Автор: Лейла Бабаева, Ольтен-Андерматт-Цюрих, 22. 07. 2021.
150 лет назад англичанка Люси Уокер (1836-1916) стала первой женщиной, покорившей горы Маттерхорн (4478 м) и Эйгер (3970 м). Она не вела дневников и не делала заметок о своих восхождениях, а известность обрела после того, как побывала на вершине Маттерхорна 22 июля 1871 года. Сегодня, желая привлечь больше внимания к альпинисткам и женщинам в целом, Suisse Tourisme руководит программой 100% Women Peak Challenge, которая продлится до 8 октября этого года. Взбираться в связках на вершины будут только женщины, чтобы, оказавшись «над миром», стать примером силы воли и выносливости для других.
Организаторы приглашают женщин из любой страны мира принять участие в 100% Women Peak Challenge при условии, что они достаточно хорошо подготовлены физически. При отсутствии опыта следует обязательно совершать восхождение вместе с теми, кто делал это много раз. Взобраться можно на любую из гор, указанных на этой странице, даже на ту, которая уже отмечена надписью «climbed» (англ.: «покорена»). Никакой регистрации не нужно, только на вершине следует сделать селфи и выложить в Instagram, Twitter и Facebook с хэштегами #Ineedswitzerland и #peakchallenge, добавив в конце название горы, например: #peakchallengematterhorn. Suisse Tourisme публикует селфи здесь, а все побывавшие на вершинах получат подарки и футболки с логотипом «100% Women Peak Challenge», которые можно заказать на этой странице.
Кроме того, Suisse Tourisme предлагает женщинам совершить путешествие по Конфедерации в исключительно женской компании. Программа разработана женщинами, и даже проводниками и гидами по Швейцарии будут только представительницы прекрасного пола. В числе предложений: велопрогулки в Андерматте и Понтрезине, триатлон в Вербье, пеший туризм и упражнения цигун для развития внутреннего потенциала в Цюрихе, экскурсия по исторической части Ольтена, во время которой туристкам расскажут истории знаменитых женщин этого города со Средневековья до наших дней, экскурсия в Люцерне, посвященная истории транспорта в альпийской республике и роли женщин в этой сфере. Также желающим предлагают прийти на пикник в винодельческом хозяйстве в Джентилино, посвятить в Серпиано несколько часов изучению «языка» общения с деревьями – как на физическом, так и на энергетическом уровне, и многое другое. Полный список прогулок, экскурсий, выставок и т.д. находится здесь.
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