Автор: Заррина Салимова, Берн-Цюрих, 12. 04. 2023.
С 11 по 13 апреля в Берне проходит внеочередная сессия парламента, посвященная слиянию Credit Suisse и UBS. Есть ли у депутатов инструменты для принятия конкретных решений?|
Du 11 au 13 avril, le parlement se réunit en session extraordinaire à Berne pour discuter de la fusion du Credit Suisse et de l’UBS. Les députés ont-ils les moyens de prendre des décisions concrètes?
Экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS вызвало шквал вопросов у политиков. Что привело к краху Credit Suisse? Почему не сработало правило «слишком большой, чтобы обанкротиться»? Какими инструментами располагают Нацбанк и швейцарский орган надзора за финансовыми рынками FINMA на случай кризиса? Какие риски для финансового центра может иметь слияние UBS и Credit Suisse? Какую ответственность несут бывшие и нынешние руководители Credit Suisse? Эти и другие темы находятся в центре внимания швейцарских парламентариев, собравшихся во вторник на внеочередную сессию, посвященную падению второго крупнейшего банка страны.
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