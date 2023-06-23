Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.06.2023.
Нацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?|
La Banque nationale poursuit le resserrement de sa politique monétaire et relève son taux directeur à 1,75%. Quelles sont les conséquences pour les épargnants, les locataires et les propriétaires?
Чуть больше года назад ключевая процентная ставка в Швейцарии была отрицательной и составляла -0,75%. За прошедшие месяцы Нацбанку пришлось повышать ставку уже пять раз, в результате чего сейчас она достигла показателя 1,75%. Как отмечают эксперты, речь идет о самых быстрых темпах увеличения ставки за последние тридцать лет.
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