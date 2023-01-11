Зимний туризм и изменение климата

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 01. 2023.
Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.|
Le manque de neige dans les montagnes suscite des interrogations sur l’avenir des stations de ski.
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