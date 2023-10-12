Как будет выглядеть Швейцария в 2085 году? |A quoi ressemblera la Suisse en 2085?

2023 год уже стал самым жарким в истории, и чтобы это понять, не нужно быть экспертом. Согласитесь, +25 градусов практически в середине октября трудно назвать нормой для Швейцарии. Ученые давно предупреждают о катастрофических последствиях изменения климата. Так, по прогнозам исследователей Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ), в 2050 году климат городов в северном полушарии будет похож на современный климат городов, расположенных на 1 000 км южнее, например, в Лондоне будет так же тепло, как сейчас в Барселоне, в Барселоне – как в Кейптауне, а в Цюрихе – как в Милане. Сухие цифры и аргументы ученых убеждают не всех. Наверное, именно поэтому сотрудники WWF прибегли к другому способу привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата – визуальному.