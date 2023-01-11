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четверг, 12 января 2023 года   

Зимний туризм и изменение климата|Tourisme d’hiver et changement climatique

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 01. 2023.

За снегом нужно подниматься все выше и выше в горы. Фото: Patrick Robert Doyle, Unsplash

Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.

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Le manque de neige dans les montagnes suscite des interrogations sur l’avenir des stations de ski.

Необычно мягкая зима, наверное, позволила властям вздохнуть с облегчением: высокие температуры способствовали тому, что население естественным образом и без особых усилий сэкономило на отоплении. В результате Федеральному совету не пришлось вводить драконовские ограничения, которые должны были бы вступить в силу в случае нехватки энергоносителей.

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