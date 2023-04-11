Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 04. 2023.
Проезд в общественном транспорте подорожает, электромобили будут облагаться налогом, а автовладельцы вскоре получат права нового образца.|
Les tarifs des transports publics vont augmenter, les voitures électriques seront imposées et les automobilistes recevront bientôt le nouveau permis.
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