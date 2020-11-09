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понедельник, 9 ноября 2020 года   

И полная деморализация всей страны?|Dirigeons-nous vers la démoralisation totale ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 9. 11. 2020. Просмотров: 460

Photo: Jude Beck on Unsplash

В то время как весной этого года лишь четверть населения страны признавалась, что пандемия и все, с ней связанное, сильно сказались на их настроении, сейчас речь идет уже о половине жителей, согласно опубликованным в прошлую пятницу результатам опроса SSR.

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Alors que seul un quart des Suisses se disaient affectés moralement par la pandémie au printemps, ils sont désormais plus de la moitié à faire part d'un ressenti négatif, selon un sondage SSR publié vendredi dernier.

Вот мы написали «всего четверть», а потом задумались – это же огромный показатель! Более двух миллионов если не в депрессии, то на грани, а сейчас, получается, более четырех миллионов. Становится немного страшно, согласитесь, ведь поведение людей в состоянии депрессии порой непредсказуемо…

Собственно, и без опроса видно, что настроение у всех, как говорится, ниже плинтуса – достаточно пообщаться со знакомыми, да и в себя заглянуть: если весной все казалось как-то менее серьезным и впереди было лето, то сейчас, увы, все наоборот. Тем не менее, следуя правилу Нашей Газеты, не будем полагаться на собственные ощущения, а обратимся к статистике.

Опрос, проведенный исследовательским центром Sotomo по заказу Швейцарской телерадиовещательной корпорации (SSR), охватил период с 23 октября по 2 ноября – это позволило оценить реакцию граждан на новые ограничительные меры, объявленные правительством 28 октября. В общей сложности в нем приняли участие более 41 тысячи человек, так что результаты вполне можно считать репрезентативными. При этом аналитики Sotomo отмечают, что значительная часть потенциальных респондентов отказалась отвечать на этот вопрос. И тем не менее.

Если быть совсем точными, то весенний показатель был равен 26% населения, а нынешний – 51% , то есть больше половины жителей одной из самых благополучных стран мира оценивают свое моральное состояние как «плохое» или «очень плохое». Причем это относится в равной степени ко всей территории страны, что для Швейцарии не характерно.

Опыт первой самоизоляции заставляет опасаться повторения ситуации: это – главная причина озабоченности 46% опрошенных, что на 20% больше, чем в марте этого года.

Усилился с лета и страх заболеть коронавирусом, в котором признаются сейчас 45% опрошенных. Впрочем, весной было еще хуже, этот показатель составлял 51%. Зато без всяких «но» резко, на 20%, выросли опасения, связанные с ухудшением отношений в семье – видимо, тут тоже весенний опыт не прошел даром.

Стабильным остается страх финансовых потерь – им охвачена треть населения, а вот число тех, кто опасается остаться без работы, выросло на шесть пунктов и достигло 21%.

Что именно больше всего тяготит швейцарцев в условиях самоизоляции? Ответ однозначен: ограничение личной свободы и свободы передвижений (невозможность собираться группами более пяти человек, ходить в гости и т.д.) Все больше людей считают, что правительство перегибает палку – такие настроения наиболее характерны для возрастной группы 15-44 года. При этом пожилые граждане, наоборот, считают, что принимаемые меры недостаточно строги: в группе 65-75 лет таких 51%, а среди тех, кому за 75 – 62%. Результаты опроса показали также, что привычка, действительно, свыше нам дана: 80% респондентов уже настолько свыклись с ситуацией, что и не надеются насладиться свободой передвижений до лета 2021 года.

Интересно, что в то время как меры, принимаемые Федеральным советом в целом поддерживаются населением, возможная необходимость полного, хоть и кратковременного, локдауна делит страну почти ровно пополам: до 28 октября 48,5% выступали за такое решение, причем гораздо активнее в Романдии и Тичино, чем в немецкоязычной части страны, а после брифинга Федерального совета 28 октября эта цифра дошла до 54%.

Авторы опроса поинтересовались и мнением населения о подробно разъясненной Нашей Газетой инициативе кантона Санкт-Галлен, касающейся единовременной выплаты каждому гражданину страны 7500 франков: на федеральном уровне это предложение отвергли 49% респондентов, а поддержали 42%. Не удивительно, что в Романдии идея понравилась 53% опрошенных.

От редакции: Все публикации, посвященные ситуации, вызванной в Швейцарии Covid-19, вы найдете в нашем специальном досье.

 

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