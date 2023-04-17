Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 04. 2023.
В ходе внеочередной сессии парламентарии отклонили многомиллиардные гарантии Конфедерации для Credit Suisse. Какие последствия будет иметь это голосование, если решение правительства о предоставлении гарантий уже не может быть отменено?|
Lors d’une session extraordinaire, les parlementaires ont rejeté les garanties accordées par la Confédération au Credit Suisse. Quelles en seront les conséquences?
Двухдневное заседание парламента, посвященное банковскому кризису, получило в швейцарской прессе название «политический театр». Как ранее поясняла Наша Газета, решение правительства о предоставлении гарантий в ходе поглощения Credit Suisse банком UBS было принято в рамках так называемого «чрезвычайного права» или «права необходимости», то есть оно носит юридически обязательный характер и не может быть отменено. Таким образом, голосование в Национальном совете и Совете кантонов было отчасти символическим. Одобрение гарантий означало бы, что палаты поддерживают действия Федерального совета по спасению Credit Suisse, но этого как раз не произошло.
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