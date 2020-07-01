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среда, 1 июля 2020 года   

Иммиграция и экономика|L’immigration et l’économie

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 07. 2020. Просмотров: 456

Фото: Pixabay

Государственный секретариат по экономике (Seco) опубликовал ежегодный доклад о влиянии Соглашения о свободном передвижении лиц с ЕС на швейцарский рынок труда.

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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié son rapport annuel sur les répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché du travail en Suisse.

Иммиграция из европейских стран оставалась в 2019 году стабильной: из государств-членов Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в прошлом году в Конфедерацию приехали около 30 700 человек, что немногим меньше, чем в 2018-м. Поддержанию миграционного баланса граждан ЕС/ЕАСТ на исторически низком уровне способствовал стабильный спрос на рабочую силу в Швейцарии в сочетании с благоприятной экономической ситуацией в Европе, отмечается в докладе Seco. Что касается третьих стран, то чистая иммиграция в 2019 году также сократилась и составила 20 800 человек.

Свобода передвижения лиц оказывает скорее положительное влияние на швейцарский рынок труда, приходят к выводу авторы доклада. В частности, трудовая иммиграция из стран ЕС/ЕАСТ в Швейцарию в значительной степени ориентирована на потребности экономики и способствует гибкости рынка труда.

В 2019 году уровень занятости среди иммигрантов из ЕС составил 87,7%. Для сравнения: средний показатель занятости по стране равнялся 84,3%, а среди швейцарских граждан – 84,6%. По состоянию на 2019 год, 89% мужчин и 80% женщин в возрасте от 15 до 64 лет, иммигрировавших в Швейцарию после июня 2002 года, были трудоустроены. Этот феномен особенно заметен среди иммигранток и женщин, проживающих в приграничных районах: они чаще, чем швейцарки, заняты полный рабочий день, а также работают в неделю в среднем на 15% больше.

Трудовые иммигранты из ЕС представляют собой гибкий кадровый резерв для компаний, подверженных сезонным колебаниям. По сравнению со швейцарцами европейцы чаще работают на временной основе, а также в ночное и вечернее время. С другой стороны, они реже работают по субботам и воскресеньям.

Уровень безработицы среди граждан ЕС/ЕАСТ остается выше среднего по стране, что связано с тем, что они, в основном, заняты в секторах, более подверженных безработице. Что касается швейцарцев, то в последние годы уровень безработицы среди них остается низким.

Иммиграция не имеет негативного влияния на уровень зарплат швейцарцев. Рост зарплат остается в целом сбалансированным и связан с уровнем образования. Среднегодовые темпы роста заработной платы постоянных резидентов в период с 2002 по 2018 годы составили 1,1% по сравнению с 1,2% для всего работающего населения. Тем не менее, медианная зарплата швейцарцев значительно выше, чем у всех работников в целом. Кроме того, иностранные граждане вносят решающий вклад в финансирование фондов социального страхования, говорится в докладе.

Основной движущей силой иммиграции из стран ЕС/ЕАСТ остается трудоустройство, а причиной приезда граждан третьих стран – воссоединение семьи. Большинство приезжающих в Швейцарию в рамках воссоединения семьи экономически независимы и получают зарплату, причем европейские граждане лучше интегрированы в профессиональном плане, чем иммигранты из третьих стран. Только 3,4% иммигрантов из ЕС/ЕАСТ, приехавших в 2009 году в Швейцарию, воспользовались социальной помощью в течение восьми лет после прибытия. Чем выше уровень образования, тем ниже риск того, что придется получать социальную помощь. Европейцы, иммигрировавшие в рамках воссоединения семьи и зависящие от социальной помощи, как правило, быстро перестают ее получать и становятся экономически независимыми.

Красной нитью через доклад проходит идея о том, что иностранцы из стран ЕС не только работают там, где ощущается нехватка местных специалистов, но также соглашаются на низкооплачиваемую работу, которая не привлекает швейцарцев.

Добавим, что Seco публикует подобный доклад ежегодно, но в этом году к изложенной в отчете информации приковано особое внимание СМИ и политиков. Напомним, что 27 сентября состоится голосование по инициативе «за умеренную иммиграцию», выдвинутой Народной партией Швейцарии (НПШ) и предлагающей положить конец свободе передвижения лиц с ЕС. Глава Seco Мари-Габриэль Инейхен-Флейш, представляя в понедельник в Берне выводы доклада перед прессой, отметила, что Соглашение о свободном передвижении лиц внесло значительный вклад в экономический рост и тем самым помогло Швейцарии и швейцарскому населению достичь большего процветания. По ее мнению, прекращение действия Соглашения означало бы потерю решающих преимуществ для страны. Seco прогнозирует, что обусловленная пандемией экономическая иммиграция будет умеренной, и не разделяет опасения НПШ относительно того, что из-за коронакризиса количество приезжающих в Конфедерацию европейцев увеличится. Швейцарское правительство, в свою очередь, также выступает против этой инициативы – подробнее о позиции Федерального совета мы рассказывали в нашей статье.

 

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