Мечта о собственном доме останется мечтой?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 11. 2021.
Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.|
Selon des études sur le marché immobilier récemment publiées, les prix des maisons et des appartements en Suisse ont doublé au cours des 20 dernières années et continueront à augmenter.
Не так давно Наша Газета рассказывала о буме продаж недвижимости на швейцарских лыжных станциях: в большинстве горных районов цены повысились в среднем на 10%, а на престижных курортах вроде Вербье и на все 20%. По данным Handelszeitung, если до пандемии в Альпах наблюдался переизбыток свободных квартир, то за последние двенадцать месяцев появилась обратная тенденция – за год были проданы загородные резиденции на общую сумму более 2 млрд франков. Как справедливо отмечают эксперты, когда Сейшельские острова недосягаемы, то Ароза, Гриндельвальд и другие швейцарские туристические регионы становятся особенно привлекательными.
Пандемия повлияла, впрочем, не только на стоимость вторых резиденций, но и на рынок жилья в целом. Так, согласно недавнему исследованию банка Raiffeisen, недвижимость в Швейцарии стоит сейчас как никогда дорого: дома на одну семью в третьем квартале этого года подорожали на 4,4%, а кондоминиумы – на 2%. Несмотря на рекордные цены, в Конфедерации все еще есть доступные дома. 13% всех объектов, предлагаемых в Интернете, стоят менее 500 000 франков, а 30% всей жилой недвижимости стоит менее 750 000 франков. Однако это жилье часто расположено не в самых лучших местах – дома в населенных пунктах с качеством жизни ниже среднего практически не пользуются спросом.
Со времени последнего кризиса в сфере недвижимости в конце 1990-х годов цены выросли более чем на 100%, добавляет SRF со ссылкой на ряд недавних исследований. В самой дорогой кантональной столице, Женеве, вам придется работать почти 30 лет, получая среднюю зарплату, чтобы купить собственное жилье. В Цюрихе и Лозанне нужно проработать более 20 лет, в Люцерне – почти 20. Проще всего обзавестись недвижимостью в Гларусе, Зарнене и Делемоне, где для этого придется работать «всего» 10 лет.
Любопытно, что, несмотря на появившееся во время эпидемии у многих желание сменить городские джунгли на домик у озера или в горах, главным аргументом при выборе жилья остается близость к центру города или месту работы. Соответственно, чем больше времени занимает дорога до центра, тем дешевле будет квартира. В частности, в пригороде Цюриха каждая сэкономленная на дороге минута повышает стоимость дома на 21 000 франков, а кондоминиума – на 15 500 франков. Вот уж действительно, время – деньги.
Еще одно интересное наблюдение касается плотности застройки. В такой маленькой и гористой стране, как Швейцария, земля является дефицитным товаром, поэтому площади теперь используются интенсивнее. Если в 2000 году 43% новых жилых зданий были односемейными домами, то в 2020-м их доля составила всего 11%. Дома теперь строятся выше, и на одно здание приходится больше квартир: в 2005 году в многоквартирном доме в среднем было 5,7 квартир, а сейчас – 7,5.
Между тем, заработная плата не поспевает за ростом цен на рынке недвижимости, хотя, согласно Конституции, Конфедерация должна фактически предотвращать такое развитие событий и содействовать приобретению жилья. Процентные ставки по ипотечным кредитам уже много лет находятся на исторически низком уровне, уточняет издание Cash. Однако, благодаря благоприятным условиям финансирования, цены на недвижимость взлетели, что, в свою очередь, усложняет получение кредита. При оформлении ипотеки для приобретения дома в Швейцарии, как правило, не менее 20% от стоимости покупки должно быть предоставлено в качестве собственного капитала – для этих целей нередко можно использовать пенсионные накопления.
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