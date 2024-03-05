А не махнуться ли нам домами? |Et si on échangeait nos maisons?

Представленный в середине февраля федеральным советником Ги Пармеленом план борьбы с нехваткой жилья вызвал энтузиазм далеко не у всех. Неэффективно, долго и бюрократично – примерно так отреагировали многие заинтересованные стороны на предложенные Берном меры. Некоторые муниципалитеты предпочли не дожидадаться изменений на федеральном уровне, а взять инициативу в свои руки и попробовать улучшить ситуацию хотя бы в отдельно взятом городе.