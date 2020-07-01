Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 07. 2020. Просмотров: 456
Государственный секретариат по экономике (Seco) опубликовал ежегодный доклад о влиянии Соглашения о свободном передвижении лиц с ЕС на швейцарский рынок труда.|
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié son rapport annuel sur les répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché du travail en Suisse.
Иммиграция из европейских стран оставалась в 2019 году стабильной: из государств-членов Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в прошлом году в Конфедерацию приехали около 30 700 человек, что немногим меньше, чем в 2018-м. Поддержанию миграционного баланса граждан ЕС/ЕАСТ на исторически низком уровне способствовал стабильный спрос на рабочую силу в Швейцарии в сочетании с благоприятной экономической ситуацией в Европе, отмечается в докладе Seco. Что касается третьих стран, то чистая иммиграция в 2019 году также сократилась и составила 20 800 человек.
Свобода передвижения лиц оказывает скорее положительное влияние на швейцарский рынок труда, приходят к выводу авторы доклада. В частности, трудовая иммиграция из стран ЕС/ЕАСТ в Швейцарию в значительной степени ориентирована на потребности экономики и способствует гибкости рынка труда.
В 2019 году уровень занятости среди иммигрантов из ЕС составил 87,7%. Для сравнения: средний показатель занятости по стране равнялся 84,3%, а среди швейцарских граждан – 84,6%. По состоянию на 2019 год, 89% мужчин и 80% женщин в возрасте от 15 до 64 лет, иммигрировавших в Швейцарию после июня 2002 года, были трудоустроены. Этот феномен особенно заметен среди иммигранток и женщин, проживающих в приграничных районах: они чаще, чем швейцарки, заняты полный рабочий день, а также работают в неделю в среднем на 15% больше.
Трудовые иммигранты из ЕС представляют собой гибкий кадровый резерв для компаний, подверженных сезонным колебаниям. По сравнению со швейцарцами европейцы чаще работают на временной основе, а также в ночное и вечернее время. С другой стороны, они реже работают по субботам и воскресеньям.
Уровень безработицы среди граждан ЕС/ЕАСТ остается выше среднего по стране, что связано с тем, что они, в основном, заняты в секторах, более подверженных безработице. Что касается швейцарцев, то в последние годы уровень безработицы среди них остается низким.
Иммиграция не имеет негативного влияния на уровень зарплат швейцарцев. Рост зарплат остается в целом сбалансированным и связан с уровнем образования. Среднегодовые темпы роста заработной платы постоянных резидентов в период с 2002 по 2018 годы составили 1,1% по сравнению с 1,2% для всего работающего населения. Тем не менее, медианная зарплата швейцарцев значительно выше, чем у всех работников в целом. Кроме того, иностранные граждане вносят решающий вклад в финансирование фондов социального страхования, говорится в докладе.
Основной движущей силой иммиграции из стран ЕС/ЕАСТ остается трудоустройство, а причиной приезда граждан третьих стран – воссоединение семьи. Большинство приезжающих в Швейцарию в рамках воссоединения семьи экономически независимы и получают зарплату, причем европейские граждане лучше интегрированы в профессиональном плане, чем иммигранты из третьих стран. Только 3,4% иммигрантов из ЕС/ЕАСТ, приехавших в 2009 году в Швейцарию, воспользовались социальной помощью в течение восьми лет после прибытия. Чем выше уровень образования, тем ниже риск того, что придется получать социальную помощь. Европейцы, иммигрировавшие в рамках воссоединения семьи и зависящие от социальной помощи, как правило, быстро перестают ее получать и становятся экономически независимыми.
Красной нитью через доклад проходит идея о том, что иностранцы из стран ЕС не только работают там, где ощущается нехватка местных специалистов, но также соглашаются на низкооплачиваемую работу, которая не привлекает швейцарцев.
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