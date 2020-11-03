Госаппарату Швейцарии, который является одним из крупнейших работодателей в стране, нужно много специалистов для ежедневного управления территорией и обслуживания населения. В настоящее время требуются бизнес-аналитики, разработчики проектов недвижимости, юристы, экономисты, врачи, специалисты по электротехнике и даже инженеры-мехатроники по легковым и грузовым автомобилям. Самые востребованные в частном секторе эксперты нужны и государству, это касается профессий, связанных с информационными технологиями, инженерией и медициной.

Требования к соискателям

Прежде всего, отметим, что наличие швейцарского гражданства не всегда является обязательным условием. Обладатели вида на жительство категории C могут отправлять резюме в госорганы, если речь не идет о службе в армии и если наличие гражданства явно не указано в описании вакансии. Проживать в Швейцарии также необязательно: федеральная администрация нанимает специалистов из соседних государств, пишет газета Tribune de Genève. Для выполнения служебных обязанностей потребуется владение, как правило, двумя официальными языками. Возрастные ограничения устанавливаются только при наборе на курсы по отдельным специальностям (например, дипломат или пограничник).

Отправка резюме

Все, что нужно сделать – ознакомиться с подробной информацией о вакансиях, размещенных на этом сайте . По данным за 2019 год, крупнейшим работодателем является министерство обороны, имея более 11900 сотрудников. Далее следуют министерство финансов (более 8700) и министерство иностранных дел (около 5500). Другие департаменты насчитывают в среднем по 2000 сотрудников. При устройстве на работу со специалистами заключаются индивидуальные трудовые договора, которые могут быть расторгнуты по уважительной причине (нарушение обязательств, некомпетентность, соображения экономического характера и т.д.).

Зарплаты

Система оплаты труда в госорганах Швейцарии основана на принципах прозрачности и равенства между мужчинами и женщинами. Базовая зарплата зависит от должности, опыта и качества работы сотрудников; предусмотрена выплата бонусов. Кроме того, возможны различные надбавки, в том числе за сверхурочную работу, за работу, выполняемую в воскресные дни и в ночное время и т.д. Также предусмотрены льготы: предоставление транспортных абонементов, десятидневный отпуск для отцов по уходу за ребенком и т.д.

Отпуск и пенсия

Количество дней отпуска зависит от возраста: пять недель для тех, кому от 21 до 60 лет, и семь недель для сотрудников, отпраздновавших 60-летие. На пенсию госслужащие выходят так же, как и остальные работники в Швейцарии – женщины в 64 года, мужчины – в 65 лет.

Место работы

Федеральная администрация предлагает рабочие места по всей Швейцарии, однако чуть больше половины госслужащих трудятся в Берне. В 2019 году в этом городе выполняли должностные обязанности 19 700 работников, остальные были заняты в кантонах, при этом около 1700 находились в Во и 1400 – в Женеве.

Есть ли у госслужащих возможность работать за границей?

Кроме сотрудников швейцарских консульств и посольств, такая возможность есть у работников зарубежных представительств министерства обороны и Государственного секретариата по экономике. Добавим, что госорганы предлагают пройти разные стажировки или получить профессиональные навыки под руководством своих специалистов. Больше информации вы найдете здесь.