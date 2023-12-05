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03.12.2023 - 15:15Скончался Леонард Джанадда

Плохие новости для квартиросъемщиков |Mauvaise nouvelle pour les locataires

Автор: , Берн, .

Фото: Patrick Perkins, Unsplash

Базовая ставка, используемая для расчета аренды в Швейцарии, выросла на 0,25 процентного пункта. Это дает арендодателям право снова повысить плату за жилье.

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Le taux hypothécaire de référence valable pour la détermination des loyers dans toute la Suisse a augmenté de 0,25 point de pourcentage. Les bailleurs peuvent en principe procéder à une nouvelle augmentation de loyer.

Референтная процентная ставка увеличилась уже во второй раз за последние полгода и теперь составляет 1,75%. Что это означает для квартиросъемщиков?

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аренда жилья в Швейцарии
инфляция
рынок недвижимости
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