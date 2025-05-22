На прошлой неделе мы рассказали вам о предстоящем выступлении пианиста Григория Соколова, которым Cæcilia, одно из крупнейших концертных агентств Швейцарии и давний партнер Нашей Газеты, закрывает в июне сезон в Женеве. Но музыкальная жизнь – это вечный двигатель, и не успел отзвучать один сезон, как пора представлять следующий, вернее, параллельно два: женевский, с абонементом «Великие исполнители» (Grands Interprètes) и сериями концертов в Виктория-холле и Консерватории, и цюрихский, Meister Interpreten, с концертами в Большом зале Tonhalle. Для нас, любящих классическую музыку журналистов, рассказывать о планах на будущий сезон сущее удовольствие. Судите сами!

В предстоящем сезоне меломаны отметят два юбилея. Первый – Марты Аргерих. Конечно, оглашать возраст дам не принято, но седовласая красавица сама его не скрывает, так что не будем ханжами и мы. 5 июня 2026 года выдающейся аргентинской пианистке, которую швейцарцы давно и не без оснований считают своей, а русскоязычные коллеги нежно называют Мартулей, исполнится 85! Как вы можете судить по нашим регулярным публикациям, она находится в превосходной профессиональной форме и активно концертирует. В рамках серий агентства Cæcilia свой юбилей Марта Аргерих отметит трижды. 2 марта 2026 года она исполнит, в сопровождении Европейского Филармонического оркестра под управлением Шарля Дютуа соль-мажорный Концерт Мориса Равеля, которому, к слову, 7 марта этого года исполнилось бы 150. А чуть меньше, чем через два месяца, 27 и 28 апреля, она выйдет на сцену цюрихского Тонхалле и женевского Виктория-холла со скрипачом Рено Капюсоном, с которым исполнит сонаты Шумана, Бетховена и Франка.

Еще один музыкальный титан и именинник сезона – австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, ему 1 декабря 2026 года стукнет восемьдесят. Его сольным концертом, в программе которого произведения Моцарта, Бетховена и Шуберта, агентство Cæcilia откроет сезон 1 октября 2025 года в Женеве и завершит его 15 июня 2026-го в Цюрихе. К трем перечисленным композиторам 6 февраля 2026 года добавятся Бах и Гайдн – сэр Андраш Шифф сам представим публике программу своего концерта в Виктория-холле. А известный вам Аркадий Володось исполнит Адажио из ля-минорного Концерта Баха в переложении прискорбно менее известного советского пианиста Самуила Фейнберга, обожаемые всеми мазурки, ноктюрны и Полонез-Фантазию Шопена, а также кое-что еще, о чем мы узнаем ближе к концерту 8 июня 2026 года. Лариса Дедова останется верной своему любимому Шуберту, на этот раз вместе со скрипачом Чарли Симом и виолончелистом Лионелем Котте – 16 декабря этого года. Пианисты Анастасия Волчок и Алексей Володин, в декабре прошлого года давшие «двойной фортепианный концерт» в Цюрихе, повторят удачный опыт в Женеве – 23 марта 2026 года. А если не гвоздем, то новым именем в программе агентства Cæcilia станет 16-летний грузинский пианист Цотне Зедгинидзе – сначала 28 октября 2025 года в Цюрихе, а затем, 6 марта 2026-го, в Женеве. В 2022 году мы обратили на него внимание на фестивале в Вербье, тогда ему было всего тринадцать. С тех пор мальчик подрос и уже совсем уверенно исполнит сначала свои собственные сочинения, а затем произведения Бетховена, Шумана, Брамса, Шуберта.

Поклонники вокала, прочитав этот анонс, наверняка бросятся покупать билеты на концерты франко-швейцарского тенора Бенджамина Бернхайма 19 ноября 2025 года в Женеве и 22 февраля 2026-го в Цюрихе – и правильно сделают! В программу включены как оперные хиты – включая «Куда, куда…» Ленского, в образе которого мы видели певца на сцене Цюрихской оперы – так и эстрадные: Бернхайм рискнет составить конкуренцию Жаку Брелю, исполнив увековеченную им песню «Quand on n’a que l’amour».

Наконец, два очень важных для нас и нашей аудитории пианиста выступят в предстоящем сезоне только в Цюрихе. 2 декабря 2025 года Даниил Трофимов исполнит там сочинения Генделя, Брамса и Шумана, а Евгений Кисин, 15 марта 2026-го, предложит своим многочисленным поклонникам программу из произведений Бетховена, Шопена, Шумана и Листа.

Ознакомиться с программами женевского и цюрихского сезонов агентства Cæcilia и своевременно заказать билеты вы можете, пройдя по указанным ссылкам: Женева https://www.grandsinterpretes.ch/abonnements/ и Цюрих. До встречи в новом музыкальном сезоне, друзья!