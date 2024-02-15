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четверг, 15 февраля 2024 года   

Квартирный вопрос в Швейцарии |La crise du logement en Suisse

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Федеральный советник Ги Пармелен представил план борьбы с нехваткой жилья. Предложенные меры вызвали энтузиазм далеко не у всех.

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Le conseiller fédéral Guy Parmelin a présenté un plan d’actions sur la pénurie de logements. Les mesures proposées n’ont pas suscité l’enthousiasme de tous.

Не так давно швейцарские СМИ облетела фотография многометровой очереди из желающих посмотреть свободную квартиру в Цюрихе. Снимок стал наглядной иллюстрацией жилищного кризиса в Швейцарии: население растет, домов строится все меньше, и недостаток предложения приводит к резкому росту арендной платы со всеми вытекающими отсюда социальными проблемами.

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