В последний раз автор этих строк слышала «живьем» вокальный цикл Шуберта в 1986 году – в рамках московского фестиваля «Декабрьские вечера» его исполняли немецкий тенор Петер Шрайер и Святослав Рихтер. Обоих исполнителей уже нет на этом свете, да и сам тот концерт в Пушкинском музее кажется сном, настолько все с тех пор изменилось. Все, кроме прекрасной музыки.

Для тех, кто еще не знаком с этим произведением, столь соответствующим и природному сезону, и настроению многих из нас, мы собрали немного информации. Начнем с литературной основы, поскольку цикл написан на стихи известного немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера (1794-1827), ровесника Шуберта (1797-1828). В 19 лет, прервав учебу в берлинском университете, он добровольцем участвовал в освободительной войне против Наполеона. Первоначальный план «Зимнего пути» возник у него, вероятно, еще в 1815-1816 годы. В конце 1822-го в Лейпциге были изданы «Песни странствий Вильгельма Мюллера. Зимний путь. 12 песен», еще 10 стихотворений были опубликованы в марте 1823-го, а изданный в Дессау в 1824 году «Зимний путь» состоял из 24 песен. Это был законченный вариант.

Франц Шуберт использовал все 24 песни цикла, немного изменив их порядок. Работу над собственным циклом, вокальным, он активно вел в 1827 году и вплоть до последних дней жизни: 2-я часть «Зимнего пути» вышла в свет через месяц после смерти композитора. Стоит ли удивляться, что цикл получился грустным. И не только из-за смертельной болезни Шуберта. Дело в том, что на тот момент композитор утратил всякую надежду на издание своих сочинений в Германии и Швейцарии, как и на обеспечение себе твердого заработка: в должности придворного вице-капельмейстера Венской оперы ему предпочли другого, как и в значительно менее престижной должности второго вице-капельмейстера театра венского предместья «У Каринтийских ворот»: сочиненная им ария оказалась слишком трудной для участвовавшей в конкурсе певицы, а Шуберт отказался что-либо менять. «Overqualified», как сказал бы современный рекрутер.

По утверждениям биографов Шуберта, утешением для него стал отзыв Бетховена, который в феврале 1827 года познакомился с более чем полусотней шубертовских песен, которых в общей сложности было им написано более шестисот. Однако поддержать коллегу не успел: месяц спустя Шуберт стоял у гроба Бетховена. Прямо как Державин с Пушкиным, «и в гроб сходя…» А еще через год он сам обрел вечный покой неподалеку, на том же Верингском кладбище: 19 ноября 1828 года, после двухнедельной лихорадки, 31-летний композитор умер от брюшного тифа. На надгробном памятнике была выгравирована такая надпись: «Музыка похоронила здесь прекрасное сокровище, но ещё более прекрасные надежды. Здесь покоится Франц Шуберт».

Да, великий австрийский композитор вряд ли надеялся, что его последний вокальный цикл, как и другие произведения, будет исполняться через двести лет после его смерти! При жизни Шуберта песни «Зимнего пути» звучали в домах любителей музыки, публичное же исполнение состоялось лишь однажды – 10 января 1828 года в венском Обществе любителей музыки прозвучала песня №1, «Спокойно спи», да и то не в исполнении профессионального певца.

Женевским меломанам повезет больше. Для них весь цикл исполнит немецкий тенор Максимилиан Шмитт, регулярно выступающий на ведущих сценах мира. Два последних сезона были отмечены для него вагнеровскими дебютами: он впервые выступил в партии Эрика в «Летучем голландце» в Граце, Кёльне и Париже, а затем в партии Зигмунда в «Валькирии» в Кёльне. Концертный репертуар Максимилиана Шмитта широк и разнообразен. Только в текущем сезоне в его программе полу-концертное исполнение «Фиделио» Бетховена в Мадриде, Восьмая симфония Малера в Вене, Gurrelieder Шёнберга в Дуйсбурге, цикл «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича с Оркестром Баварского радио… И это – лишь малая часть его планов.

Аккомпанировать певцу будет давно живущая в США выпускница Московской консерватории Лариса Дедова, о которой Наша Газета более подробно рассказывала почти ровно два года назад, в связи с еще одним концертом, тоже из произведений Шуберта. Связь пианистки с этим композитором явно особая: в 2021 году лейбл Centaur Records выпустил ее сольный диск с записями всех завершенных фортепианных сонат Шуберта. Одна из них, под номером 14, прозвучит в предстоящем концерте в Женеве. Она была написана в 1823 году и стала первой сонатой, сочиненной после начавшейся годом ранее болезни. А опубликована была лишь посмертно, как соч. 143, D. 784.

Так что приходите послушать! Билеты на предстоящий концерт проще всего приобрести здесь.