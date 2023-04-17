Какой сигнал подает швейцарский парламент? |Quel est le signal envoyé par le parlement suisse?

Двухдневное заседание парламента, посвященное банковскому кризису, получило в швейцарской прессе название «политический театр». Как ранее поясняла Наша Газета, решение правительства о предоставлении гарантий в ходе поглощения Credit Suisse банком UBS было принято в рамках так называемого «чрезвычайного права» или «права необходимости», то есть оно носит юридически обязательный характер и не может быть отменено. Таким образом, голосование в Национальном совете и Совете кантонов было отчасти символическим. Одобрение гарантий означало бы, что палаты поддерживают действия Федерального совета по спасению Credit Suisse, но этого как раз не произошло.