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вторник, 21 июля 2020 года   

Заменители мяса и спор о форме и содержании|Les substituts de viande et la dispute sur la forme et le contenu

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих, 21. 07. 2020. Просмотров: 84

Настоящее или из сои? © Jason Leung/unsplash.com

Под нажимом швейцарских производителей мяса Берн запретил использование «мясных» наименований для вегетарианских продуктов, таких как «говяжье филе на растительной основе». Владельцам фабрик придется проявить фантазию, придумывая другие названия.|
Sous la pression des producteurs de viande suisses, Berne a interdit l'utilisation des noms «carnés» pour les produits végétariens tels que «filet de bœuf végétal». Les propriétaires d'usines devront faire preuve d'imagination en proposant d'autres noms.

Цюрихский стартап Planted, выпускающий «цыпленка» на основе сушеного гороха и рапсового масла, больше не имеет права использовать слово «цыпленок» на упаковках своих продуктов. В информационном письме 2020/3 Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV), опубликованном 2 июля этого года, говорится о запрете на использование определенных «мясных» терминов для описания вегетарианских продуктов. Теперь производители не могут писать на упаковках «говядина», «телятина», «тунец» и т.д. даже при условии, что рядом с ними стоит слово «вегетарианский». То есть, владельцам фабрик придется придумать другие названия вместо «вегетарианский тунец», «вегетарианское говяжье филе» и т.д. Такая новость звучит неутешительно для фирмы Planted, которая недавно привлекла 7 млн франков инвестиций, чтобы открыть фабрику в кантоне Цюрих.

В настоящее время Planted ведет переговоры с властями: слово «цыпленок» для нее важно, поскольку привлекает покупателей. Предполагается, что выбирающий вегетарианские товары потребитель знает, из чего они состоят, а те, кто не в курсе, могут прочитать состав. На сайте Planted подчеркивается, что ни одно животное не должно умирать ради изготовления продуктов питания. По информации компании, для производства еды на растительной основе требуется на 50% меньше земли и воды, а выбросы парниковых газов на 66% меньше по сравнению с традиционным выращиванием скота.

Добавим, что, несмотря на желание швейцарских производителей мяса запретить все названия, которые, по их мнению, могут ввести потребителей в заблуждение, некоторые слова все же можно использовать на упаковках вегетарианских продуктов: «сосиска», «стейк», «гамбургер», «филе», «эскалоп». При условии, конечно, что на обертке ясно указано растительное происхождение продукта. Между производителями мяса и предпринимателями, выпускающими вегетарианские продукты, завязался прямо-таки философский спор о том, что важнее – форма или содержание. Можно ли называть стейк стейком, если по форме это стейк, но в нем нет ни грамма мяса?

По мнению Профессионального объединения швейцарских производителей мяса (UPSV), такая ситуация недопустима. В интервью телерадиокомпании RTS директор UPSV Руэди Хадорн подчеркнул, что производители заменителей мяса хотят выглядеть новаторами, поэтому им следует проявлять оригинальность и в названиях своей продукции. Хозяин мясного магазина в Ивердон-ле-Бене Эрик Леба добавил, что, если бы продавцы мяса предлагали телячьи сосиски без телятины, то просто обманывали бы клиентов.

Отметим, что в вышеупомянутом информационном письме OSAV речь идет не только о заменителях мяса, а о вегетарианских продуктах вообще, и даются интересные пояснения. Например, во французском и итальянском языках можно использовать наименование «миндальное молоко», а в немецком – нет, так как в первом случае речь идет о давней народной традиции итальянцев и французов, а во втором случае название «не уходит корнями» в прошлое.

Запретят ли в будущем писать слова «сосиска», «гамбургер» и т.д. на упаковках вегетарианских продуктов? Концерн Nestlé, выпускающий заменители мяса под маркой «Garden gourmet», не готов отказаться от использования этих слов: представитель компании пояснил, что такой подход одобрили покупатели, и он не вводит их в заблуждение. Тем не менее, не исключено, что швейцарским производителям вегетарианских продуктов придется проявить оригинальность, придумывая другие названия: власти Конфедерации могут последовать примеру Франции, где запрещено использование любых терминов, связанных с мясом, на упаковках продуктов на растительной основе. Кроме того, Европейский парламент, вероятно, в скором будущем утвердит соответствующий закон.

 

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