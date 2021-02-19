Все должно было быть иначе. Сегодня вечером в местном оперном театре все хрустальные люстры с канделябрами должны были сиять, встречая женевский бомонд, пришедший на премьеру новой постановки. Если не в париках и камзолах, то, по крайней мере, в туалетах, максимально приближенным к вечерним. При этом публика ожидалась разноликая, ведь Моцарта любят все.

Увы, надежды на то, что «к февралю все это кончится», не оправдались, и результатом работы огромного коллектива – солисты, хор, оркестр, все театральные техслужбы и т.д. – станет пока лишь сегодняшняя прямая трансляция на каналах RTS Play и Mezzo и на сайте самого театра – GTG digital. Увы, обещанные публике «живые» спектакли 1, 2 и 3 марта были отменены после объявления последних решений Федерального совета, зато на сайте Большого театра запись останется в открытом доступе до 28 февраля.

История создания оперы «Милосердие Тита» хорошо известна. Заказ на нее Моцарт получил в августе 1790 года, в расцвете творческих сил, уже прославившимся автором «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана», в разгар работы над «Волшебной флейтой». Кто знал, что жить гению оставалось всего полтора года! Заказ поступил из Праги, где в 1787 году прошла премьера «Дон Жуана». Новым творением Моцарта было решено отметить важное государственное событие – коронацию чешской короной недавно взошедшего на престол австрийского императора Леопольда II. В качестве либретто был предложен неоднократно использованный для подобного рода торжеств текст Пьетро Метастазио, который для Моцарта обработал венецианец Катерино Мадзола, сократив три традиционных акта до двух и сделав еще немало купюр.

Как обычно в опере-seria, исторические события, связанные с именами прославленных героев, не имеют значения для развития драмы. Так, Тит Флавий Веспасиан, римский император в 79–81 годах, известный своими воинскими подвигами, разгромом Иудейского восстания и разрушением Иерусалима, предстает чувствительным любовником. По словам друга Гёте, руководителя Берлинской певческой академии К. Ф. Цельтера, этот Тит «был влюблен во всех без исключения девушек, которые все как одна хотели его убить». Не было на него движения #MeToo! «Настоящая» Вителлия не могла претендовать на трон, поскольку ее отец, император Вителлий, правил всего несколько месяцев в 69 году, и после него на протяжении 10 лет трон занимал отец Тита. В опере эти нюансы – лишь условности.

Получив либретто, Моцарт выполнил заказ быстро, за восемнадцать дней, и опера была впервые представлена публике в день коронации, 6 сентября 1791 года. Успех был, мягко говоря, средним… Однако в начале 19 века «Милосердие Тита» стало одним из наиболее часто исполняемых произведений. Именно эта опера первой из творений Моцарта была поставлена в Лондоне в 1806 году, а в 1817-м – в Петербурге.



Интересный момент: одна из главных мужских ролей, роль Секста, первоначально предназначалась для тенора, однако на премьере, судя по приведенному списку исполнителей, в ней выступила певица, тогда как партию друга Секста Анния пел кастрат. Современные же исследователи доказывают, что Секста исполнял кастрат, а Анния – сопрано.

Женевская публика слышала «Милосердие Тита» в концертной версии относительно недавно, в августе 2017 году, – в исполнении интернационального состава солистов и пермского хора и оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Это было великолепно! Теперь же меломанов ждет полноценная сценическая версия, реализованная швейцарским театральным и кинорежиссером Мило Рау, впервые пробующим себя на оперной сцене. Авторы спектакля решили, фигурально выражаясь, обойтись не только без париков – нас ждет очередное «современное прочтение» творения Моцарта, вслед за вызвавшей крайне противоречивые отклики постановкой «Похищения из сераля».

«Ангажированный режиссер срывает маски благочестия с сильных мира сего, включая Тита… Фальшивые новости, подтасовка фактов, эра пост-правды… общественные институты и элиты сотрясают проявления популизма. От взятия Рейхстага до геноцида в Руанде и преступлений педофила Марка Дютру, Мило Рау использует в своих постановках прошлое и настоящее. В Clemenza di Tito он рисует едкий портрет так называемых толерантных элит, обращающихся к искусству, чтобы использовать символическое насилие и неравенство себе на пользу и успокоить свою совесть», читаем мы в пресс-релизе. Вам все понятно? Нам, признаемся, нет. То есть тема использования искусства диктаторами для упрочения собственного величия понятна и вечна, но вот как она будет преподнесена... Сохраним принцип презумпции невиновности до сегодняшнего вечера.

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Спектакль мы обязательно хотим посмотреть хотя бы потому, чтоузыкальным руководителем этой постановки, созданной совместными усилиями Большого театра Женевы, Венского фестиваля, Большого театра Люксембурга и Фландрского оперного театра, стал российский маэстро Максим Емельянычев, родившийся в Нижнем Новгороде в 1988 году и уже в 12 лет вставший за дирижерский пульт. Выпускник Московской консерватории, где его педагогом был Геннадий Рождественский, летом 2019 года он представил оперу «Ринальдо» Генделя на Глайндборнском фестивале, а в сентябре того же года занял пост главного дирижера Шотландского камерного оркестра. Лауреат многочисленных премий, включая российскую «Золотую маску» (2014) и International Opera Award (2019), Максим дебютирует на женевской сцене.

Титульную партию исполнит швейцарский тенор Бернар Рихтер, а в образе Секста на сцену выйдет меццо-сопрано из Санкт-Петербурга Анна Горячёва, очень понравившаяся нам в La Cenerentola в прошлом сезоне, а до этого – в «Так поступают все» в постановке Кирилла Серебренникова в Цюрихе.

Предлагаем провести сегодняшний вечер перед экраном, а потом обменяться впечатлениями.