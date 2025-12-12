Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества пополнился еще одной чудесной традицией из Швейцарии – характерным видом пения, которое имеет множество художественных форм и глубоко укоренился в жизни населения.

Йодль – это вокальная техника, заключающаяся в чередовании грудного и головного регистров голоса. При этом вместо слов (или вместе с ними) используются не имеющие смысла слоги, иногда связанные с местными диалектами. Различают естественный йодль, состоящий из мелодий без слов, и песенный йодль, в котором сочетаются куплеты и припевы на темы природы и повседневной жизни. Йодль исполняется сольно, в небольших группах или хорами, иногда под аккомпанемент аккордеона.

Изначально йодль был связан с альпийскими и сельскохозяйственными традициями, такими как праздники урожая. Пение распространено не только в Швейцарии, но также в Баварии и Австрии. Йодль был популяризован в середине XIX века группами тирольских певцов. Существуют различные гипотезы о происхождении альпийского йодля. Профессор и руководительница кафедры народной музыки и йодля в Высшей школе Люцерна Надя Рэсс, участвовавшая в подготовке заявки, отметила в комментарии RTS, что отдает предпочтение «гипотезе аффекта», согласно которой йодль является выражением эмоций.

Сегодня пение йодлеров можно услышать на концертах, фестивалях, торжествах и конкурсах, во время которых исполнители часто носят свойственные для определенного региона костюмы. Традиция по-прежнему популярна среди людей всех возрастов и полов: Федеральная ассоциация йодлеров насчитывает 711 групп и более 12 000 членов! Есть даже хоры для йодлеров нетрадиционной ориентации. Практика также широко распространена в неформальной обстановке. В целом, не будет преувеличением сказать, что йодль не только способствует эмоциональному и культурному самовыражению, но и объединяет сообщества, давая им чувство общей идентичности.

Связанные с йодлем знания и навыки передаются как устно, так и через нотные записи и онлайн-платформы. Техника преподается в рамках групповых и индивидуальных занятий преподавателями и в музыкальных школах. Современные артисты активно используют элементы йодля, объединяя его с другими стилями и поддерживая жизнеспособность этой традиции. Эрика Штуки, например, смешивает йодль с роком, джазом и другой современной музыкой.

Напомним, что с помощью Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стремится защитить знания и живые традиции, включая устное творчество, исполнительское искусство, социальные практики, ритуалы, праздничные мероприятия, ремесленные навыки. Добавление йодля в Список ЮНЕСКО означает и обязательства для швейцарских властей, которые теперь будут систематически документировать и изучать эту технику, а также уделять больше внимания поддержке молодых талантов и их обучению. Ранее в Список, который иллюстрирует творческий потенциал человечества и свидетельствует о разнообразии культурных проявлений во всем мире, уже были внесены такие швейцарские традиции, как Праздник виноделов, Базельский карнавал, управление риском схода лавин, процессии Страстной недели в Мендризио, навыки часового дела и художественной механики, сезон выпаса скота на альпийских пастбищах. Швейцария участвовала и в многонациональных заявках по искусству строительства из сухого камня, альпинизму, соборным мастерским («Bauhütten») и традиционному ирригационному делу.

Помимо швейцарского йодля в Список нематериального культурного наследия человечества в этом году были включены, среди прочего, традиционные знания и навыки изготовления киргизских, казахских и каракалпакских юрт, искусство разведения туркменского алабая, румынская и молдовская кобза (струнный щипковый музыкальный инструмент), культура приготовления таджикского суманака/сумаляка (блюдо из пророщенных зерен пшеницы, которое готовят к Наврузу), грузинские традиции и ритуалы выращивания и использования местных сортов пшеницы, традиционные знания и культурный контекст производства традиционного киргизского напитка – максыма. Кроме того, в Список нематериального наследия, требующего срочной (!) охраны, были добавлены узбекское искусство изготовления кобыза и игры на этом музыкальном инструменте, а также текстильная народная традиция из Неглюбки – деревеньки, расположенной в Гомельской области в Беларуси.