохраним правило презумпции невиновности и не будем судить «Sensational Vuna», не попробовав. А вот кто первый попробует, поделитесь, пожалуйста – интересно же!
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