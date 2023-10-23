Спорные методы агентств недвижимости |Pratiques controversées des régies immobilières

Ситуация на швейцарском рынке жилья в последнее время заметно накалилась: свободных квартир становится все меньше, а претендентов на них все больше. Большой спрос при ограниченном предложении ведет не только к растущей арендной плате, но и к тому, что некоторые управляющие компании начинают прибегать к спорным, а иногда и к противозаконным действиям.