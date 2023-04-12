Парламентарии и банковский кризис |Les parlementaires et la crise bancaire

Экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS вызвало шквал вопросов у политиков. Что привело к краху Credit Suisse? Почему не сработало правило «слишком большой, чтобы обанкротиться»? Какими инструментами располагают Нацбанк и швейцарский орган надзора за финансовыми рынками FINMA на случай кризиса? Какие риски для финансового центра может иметь слияние UBS и Credit Suisse? Какую ответственность несут бывшие и нынешние руководители Credit Suisse? Эти и другие темы находятся в центре внимания швейцарских парламентариев, собравшихся во вторник на внеочередную сессию, посвященную падению второго крупнейшего банка страны.