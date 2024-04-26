Главная культурная площадка нашего города отчаянно стремится идти в ногу со временем, неустанно добавляя к основной своей деятельности, а именно – оперным и балетным спектаклям, а также сольным концертам – многочисленные побочные «завлекунчики»: спектакли «на пляже», ланчи и бранчи, а то и ночевки непосредственно в театре. Все это делается ради привлечения новой, особенно молодежной публики, и жаль, что нет статистики, показавшей бы, какой процент любителей провести ночь в спальном мешке под мягким светом канделябров приобрел после этого опыта билеты на собственно спектакли.

Несмотря на такие потуги, формат ежегодной пресс-конференции, на которой объявляется программа следующего сезона, нe менялся много лет: приветственное слово представителя городских властей, приветственное слово президента Фонда Большого театра Женевы, представление оперных спектаклей директором театра, балетных – заведующим балетной труппой, факультативных мероприятий, назовем их так, – штатным драматургом. Пресс-конференция, на которой мы побывали позавчера, прошла по такому же обкатанному сценарию: в какой-то момент позевывать начали не только приглашенные, но и сам директор театра, прикрывавший рот ладонью.

Министр культуры Женевы Сами Канаан говорил об изнанке театральной жизни, сообщив, в частности, что в результате двух голосований удалось добыть 44 млн франков на починку и замену механического оборудования сцены, давно утратившего «товарный вид». Почему это не было сделано одновременно с капитальным ремонтом, тянувшимся почти четыре года, неизвестно, как неизвестно и то, будет ли театр работать в нормальном режиме во время этих работ, запланированных на начало 2026 года. Ответы на эти вопросы нам получить не удалось по той причине, что господин министр улизнул сразу после выступления следующего оратора – президента Фонда театра Ксавье Оберсона, любимого фискалиста местной буржуазии. Исполнив вариацию на тему «Кукушка хвалит петуха», он особенно порадовался тому, что «публика возвращается в театр». Бывая практически на всех премьерах, мы уже давно не видели театр полным, так что г-н Оберсон имел в виду, очевидно, не результат, а процесс, который может быть долгим.

Наконец, микрофон перешел к директору театра Авьелю Кану, для которого предстоящий сезон станет в Женеве предпоследним. Не уверены, что г-ну Кану известно выражение «искусство требует жертв», введенное в оборот в России в начале 20 века в пьесах Н. Евреинова и Л. Андреева в ироническом контексте. Как бы то ни было, дав будущему сезону название «Жертвы», он явно сделал это без всякой иронии.

Авьель Кан относится к тем театральным деятелям, которые считают, что в искусстве должны оставаться не только загадки – тут мы с ним согласны, – но и сознательные «непонятности», требующие рациональных объяснений, не всегда затрагивающих сердца и души публики. Исходя из этого, директор театра счел необходимым пояснить, что под вынесенными в название сезона «Жертвами» имеются в виду не только ритуальные и религиозные жертвоприношения всех мастей, но и альтруизм, доведенный до высшей точки – принесения себя в жертву ради высшего блага общества. (Признаться, пояснения эти чем-то тревожно напомнили нам советский дискурс, который никак не дает окончательно о себе забыть.) Афишу сезона драматург Клара Понс прокомментировала так: «В центре – два персонажа, и нам не ясно, кто из них жертва, а кто несет груз этой жертвы на себе». Ну, допустим.

Заметим, что Авьель Кан ввел обычай не только задавать сезонам тему – раньше как-то обходились без этого, – но и приглашать «представителя смежной профессии» для творческой коллаборации. На этот раз такая честь выпала фотографу Диане Маркосян, призванной создавать «визуалы» для спектаклей. Судя по реакции в зале, это имя никому ничего не говорило. А нам – говорило: в 2022 году мы рассказывали о ней в связи с выставкой Images Vevey. Напомним, что родилась Диана в Армении, потом переехала в Москву, а оттуда – в США. Тот факт, что, несмотря на перемену мест, ее участие в работе Большого театра Женевы спонсирует фирма Boghossian, красноречив: голос крови не заткнешь.

«Визуалы» – это важно, конечно, но еще важнее то, что они должны сопровождать, так что пройдемся быстро по афише. Сезон 2024-2025 годов откроется оперой Вагнера «Тристан и Изольда» в постановке Микаэля Талгеймера, уже известного нам по «Парсифалю» того же автора. Намек: речь пойдет о жертве во имя любви. (15-22 сентября 2024 г.) Далее последует «Милосердие Тита» Моцарта – эта постановка не состоялась в свое время из-за пандемии коронавируса и была показана в трансляции, о чем мы рассказывали (16-29 октября).

