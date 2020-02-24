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понедельник, 24 февраля 2020 года   

Банком UBS будет руководить иностранец|Un étranger dirigera UBS

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 24. 02. 2020. Просмотров: 208

Ральф Хамерс (© rts.ch)

1 ноября должность главного исполнительного директора UBS займет Ральф Хамерс, придя на смену Серджио Эрмотти, отмечается в коммюнике на сайте банка. Новый топ-менеджер много лет проработал в нидерландском банке ING, где успешно внедрил современные информационные технологии.|
Le 1er novembre, Ralph Hamers se placera à la tête d’UBS, en succédant à Sergio Ermotti, selon un communiqué publié sur le site web de la banque. Le nouveau top manager a fait sa carrière dans ING, aux Pays-Bas, où il a introduit avec succès des technologies informatiques modernes.

Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse, где он проработал на должности главного исполнительного директора более пяти лет, а также о грядущей смене руководителя UBS. Уроженец Лугано Серджио Эрмотти возглавляет крупнейший банк Швейцарии девять лет, совет директоров UBS выразил ему благодарность за большой вклад в развитие кредитно-финансового учреждения. В коммюнике банка приведены слова Серджио Эрмотти о том, что UBS находится «в прекрасной форме» и встал на путь устойчивого развития.

Ральф Хамерс родился и получил образование в Нидерландах, с 1991 года работает в ING, а в 2013 году он возглавил этот банк, обслуживающий более 38 млн клиентов в разных странах мира. В коммюнике UBS приведены слова Ральфа Хамерса о том, что он считает честью для себя возможность руководить швейцарским банком. Эксперт добавил, что UBS внушает большое уважение благодаря качеству своих услуг и положению в банковском секторе. Со своей стороны, ING сообщает в коммюнике, что Ральф Хамерс оставит свою должность 30 июня. За последние шесть лет он превратил ING в «ведущий цифровой банк», глава наблюдательного совета Ханс Вийерс выразил сожаление по поводу его ухода и пожелал ему удачи на новом посту.

За плечами Хамерса – большой профессиональный опыт, к тому же ему не привыкать к потрясениям: в период мирового экономического кризиса, продлившегося с 2008 по 2013 год, ему пришлось решать вопросы, связанные с сокращением расходов и реорганизацией. На решение UBS выбрать именно его повлияло и то, что благодаря Ральфу Хамерсу ING стал образцом дигитализации. Глава совета директоров UBS Аксель Вебер подчеркнул, что Ральф Хамерс – подходящий кандидат для осуществления преобразований в банке.

На новой должности Ральфа Хамерса ждет много работы: эксперты указывают на то, что в последнее время UBS испытал снижение динамики в связи с крайне низкими учетными ставками в Европе и ростом конкуренции со стороны американских банков. В 2019 году UBS не смог достичь поставленных целей относительно дохода на основной капитал первого уровня и соотношения расходов и прибыли. О том, что Ральф Хамерс готов достичь новых вершин и к тому же планирует применить оригинальный подход, свидетельствуют его слова, которые приводит газета Tribune de Genève со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt: «Никто не просыпается по утрам, чувствуя желание совершить платеж или попросить кредит. Нужно признать, что банковские услуги не являются основной потребностью людей. Это говорит о том, что нам следует думать о том, что действительно нужно нашим клиентам – жилье, образование, продукты питания и одежда… Для этого необходим культурный подход, отличающийся от того, который, вероятно, население ожидает от банка».

 

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