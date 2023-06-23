Инфляция и растущие ставки |Inflation et hausse des taux

Чуть больше года назад ключевая процентная ставка в Швейцарии была отрицательной и составляла -0,75%. За прошедшие месяцы Нацбанку пришлось повышать ставку уже пять раз, в результате чего сейчас она достигла показателя 1,75%. Как отмечают эксперты, речь идет о самых быстрых темпах увеличения ставки за последние тридцать лет.