Авьель Кан обратил особое внимание собравшихся на новую постановку силами Большого театра Женевы оперы «Федора» Умберто Джордано, которую принято сравнивать с «Тоской» Пуччини. Напомнив, что на премьере в Ла Скале в 1898 году партию графа Лориса Ипанова пел сам Энрико Карузо, а с тех пор – все величайшие тенора 20 века, Авьель Кан сообщил, что в предстоящей постановке ее исполнит «еще один великий тенор, никогда еще не выступавший в Женеве». Он имел в виду Роберто Аланью, о величии которого можно спорить, вместе с которым в Женеву пригласили и его супругу Александру Курзак, которая выступит в партии графини Федоры Ромазовой. По замыслу авторов оперы, сохраненному и авторами постановки, действие происходит в Петербурге, Париже и Швейцарии, так что думаем, нашим читателям интересно будет посмотреть, тем более что, как не преминул заметить директор театра, эта опера гораздо короче вагнеровской – всего сто минут. (12-19 декабря 2024 г.)

Не нуждается в представлении любителям классики опера «Саломея» Рихарда Штрауса, которую поставит в Женеве венгерский режиссер Корнель Мундрушо, известный нам по «Путешествию к надежде» – об этом спектакле мы своевременно рассказывали. Приятно, что на роль придуманной Оскаром Уайльдом героини приглашена живущая в Австрии, но родившаяся в Пскове сопрано Олеся Головнева, которую нам еще не доводилось слышать (22 января – 2 февраля 2025 года.) Упомянем также оперу «Дидона и Эней» Перселла, показанную в стриминге в ковидный период, а теперь возвращающуюся на «настоящую» сцену с Мари-Клод Шаппиус в роли Дидоны (20-26 февраля 2025 года), и перейдем к спектаклю, который представляется нам главным в предстоящем сезоне.

Речь идет о монументальной «Хованщине» Модеста Мусоргского – как выяснилось, любимой опере Авьеля Кана, поднимающей, по его мнению, фундаментальный вопрос нашего времени: «должна ли Россия быть открытой к остальному миру или, наоборот, оставаться в само- и просто изоляции». Последний раз эта опера шла на женевской сцене в сезоне 1981-1982 годов, для новой ее постановки директор театра избрал версию с оркестровкой Дмитрия Шостаковича и финалом Игоря Стравинского: как известно, Мусоргский имел привычку свои шедевры не завершать. В партии князя Ивана Хованского выступит уже полюбившийся швейцарцам бас Дмитрий Ульянов, а в роли князя Василия Голицына – тенор Дмитрий Головнин. Мы с нетерпением ждем этого спектакля в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто, завершающего таким образом свой «русский цикл», и недоумеваем по поводу того, что ни на пресс-конференции, но в увесистой брошюре с программой не упомянут тот факт, что в этом году музыкальный мир отмечает 185-летие со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского. Может, еще вспомнят. (25-30 марта 2025 г.)

Завершит оперный сезон не стареющая «Травиата»: Большой театр Женевы характеризует Виолетту Валери как «один из знаковых оперных образов женской жертвенности». Для того, чтобы никто не сомневался, что проблема будет преподнесена в женской трактовке, постановка поручена немецкой даме-режиссеру Карин Хенкель, а для того, чтобы посмотреть (и послушать) любимую оперу смогли как можно больше меломанов, запланированы два состава: в первом партию Виолетты исполнит знакомая вам Рузан Манташьян. (14-24 июня 2025 г.)

Балетных спектаклей в предстоящем сезоне будет четыре, их представил заведующий оперной труппой Большого театра Сиди Лабри Шеркауи, из-за своей вечной кепки чем-то напоминающий Михаила Шемякина. Первым из них станет Ihsane, что в переводе с арабского означает благодетель, человек, заботящийся о других. Эту постановку хореограф посвятил своему отцу, который, по его словам, «принес себя в жертву, переехав в Европу из родного Марокко ради будущего детей». Судя по карьере г-на Шеркауи, эта жертва не была напрасной. (13-17 ноября 2024 г.)

Далее в программе балет «Бетховен 7» на музыку Седьмой симфонии Бетховена и «примкнувшего к нему» и чуть менее известного чилийского композитора Диего Ногуеры в постановке немки Саши Вальц, популярной в мире современного танца. (13-16 марта 2025 г.) Дальше мы увидим две работы франко-бельгийского хореографа Дамьена Жале. Первая, «Мираж», создана им специально для Большого театра Женевы (6-11 мая 2025 г.), а вторая – Obashira Dyptych – уже шла на женевской сцене недавно, в сезоне 2022-2023. Почему понадобилось так скоро вернуть этот спектакль, нам неизвестно.

Со всеми подробностями программы вы сможете ознакомиться здесь, а мы желаем вам насыщенного и интересного сезона. Желательно, без жертв.