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вторник, 5 марта 2024 года   

А не махнуться ли нам домами? |Et si on échangeait nos maisons?

Автор: , Лозанна, .

Фото: Patrick William, Unsplash

В условиях обострившегося жилищного кризиса особый интерес вызывает пилотный проект, запущенный лозаннскими властями.

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Dans le contexte de l’aggravation de la crise du logement, un projet pilote lancé par les autorités lausannoises présente un grand intérêt.

Представленный в середине февраля федеральным советником Ги Пармеленом план борьбы с нехваткой жилья вызвал энтузиазм далеко не у всех. Неэффективно, долго и бюрократично – примерно так отреагировали многие заинтересованные стороны на предложенные Берном меры. Некоторые муниципалитеты предпочли не дожидадаться изменений на федеральном уровне, а взять инициативу в свои руки и попробовать улучшить ситуацию хотя бы в отдельно взятом городе.

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