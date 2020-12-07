Сейчас, когда мы многие из нас по-прежнему не знают, смогут ли они провести праздники с родными и близкими, когда акции компаний, первыми предложившими наиболее надежные, как кажется, вакцины взлетают на бирже в заоблачные дали и одни ждут этих вакцин, как чуда, а другие обеими руками от них отмахиваются, невольно настраиваешься на философский лад. Как и вообще в конце года.

Наверно, главный вопрос, который мы задаем себе, звучит для всех примерно одинаково: как такое могло произойти? Как, в наш век неслыханного технологического прогресса и коммуникаций, мир, переживший не одну эпидемию, оказался в ситуации, точь-в-точь описанной Альбером Камю в романе «Чума» - неподготовленности, долгого неверия в серьезность ситуации, растерянности, неспособности быстро и адекватно реагировать. Показательны и различия между поведением людей в первую и вторую волны: от ощущения солидарности, от аплодисментов по вечерам, от коллективного оплакивания каждой унесенной вирусом жизни остались лишь воспоминания. На их место пришли сухие статистические данные и плохо, а то и совсем не скрываемая агрессия. Почему так? Не будем брать на себя роль психологов, просто предложим каждому задуматься. Про себя.

С начала марта под постоянным обстрелом находится и швейцарское правительство, которое упрекают во всех смертных грехах. Действительно, вопросов много: запоздалая реакция, неразбериха с масками, отсутствие единой политики и, зачастую, элементарной логики в действиях и решениях. Не всем понятно, каким образом, при постоянных стенаниях по поводу экономического кризиса и массового разорения, швейцарские банки получили 80 млрд «новых» денег, а большая часть самых богатых жителей страны кризиса, казалось, и не заметила. Думаем, когда-нибудь мы получим ответы на эти вопросы, ведь тайное всегда становится ясным. Но хотелось бы побыстрее.

Мы не сомневаемся, что уже сейчас и члены правительства, и все пострадавшие от пандемии предприниматели и обыватели думают о том, какие выводы следует сделать из этой ситуации. Но главное слово, конечно, за руководителями сектора здравоохранения, в котором Швейцария всегда считалась лидером – вот мы и употребили глагол в прошедшем времени. А потому мы с интересом послушали интервью главы федерального управления здравоохранения Швейцарии Анн Леви в эфире RTS. Напомним, что госпожа Леви «упала» в это кресло, правда, как кур во щи – в октябре, в разгар кризиса.

Что же мы услышали помимо сентенций, к которым обязывает должность: об исключительности ситуации, о «спасибо всем», о «необходимости передохнуть», испытываемой многими коллегами. Так и хочется пропеть рахманиновское «мы отдохнем»…

Признав многочисленные недоработки (к уже перечисленным нами г-жа Леви добавила проблемы со статистическим учетом, с передачей данных и с коммуникацией в целом), она заверила: «Мы многое узнали благодаря кризису. Мы продвинулись на пути дигитализации и располагаем теперь эффективной и активно используемой панелью управлениями, а также хорошо функционирующим приложением».

Директор OFSP/BAG тоже отметила ощущение усталости, возникшее у многих в период второй волны эпидемии, похвалила сограждан за ношение маски и соблюдение безопасного полутораметрового расстояния в общественных местах. По ее мнению, «коллективное усилие населения» остается ключом к преодолению санитарного кризиса.

«Соблюдение ограничительных мер наиболее затруднительно в частной сфере, так что в праздничный период нужно будет обратить на это особое внимание», подчеркнула она. При этом обойдясь без локдауна, поскольку «санитарные и экономические интересы должны идти рука об руку», а вынужденные изоляция и одиночество в праздники могут еще более негативно повлиять на психологическое состояние многих, уже находящихся на грани депрессии.

Слова, слова, слова… А по сути – ничего. Мы вовсе не жаждем крови и не хотим, чтобы чьи-то головы летели с плеч в буквальном смысле этого слова. Но должен же кто-то ответить за весь этот трагический балаган?!

От редакции: Все публикации, посвященные ситуации, вызванной в Швейцарии Covid-19, вы найдете в нашем специальном досье.