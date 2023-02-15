Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 15. 02. 2023.
Как «лемешистки» и «козловитянки» в прошлом веке, мы отправились на постановку «Евгения Онегина» в Оперном театре Цюриха, чтобы послушать в роли Ленского популярного франко-швейцарского тенора. Удалось не только послушать спектакль, но и побеседовать с артистом о многом наболевшем.|
A l’instar des « fans » de Lemeshev et Kozlovsky en dernier siècle, nous nous sommes rendus à la représentation de « Eugène Onéguine » à l’Opernhaus Zürich surtout pour écouter ce ténor franco-suisse dans le rôle de Lenski. Nous sommes ravie d’avoir pu discuter avec lui plusieurs sujets qui nous préoccupent.
Любителям оперы не надо представлять нашего сегодняшнего гостя: немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала его голос «самым красивым тенором после Лучиано Паваротти» и французский журнал Diapason представил его как «новую звезду».
Нефтяное эмбарго и швейцарская экономикаС 5 февраля в Швейцарии действует запрет на импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Какие последствия повлечет за собой эта санкция?
«Наследие в опасности»Небольшая выставка, открывшаяся в Женевском университете, – тот редкий случай, когда вынужденный минимализм оказывается красноречивее любых слов.
Кто предпочитает блондинок?Молодое крыло Народной партии Швейцарии решило бороться с вокизмом, пообещав оплатить осветление волос.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Добавить комментарий