Первая волна эпидемии в Швейцарии позади: согласно санитарному бюллетеню от 19 мая, за сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена у 21 человека. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, однако сказать то же самое об экономике нельзя. Конфедерация находится в лучшем финансовом положении, чем, некоторые страны ЕС, но социально-экономические последствия коронакризиса будут ощущаться еще долго.

По данным Федеральной службы статистики (OFS), в 2018 году 660 000 человек в Швейцарии жили за чертой бедности. Очевидно, что сейчас это число стало выше, так как из-за локдауна закрылись или приостановили работу многие предприятия, а тысячи людей остались без работы.

О росте количества нуждающихся говорят следующие данные: в Цюрихе, например, в прошлую субботу занимающаяся благотворительностью сестра Ариана раздала 900 пакетов с продуктами питания, тогда как до коронакризиса требовалось 70 пакетов в неделю. Количество людей, выстраивающихся каждую субботу в очередь за бесплатной едой в Женеве, также растет: 9 мая волонтеры раздали 1700 пакетов с продовольствием, а 16-го – 2600.

Более того, в начале апреля в Женеве около 3600 человек получали купоны на питание в размере 50 франков на одного в неделю и 120 франков на семью из четырех человек, а в настоящее время потребность в таких купонах испытывает уже более 9000 человек.

Организация Table Suisse, которая собирает излишки продуктов питания и бесплатно перераспределяет их в социальные учреждения, сообщила во вторник, что до кризиса поставляла раз в неделю около 1,8 тонн продовольствия в базельский центр Dienst am Nächsten, а сейчас – в два раза больше. «Из-за частичной безработицы или потери работы те, кто пытался свести концы с концами еще до кризиса, быстро опускаются за черту бедности. От этого страдают не только одинокие люди, но и семьи. И новое явление: люди, которые столкнулись с бедностью, все чаще обращаются по телефону непосредственно к Table Suisse, чтобы попросить о помощи», - отмечается на сайте организации.

Наконец, с начала кризиса благотворительная организация Caritas оказала разовую финансовую помощь 4000 человек на общую сумму более полумиллиона франков и распространила купоны на сумму 200 000 франков для использования в продуктовых магазинах организации. «Ситуация драматична. Коронавирусный кризис имеет не только серьезные санитарные и экономические последствия. Он также приводит к тому, что многие люди, которые и раньше имели доходы чуть ниже прожиточного минимума, оказываются в бедственном положении», - подчеркивается в коммюнике Caritas. Ситуация, действительно, серьезная, если в одной из самых богатых стран мира тысячам людей буквально не хватает денег на еду!

Конфедерация выделила миллиарды франков на поддержку экономики и тех, кто потерял доход из-за введенных ограничительных мер, однако многие проживающие в Швейцарии иностранные работники не получают эту помощь. Речь идет не только о нелегальных мигрантах, но и о тех, кто недавно устроился на работу, недостаточно долго платил взносы и теперь, потеряв доход, не имеет страховки в случае безработицы.

Некоторые легально проживающие в Швейцарии иностранцы не осмеливаются обращаться за социальной помощью к государству по еще одной очень веской причине. 1 января 2019 года вступила в силу поправка к Закону об иностранцах и интеграции (LEI), сообщает издаваемый профсоюзом Unia еженедельник Evénement. Нововведение предусматривает для властей возможность отозвать краткосрочный вид на жительство типа L или пятилетний вид на жительство типа B, а также поменять ВНЖ типа C на B, если иностранец получал социальную помощь. Выплата такой финансовой помощи рассматривается как «неучастие в экономической жизни» и может позже стать основанием для отказа в натурализации. «Иностранцы подвергаются тройному наказанию: ни зарплаты, ни помощи, ни разрешения на пребывание… Эти люди стали жертвами ситуации», - заключает Evénement.

Государственный секретариат по миграции (SEM), впрочем, издал директиву, в которой уточняется, что в будущем при рассмотрении ходатайств о продлении ВНЖ должен учитываться тот факт, что получение социальной помощи могло быть связано с пандемией, пишет Evénement. Женевский совет, например, обещает, что у лиц, временно нуждающихся в социальной помощи из-за эпидемии, не будет проблем при продлении их вида на жительство. Unia, тем не менее, напоминает о риске «свободы толкования» в связи с применением этой директивы на практике.

Спровоцированный пандемией экономический кризис вернул к жизни обсуждение забытой и, как казалось, уже похороненной швейцарскими политиками идеи о предоставлении безусловного базового дохода. На национальном уровне эта инициатива была отвергнута в июне 2016 года 77% проголосовавших. Однако сейчас в гарантированных ежемесячных выплатах появился новый смысл: это, по крайней мере, избавило бы людей от страха остаться без еды в трудные времена.

Так, молодое крыло партии Зеленых запустило петицию с требованием предоставить безусловный доход в размере 2 500 франков на взрослого и 625 франков на ребенка. «Зеленые», в частности, просят Федеральный совет «ввести безусловный базовый доход для всего населения Швейцарии с немедленным вступлением в силу, чтобы гарантировать эффективное и небюрократическое решение для работников, самозанятых лиц и работодателей, пострадавших от коронавирусного кризиса». На момент написания статьи петиция собрала 19 846 подписей из необходимых 20 000.

Кроме того, 18 мая парламент Цюриха поддержал предложение жителя Регенсдорфа, призывающего провести научный анализ «влияния безусловного базового дохода на граждан, государство и экономику». Напомним, что эксперимент с безусловным доходом в Райнау (о котором мы рассказывали в нашей статье) провалился, так как авторам проекта удалось собрать из запланированных 6,1 млн только 150 000 франков.

Впрочем, даже если когда-нибудь Конфедерация решить обеспечить своих жителей безусловным ежемесячным доходом, чтобы избавить их от необходимости работать ради куска хлеба, вряд ли это коснется проживающих в стране иностранцев, многие из которых, как и прежде, могут остаться в крайне уязвимом положении.

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