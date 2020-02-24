Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 24. 02. 2020. Просмотров: 208
Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse, где он проработал на должности главного исполнительного директора более пяти лет, а также о грядущей смене руководителя UBS. Уроженец Лугано Серджио Эрмотти возглавляет крупнейший банк Швейцарии девять лет, совет директоров UBS выразил ему благодарность за большой вклад в развитие кредитно-финансового учреждения. В коммюнике банка приведены слова Серджио Эрмотти о том, что UBS находится «в прекрасной форме» и встал на путь устойчивого развития.
Ральф Хамерс родился и получил образование в Нидерландах, с 1991 года работает в ING, а в 2013 году он возглавил этот банк, обслуживающий более 38 млн клиентов в разных странах мира. В коммюнике UBS приведены слова Ральфа Хамерса о том, что он считает честью для себя возможность руководить швейцарским банком. Эксперт добавил, что UBS внушает большое уважение благодаря качеству своих услуг и положению в банковском секторе. Со своей стороны, ING сообщает в коммюнике, что Ральф Хамерс оставит свою должность 30 июня. За последние шесть лет он превратил ING в «ведущий цифровой банк», глава наблюдательного совета Ханс Вийерс выразил сожаление по поводу его ухода и пожелал ему удачи на новом посту.
За плечами Хамерса – большой профессиональный опыт, к тому же ему не привыкать к потрясениям: в период мирового экономического кризиса, продлившегося с 2008 по 2013 год, ему пришлось решать вопросы, связанные с сокращением расходов и реорганизацией. На решение UBS выбрать именно его повлияло и то, что благодаря Ральфу Хамерсу ING стал образцом дигитализации. Глава совета директоров UBS Аксель Вебер подчеркнул, что Ральф Хамерс – подходящий кандидат для осуществления преобразований в банке.
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