Зимний туризм и изменение климата |Tourisme d’hiver et changement climatique

За снегом нужно подниматься все выше и выше в горы. Фото: Patrick Robert Doyle, Unsplash

Необычно мягкая зима, наверное, позволила властям вздохнуть с облегчением: высокие температуры способствовали тому, что население естественным образом и без особых усилий сэкономило на отоплении. В результате Федеральному совету не пришлось вводить драконовские ограничения, которые должны были бы вступить в силу в случае нехватки энергоносителей.