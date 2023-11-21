Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку? |Combien doit-on gagner pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire?

За последние полтора года Национальный банк Швейцарии повысил ключевую процентную ставку с -0,75% до +1,75%, при этом цены на жилье продолжали расти, а количество выданных ипотечных кредитов – снижаться. По информации журнала Bilan, в период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023-го число оформленных кредитов на приобретение недвижимости снизилось на 11,6%, а по сравнению с достигнутым в первой половине 2021 года пиком – на 21%.