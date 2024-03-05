Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 05.03.2024.
В условиях обострившегося жилищного кризиса особый интерес вызывает пилотный проект, запущенный лозаннскими властями.|
Dans le contexte de l’aggravation de la crise du logement, un projet pilote lancé par les autorités lausannoises présente un grand intérêt.
Представленный в середине февраля федеральным советником Ги Пармеленом план борьбы с нехваткой жилья вызвал энтузиазм далеко не у всех. Неэффективно, долго и бюрократично – примерно так отреагировали многие заинтересованные стороны на предложенные Берном меры. Некоторые муниципалитеты предпочли не дожидадаться изменений на федеральном уровне, а взять инициативу в свои руки и попробовать улучшить ситуацию хотя бы в отдельно взятом городе.
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