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21.06.2023 - 13:23Ален Берсе уходит в отставку

Инфляция и растущие ставки |Inflation et hausse des taux

Автор: , Берн, .

Здание Нацбанка в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Нацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?

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La Banque nationale poursuit le resserrement de sa politique monétaire et relève son taux directeur à 1,75%. Quelles sont les conséquences pour les épargnants, les locataires et les propriétaires?

Чуть больше года назад ключевая процентная ставка в Швейцарии была отрицательной и составляла -0,75%. За прошедшие месяцы Нацбанку пришлось повышать ставку уже пять раз, в результате чего сейчас она достигла показателя 1,75%. Как отмечают эксперты, речь идет о самых быстрых темпах увеличения ставки за последние тридцать лет.

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