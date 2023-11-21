Автор: Заррина Салимова, Берн, 21.11.2023.
Годовой доход, необходимый для оформления кредита на покупку среднего дома, значительно превышает медианный.|
Le revenu annuel nécessaire pour bénéficier d’un prêt pour l’achat d’un logement moyen est bien supérieur au revenu médian.
За последние полтора года Национальный банк Швейцарии повысил ключевую процентную ставку с -0,75% до +1,75%, при этом цены на жилье продолжали расти, а количество выданных ипотечных кредитов – снижаться. По информации журнала Bilan, в период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023-го число оформленных кредитов на приобретение недвижимости снизилось на 11,6%, а по сравнению с достигнутым в первой половине 2021 года пиком – на 21%.
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