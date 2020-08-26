27 сентября швейцарцам предстоит высказать свое мнение не только по вопросам федерального значения, о которых мы подробно рассказывали, но и проголосовать по кантональным законопроектам и инициативам: жители Женевы, например, могут поддержать или отвергнуть предложение о введении минимального размера заработной платы.

Инициатива «23 франка в час – это минимум» (фр.: «23 frs, c’est un minimum») была выдвинута женевскими профсоюзами, которые предлагают внести поправки в закон об инспекции и трудовых отношениях от 12 марта 2004 года и установить минимальную оплату труда в размере 23 франков в час, что соответствует 4086 франкам в месяц при работе в течение 41 часа в неделю. Поправки также предусматривают ежегодную индексацию минимальной заработной платы в зависимости от стоимости жизни. Исключения могут быть сделаны для тех, кто проходит профессиональную подготовку, а также для работников сельскохозяйственного сектора. Кроме того, инициатива предусматривает проведение проверок и введение санкций в отношении работодателей, которые не соблюдают это правило.

Авторы инициативы отмечают, что в Женеве 10% трудящихся зарабатывают менее 23 франков в час, что не позволяет им жить достойно, не прибегая к различным видам государственной помощи. Две трети работников, которых это непосредственно касается, составляют женщины. Нововведение станет еще одним шагом к равной оплате труда, повысит покупательную способность десятков тысяч работников и будет стимулировать потребление, считает инициативный комитет.

Кантональные власти Женевы не поддерживают это предложение. Большинство членов Большого совета считают, что у подобной меры больше недостатков, чем преимуществ. «Рынок труда в Швейцарии процветает благодаря налогообложению и свободному рынку, а также благодаря тому, что наше трудовое законодательство является более гибким, чем в некоторых других странах», - отмечает кантональный парламент.

Против выступает и Совет кантона, считая, что существующих механизмов борьбы с зарплатным демпингом уже достаточно, а гибкость женевского рынка труда отчасти объясняется как раз тем, что власти принципиально не вмешиваются в механизм формирования зарплаты.

Любопытно, что текст инициативы был представлен в относительно благополучном 2018 году, а голосование должно состояться в разгар экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Противники инициативы, например Андре Пфеффер из Народной партии Швейцарии (UDC/SVP), считают, что в кризисный период не стоит вводить минимальную заработную плату – некоторые компании просто не смогут себе это позволить. По мнению Пфеффера, вместо этого лучше поддерживать работников, выплачивая им социальную помощь. Впрочем, не все иностранные работники, многие из которых трудятся на низкооплачиваемых должностях, осмеливаются обращаться за помощью к государству, так как это может рассматриваться как «неучастие в экономической жизни» и может стать основанием для отказа в натурализации или выдаче ВНЖ.

Добавим, что первым швейцарским кантоном, в котором размер минимальной зарплаты был закреплен законодательно, стал Невшатель. В ноябре 2019 года трехсторонняя комиссия Невшателя по наблюдению за рынком труда представила первый доклад о применении этого правила в кантоне в 2017-2018 годах. Выяснилось, что нововведение не повлекло за собой негативных последствий и не замедлило динамику создания новых рабочих мест. Более того, в кантоне снизилась доля выплачиваемой социальной помощи, хотя неясно, что именно способствовало этому – гарантированная минимальная зарплата или совокупность других факторов.

Как сообщает RTS, ранее жители Женевы уже дважды отказывались от введения минимальной зарплаты: в 2011 и 2014 годах. Каким образом текущая экономическая ситуация повлияет на настроения избирателей, станет известно 27 сентября.