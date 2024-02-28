Дмитрий Шишкин родился в 1992 году в Челябинске в семье педагога по фортепиано и уже в шесть лет стал лауреатом городского конкурса юных пианистов, а в 2004-м победил на национальном конкурсе «Щелкунчик». Окончил в Москве Школу имени Гнесиных по классу Михаила Хохлова, затем, в 2015 году, Московскую консерваторию по классу Элисо Вирсаладзе. В его «послужном списке» много достижений, в частности третья премия Конкурса имени Бузони в 2013 году и шестая премия Конкурса имени Шопена в 2015-м. В 2018 году он выиграл Международный конкурс исполнителей в Женеве, разделив первое место с французом Тео Фушенре, а в 2019-м завоевал вторую премию на XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве. Обо всем этом и о том, как складывается дальнейшая жизнь Дмитрия, мы поговорили с ним за завтраком в излюбленном женевскими музыкантами кафе «Lyrique».

Дмитрий, Ваша мама – педагог по фортепиано. Определил ли этот факт Вашу судьбу?

И да, и нет: мама меня не заставляла заниматься, но в доме всегда звучала музыка, старший брат учился играть на рояле, так что я сам очень рано, где-то в два с половиной года, начал проявлять интерес к этому инструменту. Было решено, что какие способности есть, начал заниматься серьезнее…

В 1999 году, еще в Челябинске, после победы на городском конкурсе о вас сняли документальный фильм «Я начинаю путь». Вам было шесть лет. В фильме есть кадры, где Вас прослушивает приезжавший в Челябинск из Москвы профессор Алексей Григорьевич Скавронский. Вы играете Сонату Гайдна, и он слушает вас с явным умилением, после чего объявляет: «У него есть большие исполнительские перспективы». Вдохновило ли Вас это напутствие?

Конечно, очень! Алексей Григорьевич – уже покойный, к сожалению – был прекрасным, очень опытным педагогом, и его приезд в Челябинск вызвал огромный ажиотаж у молодых музыкантов. Возможность поиграть для него, выслушать его советы была очень важной. Думаю, именно после этого мы с мамой, находясь в Москве у знакомых, решили рискнуть попробовать продолжить учебу там. Мне опять повезло: меня прослушал сам Михаил Сергеевич Хохлов, директор средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, и сразу сказал: «Решайся». Я решился, хотя с логистической точки зрения все было сложно: и с жильем, и с занятиями – в школе тогда как раз начался затяжной ремонт, и в день приходилось ездить по трем адресам, чтобы посетить все уроки. Но все это мы с мамой преодолели.

Не меньше повезло Вам и когда Вы поступили в класс Элисо Вирсаладзе в Московской консерватории. Вы удачно выступали на многих конкурсах, а ходят слухи, что побеждают те, чьи профессора сидят в жюри или дружат с их членами…

В моем случае такого не было. Решения об участии в том или ином конкурсе я обычно принимал самостоятельно, с согласия, конечно, Элисо Константиновны. Даже если вылетал после первого тура, считал это полезным опытом, ведь каждый раз это новые встречи…

Элисо Вирсаладзе во время Вашей учебы еще активно концертировала. Хватало ли у нее времени на учеников?

Я не могу сказать, что мы очень много и регулярно занимались, но когда это происходило, то Элисо Константировна работала с полной отдачей. Надо понимать, что при занятиях музыкой важно не просто выучить ноты, но понять тонкости, нюансы, и именно в этом так важны советы опытного музыканта и педагога.

Так случилось, что Вы участвовали в последнем довоенном конкурсе имени Чайковского – после вторжения России в Украину он был исключен из Всемирной Федерации международных конкурсов. Как Вы к этому относитесь?

С сожалением, хотя и не берусь судить о политических решениях. А с сожалением потому, что это конкурс с огромном историей, на котором были открыты многие великие музыканты. Я рад, что он продолжает проводиться, даже если состав участников заметно изменился – европейцев очень мало. На мой взгляд, главное предназначение музыки – объединять людей, а музыкантов – дарить им радость своим исполнением.

Почему после победы на конкурсе в Женеве Вы все же решили остаться в Швейцарии?

Главной причиной было то, что в Женеве я встретил свою девушку, которая на тот момент уже давно тут жила. Кроме того, как мне рассказывали, многие победители Женевского конкурса решают тут остаться – Нельсон Гернер один из таких примеров. Ну и, конечно, делать карьеру в Европе из Женевы гораздо проще, особенно сейчас. А после конкурса у меня появился здесь агент, что тоже стало большой поддержкой.

Ваш личный сайт существует только на английском. Это декларация?

(смеется) Совсем нет! Просто руки не дошли сделать другие языковые версии. Но, честно говоря, английский – это международный язык, а для тех, кто им не владеет, есть Google translate.

Много ведется разговоров – особенно в России – о стремлении к отмене на Западе русской культуры. Сталкивались ли Вы с подобным? Требовал ли кто-то от Вас занятия позиций, политических деклараций?

Нет, никогда! Наоборот, где бы я ни выступал, я встречаю поддержку, понимание и даже сочувствие – многие понимают, что российским музыкантам сейчас непросто. Программа моего предстоящего концерта в Женеве – полностью русская, и я уверен, что никто меня за это не осудит.

Вы предвосхитили мой следующий вопрос – о программе. Композитор Николай Медтнер остается менее известным на Западе, чем многие другие русские композиторы, однако интерес к его музыке постоянно растет, его произведения часто исполняет, например, Евгений Кисин, чей хвалебный отзыв о Вас фигурирует на Вашем личном сайте. Есть ли между всем этим какая-то связь?

Прямой связи нет. Я открыл для себя Медтнера несколько лет назад и просто влюбился в его музыку, начал разучивать одно произведение за другим. Также несколько лет назад я познакомился с Евгением Игоревичем Кисиным, которым восхищаюсь и как музыкантом, и как человеком. Я бывал у него в Праге и бесконечно благодарен ему за уделенное мне время, советы и доброжелательные отзывы.

«Картинки с выставки» Мусоргского большинство знает по оркестровой версии Равеля. Чем важна и интересна фортепианная версия?

Прежде всего тем, конечно, что именно для фортепиано и создавался изначально этот цикл пьес. На мой взгляд, именно исполнение его на фортепиано, согласно авторскому замыслу, позволяет донести все нюансы: от оркестра подобного добиться сложно.

Начав работу над этой программой, я обнаружил общий для Медтнера и Мусоргского лейтмотив – сказочность, и очень заинтересовался тем, как два композитора по-разному изображали в музыке разных сказочных персонажей. У меня уже готов диск с записями этой музыки, думаю, я так и назову его – «Сказки».

Недавно Вам исполнилось 32 года. Для музыканта достаточно зрелый возраст. Удовлетворены ли Вы пройденным на сегодняшний день путем?

В целом, да, удовлетворен. Но еще очень-очень много хочется сделать: необходимо расти, развиваться, расширять репертуар…

Сможет ли Ваша мама присутствовать на предстоящем концерте?

К сожалению, нет. Она сейчас преподает в Москве, в школе имени Моцарта, а путешествовать стало так трудно, что в этот раз не получится.

Я уверена, тем не менее, что этот «сказочный» концерт станет прекрасным подарком на 8 марта и Вашей маме, и всем читательницам Нашей Газеты. Успеха Вам!

PS Если вам интересно увидеть Дмитрия Шишкина в шестилетнем возрасте, то с удовольствием предоставляем вам такую возможность. А концерты на его концерт в Женеве проще всего приобрести здесь.