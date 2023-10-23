Автор: Заррина Салимова, Берн-Женева, 23.10.2023.
«Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии?|
«Surveillance» des candidats, factures indues, mauvaises surprises dans le bail: à quoi faut-il s'attendre lorsqu’on loue un appartement en Suisse?
Ситуация на швейцарском рынке жилья в последнее время заметно накалилась: свободных квартир становится все меньше, а претендентов на них все больше. Большой спрос при ограниченном предложении ведет не только к растущей арендной плате, но и к тому, что некоторые управляющие компании начинают прибегать к спорным, а иногда и к противозаконным действиям.
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