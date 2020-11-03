Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 3 ноября 2020 года   

Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?|Comment trouver un emploi dans l’administration fédérale?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 3. 11. 2020. Просмотров: 315

© post.ch

Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.|
Aujourd'hui, nous allons vous raconter de quels spécialistes la Confédération a besoin, comment postuler, s'il est obligatoire d'avoir la nationalité suisse, si les fonctionnaires ont peur de perdre leur emploi, etc.

Госаппарату Швейцарии, который является одним из крупнейших работодателей в стране, нужно много специалистов для ежедневного управления территорией и обслуживания населения. В настоящее время требуются бизнес-аналитики, разработчики проектов недвижимости, юристы, экономисты, врачи, специалисты по электротехнике и даже инженеры-мехатроники по легковым и грузовым автомобилям. Самые востребованные в частном секторе эксперты нужны и государству, это касается профессий, связанных с информационными технологиями, инженерией и медициной.

Требования к соискателям

Прежде всего, отметим, что наличие швейцарского гражданства не всегда является обязательным условием. Обладатели вида на жительство категории C могут отправлять резюме в госорганы, если речь не идет о службе в армии и если наличие гражданства явно не указано в описании вакансии. Проживать в Швейцарии также необязательно: федеральная администрация нанимает специалистов из соседних государств, пишет газета Tribune de Genève. Для выполнения служебных обязанностей потребуется владение, как правило, двумя официальными языками. Возрастные ограничения устанавливаются только при наборе на курсы по отдельным специальностям (например, дипломат или пограничник).

Отправка резюме

Все, что нужно сделать – ознакомиться с подробной информацией о вакансиях, размещенных на этом сайте. По данным за 2019 год, крупнейшим работодателем является министерство обороны, имея более 11900 сотрудников. Далее следуют министерство финансов (более 8700) и министерство иностранных дел (около 5500). Другие департаменты насчитывают в среднем по 2000 сотрудников. При устройстве на работу со специалистами заключаются индивидуальные трудовые договора, которые могут быть расторгнуты по уважительной причине (нарушение обязательств, некомпетентность, соображения экономического характера и т.д.).

Зарплаты

Система оплаты труда в госорганах Швейцарии основана на принципах прозрачности и равенства между мужчинами и женщинами. Базовая зарплата зависит от должности, опыта и качества работы сотрудников; предусмотрена выплата бонусов. Кроме того, возможны различные надбавки, в том числе за сверхурочную работу, за работу, выполняемую в воскресные дни и в ночное время и т.д. Также предусмотрены льготы: предоставление транспортных абонементов, десятидневный отпуск для отцов по уходу за ребенком и т.д.

Отпуск и пенсия

Количество дней отпуска зависит от возраста: пять недель для тех, кому от 21 до 60 лет, и семь недель для сотрудников, отпраздновавших 60-летие. На пенсию госслужащие выходят так же, как и остальные работники в Швейцарии – женщины в 64 года, мужчины – в 65 лет.

Место работы

Федеральная администрация предлагает рабочие места по всей Швейцарии, однако чуть больше половины госслужащих трудятся в Берне. В 2019 году в этом городе выполняли должностные обязанности 19 700 работников, остальные были заняты в кантонах, при этом около 1700 находились в Во и 1400 – в Женеве.

Есть ли у госслужащих возможность работать за границей?

Кроме сотрудников швейцарских консульств и посольств, такая возможность есть у работников зарубежных представительств министерства обороны и Государственного секретариата по экономике. Добавим, что госорганы предлагают пройти разные стажировки или получить профессиональные навыки под руководством своих специалистов. Больше информации вы найдете здесь.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 87.77
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

 В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

Всего просмотров: 3,703

Covid-19: правила и возможные штрафы

 Виды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.

Всего просмотров: 2,195

Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»

 Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.

Всего просмотров: 1,508
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зеленые сокровища Швейцарии

 14% территории Швейцарии занимают природные парки.

Всего просмотров: 6,803

Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»

 Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.

Всего просмотров: 1,508

Когда недовольны все…

В ситуации, которую никто из нас не может действенно поменять, как не вспомнить совет мудрого Карлсона – спокойствие, только спокойствие!

Всего просмотров: 1,093
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top