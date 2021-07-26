Мистический Маттерхорн, главный символ Швейцарии и «гора гор», стал одной из последних альпийских вершин, покорившихся человеку. В составе группы, совершившей первое успешное восхождение на Маттерхорн в июле 1865 года, были исключительно мужчины, однако с тех пор на неприступную пирамидальную гору поднималось также немало женщин.

22 июля 1871 года в редакцию женевской газеты «Journal de Genève» пришла телеграмма из Церматта. Люси Уокер (1836-1916) из Великобритании добилась успеха: она стала первой женщиной, достигшей вершины Маттерхорна. Пикантная деталь: Люси была одета во фланелевую юбку, как и подобает истинной леди викторианской эпохи. Новость быстро распространилась по миру, и четыре дня спустя британский журнал Punch даже посвятил Люси стихотворение под названием «Леди взошла на вершину Маттерхорна»:

Ни один ледник не сможет ее остановить, ни одна пропасть не преградит ей путь,

Ни одна вершина не возвышается над ней, какой бы высокой она ни была,

Поприветствуйте трижды три раза бесстрашную мисс Уокер,

Я говорю, друзья мои, она умеет подниматься в горы!

Среди альпинистов того времени - как мужчин, так и женщин - покорение Маттерхорна считалось главным достижением. И Люси Уокер была не единственной, кто мечтал об этом. Многие женщины пытались подняться на гору, в частности, американка Мета Бреворт (1825-1876). Она предприняла несколько попыток восхождения во второй половине 1860-х годов, а в 1869 году достигла высоты около 4 000 метров на итальянской стороне, но плохая погода заставила ее повернуть назад. Два года спустя Мета Бреворт захотела снова дойти до вершины, но Люси Уокер, узнав о ее планах, опередила американку. Когда Мета прибыла в долину, она услышала шокирующую новость: «трофей» ускользнул от нее. Вечером Люси и Мета встретились в Церматте, и в источниках того времени упоминается, что американка поздравила британку. Noblesse oblige, как говорится.

Мета, впрочем, не была обескуражена успехом Люси и взяла реванш. Дождавшись благоприятных погодных условий, она стала первой женщиной, поднявшейся на Маттерхорн из Церматта через Ле Брей, а также покорившей Вайсхорн (4 506 метров) и Дан-Бланш (4 357 метров) в последующие две недели. Она также мечтала взойти на Эверест, но скончалась пять лет спустя в Англии от кардита. А Люси Уокер до 1879 года ходила в горы и даже снова вернулась в Церматт, чтобы совершить поход с друзьями и своим пожилым горным проводником Мельхиором Андереггом. С 1913 по 1915 год ей выпала честь стать вторым президентом Британского женского альпийского клуба.

Любопытно, что Люси и Мета имели схожие жизненные пути: обе происходили из состоятельных семей, отличались чрезвычайно энергичным характером и прекрасным чувством юмора, несмотря на строгие викторианские условности. Их не испугали, например, ни предостережения врачей, уверявших, что «хрупкое женское тело» станет уродливым и некрасивым из-за горных восхождений, ни то, что они могут стать похожими на живущих в горах женщин, которые, по мнению псевдоэкспертов того времени, выглядели «мужеподобно», были «дикими» и «лохматыми ведьмами в неряшливой одежде».

В честь 150-летия покорения Маттерхорна первой женщиной власти Церматта подготовили праздничную программу, увековечив Люси Уокер в камне. 22 июля в Церматте в присутствии федеральной советницы Виолы Амхерд была открыта скульптура британской альпинистки. «Люси Уокер и ее коллеги совершили выдающийся по тем временам подвиг и заслуживают нашего уважения. Они не позволили общественным условностям сдержать их и мужественно следовали своему пути», - отметила Амхерд во время торжественной церемонии. Скульптура, изображающая Люси в ее знаменитой фланелевой юбке, была создана Стефаном Месмер-Эдельманном и установлена на Музейной площади. После открытия памятник был благословлен священником английской церкви в Церматте.

Информацию о Люси, знаменитых альпинистках, легендах и обычаях, связанных с жительницами горных деревень, можно найти в информационных пунктах, расположенных по всему Церматту, а музей Маттерхорна организовал экспозицию, посвященную роли женщин в прошлом и настоящем Церматта. Если вы хотите совершить путешествие по следам бритнаской альпинистки, то загляните на эту специальную страницу на официальном сайте Церматта, где вы найдете описания маршрутов и любопытные исторические факты.

Отправиться в Церматт, впрочем, стоит не только ради того, чтобы познакомиться с историей отважной Люси Уокер. До начала осени в этом городке будут проходить разные тематические экскурсии с местными жителями, традиционные праздники, дегустации, бранчи и ужины на закате – с полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте zermatt.ch.