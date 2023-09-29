С момента премьеры «Дон Жуана» в Национальном театре Праги 29 октября 1787 года об этой опере написаны сотни, если не тысячи разных текстов – от музыковедческих монографий до рецензий на бессчетные постановки, авторы каждой из которых по-своему трактуют известный всем сюжет и образ главного героя. Споры о его «моральном облике» не утихают по сей день: для одних он – бесшабашный, но веселый и, в целом, безобидный любитель женщин, для других – расчетливый монстр. «Романтический герой или аморальный тип?» - так мы озаглавили собственный анонс женевской постановки 2018 года, суммировав таким образом дилемму.

А в Цюрих мы решили отправиться прежде всего «на режиссера»: после удовольствия, полученного летом от «Турандот» в постановке Себастьена Баумгартена, очень захотелось увидеть его значительно более раннюю работу, в свое время вызвавшую полемику. Кроме того, захотелось услышать в заглавной партии 39-летнего российского баритона Константина Шушакова.

Уроженец Ижевска, в 2009 году он окончил факультет музыкального театра Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в Москве и сразу стал участником Молодежной оперной программы Большого театра, дебютировав в партии Шонара в «Богеме» Дж. Пуччини. В 2011 году стал лауреатом Конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе и завоевал вторую премию конкурса Operalia, проводившегося Пласидо Доминго в Москве. В 2012-м Константин проходил стажировку в Молодежной программе Вашингтонской национальной оперы, после чего, в 2012-19 годах, был солистом оперной труппы Большого театра.

Выступал в театрах Ла Скала, Большом театре Женевы, Норвежской национальной опере, оперных театрах Ванкувера, Осло и других. С 2019 года он – солист Оперы Цюриха, где ему доверялись, в частности, партии Гульельмо («Так поступают все женщины»), Андрея Щелкалова («Борис Годунов»), Форда («Фальстафф» - в этой партии мы видели его в Женеве, и он нам очень понравился !), Валентина («Фауст»), а также партия баритона в Немецком реквиеме И. Брамса под управлением Джанандреа Носеды.

С не меньшей радостью ожидали мы новой встречи с сопрано из Армении Рузан Манташьян, которой мы уже не раз аплодировали как в Цюрихе («Так поступают все»), так и в Женеве («Война и мир», «Фауст», «Богема», «Орлеанская дева»). На этот раз она выходит на сцену в образе Донны Эльвиры. Плюс предвкушали возможность впервые увидеть и услышать «живьем» американскую сопрано Голду Шульц в роли Донны Анны. Выпускница знаменитой Джульярдской школы Нью-Йорка, Голда Шульц быстро добилась международного успеха, выступив на фестивалях в Зальцбурге и Глиндебурне, а в нынешнем сезоне ей предстоит дебют в лондонском Ковент-Гардене в партии Фьордилиджи в «Так поступают все».

Все перечисленные исполнители, как и вообще все солисты, оказались на высоте, сделав вокал главным элементом спектакля, как это и должно быть и получив заслуженные аплодисменты как в финале, так и после каждого номера.

Чудесным открытием стал Олексий Пальчиков в роли Дона Оттавио. Испытывая определенную слабость к тенорам и в связи с этим всегда предъявляя к ним повышенные требования, мы наслаждались его нежным, не приторно-слащавым тембром, отличной «дыхалкой», артистичностью… «Настоящий лирический тенор. Вот это был бы Ленский!», - думали мы. А в антракте прочитали в программке, что именно в этой знаковой партии тенорового репертуара Олексий дебютировал в 2008 году на сцене Национального оперного театра Киева, - города, где он в 1986 году родился и где получил музыкальное образование сначала в Специализированной музыкальной школе (по классу трубы), а затем в Академии имени П. И. Чайковского. С 2017 года он – солист Гамбургской оперы, где ему были доверены партии Тамино («Волшебная флейта»), Феррандо («Так поступают все»), Неморино («Любовный напиток») и опять же Ленского. В цюрихской постановке «Дон Жуана» Олексий Пальчиков был задействован только в первых двух представлениях – в трех последующих в роли Дона Оттавио выступит немецкий тенор Себастьян Кольхепп. Но запомните это имя, тем более что уже в декабре Олексий вернется в Цюрих для участия в оперетте Оффенбаха «Баркуф».

Что же касается самой постановки – сценографии, декораций, костюмов, то – да, двенадцать лет не прошли бесследно. Назвать ее устаревшей значило бы обидеть создателей спектакля, чего мы совершенно не хотим. Поэтому назовем ее винтажной. Двенадцать лет отсутствия на сцене – серьезный испытательный срок для любой постановки, за исключением самых гениальных, «при жизни» признанных классикой, которая, как известно, не только не умирает, но и не стареет, как не стареет музыка Моцарта. Но таких – единицы. Однако возвращение старых спектаклей из разряда добротных, но смертных позволяет не только оценить на прочность их самих, но и понять, что изменилось за прошедшие годы в самом театральном искусстве.

При всей любви к классическим, традиционным спектаклям и нелюбви к режиссерской отсебятине, мы не можем не признать, что подобная прямолинейная, без малейших двойных смыслов, подтекстов и нюансов постановка сегодня вряд ли была бы возможна. Готовы поспорить, что ни один режиссер не рискнет на полном серьезе (с учетом, конечно, заложенного самим Моцартом юмора) преподнести сцену, когда Церлина уговаривает Мазетто избить ее, выдрать ей волосы и выколоть глаза, обещая за это целовать ему руки: гнев участниц движения MeToo обрушился бы на смельчака с точностью и беспощадностью Дамоклова меча.

C другой стороны, возможность сравнить этот спектакль с прошлогодней постановкой Себастьена Баумгартена показывает, как значительно продвинулся бесспорно талантливый режиссер в своем искусстве, и пробуждает желание и дальше внимательно следить за ее работой.

От редакции: Вы еще можете увидеть оперу «Дон Жуан» в постановке Себастьена Баумгартена 5, 10 и 14 октября. Получить практическую информацию и заказать билеты проще всего здесь. К сожалению, в Оперном театре Цюриха не принято делать профессиональные фотографии «старых» спектаклей, даже при полной смене исполнительского состава. Так что делимся тем, что смогли сделать сами.