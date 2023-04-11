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вторник, 11 апреля 2023 года   

Новости для водителей и пассажиров |Informations pour les automobilistes et les passagers

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 04. 2023.

Фото: Yoann Donzé, Unsplash

Проезд в общественном транспорте подорожает, электромобили будут облагаться налогом, а автовладельцы вскоре получат права нового образца.

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Les tarifs des transports publics vont augmenter, les voitures électriques seront imposées et les automobilistes recevront bientôt le nouveau permis.

Народная мудрость гласит: когда бюджет страны испытывает дефицит, расплачиваться в прямом смысле слова приходится обычным гражданам. Не успел Федеральный совет объявить о пакете мер экономии, как подоспела новая – не внушающая оптимизма – информация.

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