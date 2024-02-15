Квартирный вопрос в Швейцарии |La crise du logement en Suisse

Не так давно швейцарские СМИ облетела фотография многометровой очереди из желающих посмотреть свободную квартиру в Цюрихе. Снимок стал наглядной иллюстрацией жилищного кризиса в Швейцарии: население растет, домов строится все меньше, и недостаток предложения приводит к резкому росту арендной платы со всеми вытекающими отсюда социальными проблемами.