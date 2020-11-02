« … наши сограждане лишь с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось. Конечно, существовали общие для всех чувства, скажем, разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои личные заботы. Фактически никто еще не принимал эпидемии. Большинство страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов. Это раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме. Так, первая их реакция была – во всем винить городские власти».

Разумеется, все наши просвещенные читатели узнали этот текст (в переводе Н. Жарковой) – отрывок из романа «Чума», написанного Нобелевским лауреатом Альбером Камю в разгар Второй мировой войны. Но как актуально звучит, согласитесь?!

Да, все мы крайне недовольны, всем нам надоела эта пандемия, все мы на грани депрессии и все мы дружно ругаем правительство - одни за то, что ограничительные меры чрезмерны, другие - за то, что они недостаточны и приняты слишком поздно. А кого же еще ругать?!

Согласно опубликованным в прошлую пятницу результатам опроса, проведенного SSR, только 37% швейцарцев сохранили полное или высокое доверие к правительству - в апреле этот показатель был на уровне 67%. Красноречивы и результаты опроса, проведенного Нашей Газетой: 63 % читателей полагают, что правительство Швейцарии не подготовилось должным образом ко второй волне пандемии, которой само же пугало население последние месяцы. Налицо та же растерянность, та же неудовлетворительная координация действий, та же паника в больницах, то же отсутствие четких указаний и четких временных рамок - нельзя же считать таковыми вскользь оброненную министром здравоохранения Аленом Берсе фразу о том, что «не факт, что удастся спасти Рождество». Отсутствие согласованности специалисты называют одной из главных причин резкого ухудшения ситуации в стране.

Остается радоваться тому, что пока (!) удается избежать закрытия школ: весенний опыт дал плачевные результаты. Согласно исследованию, проведенному Университетом Цюриха, прогресс учеников начальных классов в период самоизоляции достиг лишь 50% ожидаемого уровня – ну не могут малыши адекватно учиться на удаленке! А разве проще дистанционно готовиться к выпускным экзаменам? Спасибо всем по определению свободолюбивым подросткам за то, что сидят в классе в масках, и как же обидно, что вместо веселых вечеринок все, что мы можем им предложить, - это элегантные маски с логотипами школ!

Если уж наши дети играют по правилам, то нам, взрослым, просто не остается выхода, как тоже им подчиниться. Поругать правительство мы всегда успеем. Однако правительство-правительством, но вносить свой вклад в предотвращение распространения вируса действительно может каждый из нас, и именно на нашу сознательность рассчитывают – да, опять! – члены Федерального совета.

Все мы помним, конечно, удивительное чувство единения, охватившее нас в марте этого года, когда наша жизнь была неожиданно поставлена на паузу. Поразившись резко опустевшим полкам с товарами первой необходимости (справедливости ради заметим, что опустели они только на несколько дней!), мы искренне поддержали правительство, выполняя все его предписания, заботясь о себе и о ближних, помогая соседям или вовсе незнакомым людям. Что-то было во всем этом возвышенное.

Теперь, по нашим наблюдениям, от возвышенности не осталось и следа. Единственное, что реально объединяет сегодня жителей Швейцарии, - это нежелание второго тотального карантина, который обернется социальной, психологической и экономической катастрофой. Предвосхищаем вопрос склонных к иронии читателей – «неужели может быть еще хуже?» и отвечаем, как в старом анекдоте про оптимиста и пессимиста: может! И чтобы избежать такого сценария, ну нет у нас другого выхода, как вести себя примерно, хотя терпение на пределе: ради себя, ради окружающих, ради общества в целом.



Да, сегодня все совсем не так, как было весной: общество разделено, озлоблено. Оно ожидает от правительства мер решительных, но при этом с минимальными ограничениями личных свобод. Возможно ли такое? Вряд ли. Еще неделю назад в адрес Федерального совета летела критика за то, что он допускает какофонию кантонов, не вводя единых мер для всей страны. Но ведь надо помнить, что кантональная автономия – основа основ швейцарской системы управления, и что объявление, 16 марта, чрезвычайной ситуации было событием из ряда вон. А такими вещами нельзя злоупотреблять. Более того, министр здравоохранения Ален Берсе отметил, что «региональная дифференциация мер - реальное преимущество». Вероятно, чего тогда ждать - установления пограничных постов между кантонами?



Объявив новые ограничительные меры, о которых мы подробно рассказали в прошлую среду и которые вступили в силу на следующий день, 29 октября, правительство проявило изворотливость: с одной стороны, введены общенациональные правила, а с другой – каждый кантон может вводить собственные, которые к тому же будут превалировать над общими, окажись они более строгими. Посмотрим, к чему приведет это совсем не социалистическое соревнование, но на наш взгляд стоит серьезно отнестить к закрытию в кантоне Юра, например, всех баров и ресторанов, а в Женеве, с сегодняшнего вечера и до 29 ноября, не только их, но и всех других заведений "второстепенной значимости" - это только первые ласточки. На карантин уже перешли или вот-вот перейдут Франция, Австрия и частично Великобритания. При этом просочился слух, что Швейцария до минимума сократила спикок опасных стран с корыстной целью - чтобы подтолкнуть иностранцев к традиционному съему шале на Рождество. Вериться в такое с трудом - это была бы высшая мера цинизма.

Зато доподлинно известно, что наказания за несоблюдение мер будут для всех едины – об этом мы вас также подробно проинформировали. Но все же давайте действовать не за страх (или штраф), а за совесть: только соблюдение предписаний, какими бы абсурдными они не казались, только сознательное поведение каждого поможет избежать нового локдауна, в чем никто, ну никто не заинтересован. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы пересмотреть хорошие фильмы, перечитать хорошие книги, сложить с детьми огромный паззл, давно пылящийся на полке… Улыбнитесь осеннему солнцу, дорогие читатели, и, пожалуйста, берегите себя!

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