Новости для водителей и пассажиров |Informations pour les automobilistes et les passagers

Народная мудрость гласит: когда бюджет страны испытывает дефицит, расплачиваться в прямом смысле слова приходится обычным гражданам. Не успел Федеральный совет объявить о пакете мер экономии, как подоспела новая – не внушающая оптимизма – информация.