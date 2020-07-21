Цюрихский стартап Planted, выпускающий «цыпленка» на основе сушеного гороха и рапсового масла, больше не имеет права использовать слово «цыпленок» на упаковках своих продуктов. В информационном письме 2020/3 Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV), опубликованном 2 июля этого года, говорится о запрете на использование определенных «мясных» терминов для описания вегетарианских продуктов. Теперь производители не могут писать на упаковках «говядина», «телятина», «тунец» и т.д. даже при условии, что рядом с ними стоит слово «вегетарианский». То есть, владельцам фабрик придется придумать другие названия вместо «вегетарианский тунец», «вегетарианское говяжье филе» и т.д. Такая новость звучит неутешительно для фирмы Planted, которая недавно привлекла 7 млн франков инвестиций, чтобы открыть фабрику в кантоне Цюрих.

В настоящее время Planted ведет переговоры с властями: слово «цыпленок» для нее важно, поскольку привлекает покупателей. Предполагается, что выбирающий вегетарианские товары потребитель знает, из чего они состоят, а те, кто не в курсе, могут прочитать состав. На сайте Planted подчеркивается, что ни одно животное не должно умирать ради изготовления продуктов питания. По информации компании, для производства еды на растительной основе требуется на 50% меньше земли и воды, а выбросы парниковых газов на 66% меньше по сравнению с традиционным выращиванием скота.

Добавим, что, несмотря на желание швейцарских производителей мяса запретить все названия, которые, по их мнению, могут ввести потребителей в заблуждение, некоторые слова все же можно использовать на упаковках вегетарианских продуктов: «сосиска», «стейк», «гамбургер», «филе», «эскалоп». При условии, конечно, что на обертке ясно указано растительное происхождение продукта. Между производителями мяса и предпринимателями, выпускающими вегетарианские продукты, завязался прямо-таки философский спор о том, что важнее – форма или содержание. Можно ли называть стейк стейком, если по форме это стейк, но в нем нет ни грамма мяса?

По мнению Профессионального объединения швейцарских производителей мяса (UPSV), такая ситуация недопустима. В интервью телерадиокомпании RTS директор UPSV Руэди Хадорн подчеркнул, что производители заменителей мяса хотят выглядеть новаторами, поэтому им следует проявлять оригинальность и в названиях своей продукции. Хозяин мясного магазина в Ивердон-ле-Бене Эрик Леба добавил, что, если бы продавцы мяса предлагали телячьи сосиски без телятины, то просто обманывали бы клиентов.

Отметим, что в вышеупомянутом информационном письме OSAV речь идет не только о заменителях мяса, а о вегетарианских продуктах вообще, и даются интересные пояснения. Например, во французском и итальянском языках можно использовать наименование «миндальное молоко», а в немецком – нет, так как в первом случае речь идет о давней народной традиции итальянцев и французов, а во втором случае название «не уходит корнями» в прошлое.

Запретят ли в будущем писать слова «сосиска», «гамбургер» и т.д. на упаковках вегетарианских продуктов? Концерн Nestlé, выпускающий заменители мяса под маркой «Garden gourmet», не готов отказаться от использования этих слов: представитель компании пояснил, что такой подход одобрили покупатели, и он не вводит их в заблуждение. Тем не менее, не исключено, что швейцарским производителям вегетарианских продуктов придется проявить оригинальность, придумывая другие названия: власти Конфедерации могут последовать примеру Франции, где запрещено использование любых терминов, связанных с мясом, на упаковках продуктов на растительной основе. Кроме того, Европейский парламент, вероятно, в скором будущем утвердит соответствующий закон.