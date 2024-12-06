В разгар предпраздничного периода все мы озабочены поиском подарков для тех, кого нам хочется порадовать. Порой забывая о себе. А ведь мы тоже люди! Так почему бы не порадовать самих себя, отправившись на концерт – причем в компании тех самых «тех»? Тем более, что концерт, о котором мы хотим вам рассказать, – настоящий подарок.

О пианистке Анастасии Волчок мы уже не раз писали, однако вновь не можем обойти ее вниманием, ведь именно ей принадлежит идея нового дуэта – да, как всегда, ищите женщину! «Мы с Алешей знакомы еще со школы, но как-то никогда не выступали вместе, так что предстоящий концерт будем нашим общим дебютом, - рассказала она Нашей Газете. – Мне кажется, мы хорошо сочетаемся в музыкальном плане, и захотелось попробовать».

Может быть, кто-то из вас побывал 21 ноября на концерте Алексея Володина в Делемоне, организованном ассоциацией Crescendo – успех был таков, что о выступлении российского пианиста даже рассказал телеканал RTS! Если же не побывали и вообще никогда его не слышали, то знайте, что Алексей Володин родился в 1977 году в тогда еще Ленинграде. Начал заниматься музыкой по советским меркам довольно поздно, в 9 лет. Учился у И. А. Чаклиной, Т. А. Зеликман и Э. К. Вирсаладзе, по классу которой окончил Московскую государственную консерваторию и аспирантуру, а позже стал ее ассистентом. В 2001 году он продолжил образование в музыкальной Академии на озере Комо (Италия). Отношения со Швейцарией у этого эксклюзивного артиста фирмы «Steinway & Sons» особые, ведь именно с победы на Международном конкурсе пианистов им. Гезы Анды в Цюрихе в 2003 году начала стремительно развиваться его международная карьера.

На этом мы пока остановимся, поскольку – спойлер! – скоро у нас будет еще один повод поговорить об этом музыканте, так что не будем сразу раскрывать все карты. А поговорим лучше о программе предстоящего концерта, о тех произведениях, которые пианисты отобрали из пусть не огромного, но и не бедного репертуара для двух фортепиано.

В программе на сайте агентства Caecilia, давнего партнера Нашей Газеты, Вторая сюита Рахманинова указана последней, а ведь началось все именно с нее. «Нам показалось очень важным сыграть Рахманинова, - комментирует сделанный выбор Анастасия Волчок. – И не только потому, что это мой любимый композитор! Его музыка сейчас особенно хорошо звучит, ведь в ней, с одной стороны, тоска по родине, а с другой – оптимизм и какие-то новые перспективы».

Чтобы лучше расслышать эти настроения в музыке Сергея Васильевича, полезно иметь в виду, что написана Вторая сюита была в 1901 году, на заре нового века, когда даже такой провидец, как Рахманинов, вряд ли мог предположить, сколько несчастий уготовил тот грядущий век. Или мог? Иначе как объяснить торжественную монументальность, имперскость, если хотите, первой части, в которой даже не музыкант уловит отголоски знаменитого хора из «Жизни за царя», на смену которой приходит марш (война?), стремительность второй части (круговорот событий)… А завершается Сюита №2 итальянской Тарантеллой, разработанной, как утверждают эксперты, по-русски. Была ли она предвестницей предстоявших композитору вынужденных странствий, с длительной остановкой в Швейцарии?

Согласитесь, оптимизма многим из нас сейчас очень не хватает, и новых перспектив тоже. А потому можно не сомневаться, что слушатели оценят «жизнеутверждающий мажор в Сонате Моцарта», если пользоваться выражением Анастасии Волчок. Эта 25-минутная ре мажорная Соната, получившая номер К. 448 – одно из немногих произведений, созданных Моцартом для двух фортепиано. Оно была создана в 1781 году, когда композитору было 25 лет. Как можно легко узнать из справочной литературы, написана Соната в строгой форме сонаты-аллегро, с тремя частями, в галантном стиле, с переплетающимися мелодиями и одновременными каденциями. Написана «по случаю» – для выступления вместе с коллегой-пианисткой Жозефиной фон Аурнхаммер. Так что вполне логично, что в предстоящем концерте Соната тоже прозвучит в исполнении музыкантов разных гендеров, как теперь принято выражаться.

Еще два произведения, включенные в программу – это столь модные сейчас диалоги. Понятно, что ни Камиль Сен-Санс, сочиняя в 1874 году Вариации на тему Бетховена, свое самое крупное фортепианное произведение, ни Витольд Лютославский, главный польский классик после Шопена, работая над Вариацией на тему Паганини, а точнее на тему начала 24-каприса, не думали о моде. Сен-Санс, достаточно мало писавший для фортепиано, хотел, возможно, утвердить свою репутацию «французского Бетховена» – что ему, по мнению музыковедов, все же не удалось. А Лютославский вообще создал одно из самых известнейших и популярнейших своих произведений не от хорошей жизни: во время оккупации Польши фашистской Германией он был вынужден зарабатывать на жизнь игрой на фортепиано в варшавских кафе – иногда в дуэте с другим композитором, Анджеем Пануфником. Из этой почти вынужденной формы музицирования и родилось короткое, всего пять минут, но совершенно блистательное произведение. Автор этих строк никогда не забудет, как исполнили его в 2011 году на фестивале в Вербье Марта Аргерих и Евгений Кисин, и с интересом ждет, какое впечатление произведет на слушателей дуэт Волчок-Володин. «Когда один композитор берет тему произведения другого композитора и развивает ее по-своему, то это всегда бывает очень интересно, потому что обязательно рождается что-то новое. Я надеюсь, что что-то новое родится и в нашем с Алешей дуэте, и очень надеюсь, что публике будет интересно нас послушать.»

Дорогие читатели! Вам выдается редкая возможность стать свидетелями рождения чего-то нового в классической музыке – не упустите ее, без промедления заказав билеты на концерт.