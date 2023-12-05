Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.12.2023.
Базовая ставка, используемая для расчета аренды в Швейцарии, выросла на 0,25 процентного пункта. Это дает арендодателям право снова повысить плату за жилье.|
Le taux hypothécaire de référence valable pour la détermination des loyers dans toute la Suisse a augmenté de 0,25 point de pourcentage. Les bailleurs peuvent en principe procéder à une nouvelle augmentation de loyer.
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