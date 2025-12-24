Два с половиной года назад мы уже знакомили вас с Люком Дебрейном – на тот момент действительным, а теперь уже бывшим директором Музея фотоаппаратов в Веве, журналистом и фотографом, куратором выставок и преподавателем Университета Невшателя. И рассказывали, что значительную часть свободного времени он посвящает работе с архивами своего отца Ива Дебрейна (1925-2011), швейцарского фотографа французского происхождения, в течение двадцати лет бывшего личным фотографом Чарли Чаплина и запечатлевшего многих выдающейся личностей своей эпохи. Судя по всему, работа с архивами идет успешно: вслед за первой книгой, «Хранители времени», недавно вышла вторая – «От Кокто до Сименона. Портреты писателей».

Название предельно точно – речь действительно идет о портретах писателей. От Кокто до Сименона. Писавших на разных языках и придерживавшихся порой противоположных мнений, но навсегда объединенных Швейцарией и объективом Ива Дебрейна, а теперь и книгой, вышедшей с подачи его сына к столетию со дня рождения отца.

Невозможно лучше представить эту книгу, чем это сделал сам Люк Дебрейн: в шесть страниц предисловия он сумел вместить и интереснейшие подробности встреч своего отца с героями его фотографий, поместив многие в важный исторический контекст, и свою собственную любовь к отцу как к человеку, и восхищение им, как профессионалом, в конце жизни державшем на тумбочке у кровати книгу «Наедине с собой» Марка Аврелия.

Как интересно вдруг «поприсутствовать» на встрече между двумя великими авторами детективов, Жоржем Сименоном и Яном Флемингом, которая состоялась летом 1963 в Эшанденсе, в кантоне Во; узнать, каким образом у молодого тогда фотографа оказался дафлкот Жана Кокто; открыть для себя задумку французского кинорежиссера Марселя Паньоля снять фильм по роману Шарля-Фердинанда Рамю «Красота на земле», которой так и не суждено было реализоваться, или то, какое впечатление производил на Ива Дебрейна взгляд Владимира Набокова, «пронизанный интеллектом».

Владимир Буковский, 21 декабря 1976 г., Цюрих © Archives Yves Debraine

Отдадим должное прозорливости и чувству юмора Люка Дебрейна: «Некоторые из этих великих имен издательского мира обосновывались в Швейцарии не только из-за чистого воздуха, спокойствия или красивых пейзажей. Они также заботились о своих сбережениях». Так пишет он в своем предисловии, чуть снижая уровень мифологичности персонажей, которым ничто человеческое чуждо не было. Впрочем, перечисленным выше причины для пребывания в Швейцарии писателей из разных стран не исчерпывались. «Антисемит, рьяный пособник режима Виши, после войны он был вынужден отправиться в изгнание в Веве, где прожил около десяти лет», читаем мы рядом с фотографией французского писателя Поля Морана, внука гравёра Адольфа Петровича Морана, основавшего в 1849 году в Петербурге бронзово-литейную фабрику на Малой Болотной. В 1934 году Поль Моран издал антисоветскую книгу «Я жгу Москву», одной из главных мишеней в которой был Владимир Маяковский.

Собранные в книге фотографии, сопровожденные сделанными их автором подписями, совершенно удивительны, настолько много говорят они о моделях фотографа Дебрейна, параллельно приглашая зрителей попытаться найти сходство между ними и рожденными ими литературными персонажами, хорошо знакомыми каждому из нас. На кого-то из авторов пришлось всего по одному снимку, на кого-то – по нескольку, но вряд ли стоит делать из этой асимметрии какие-то выводы.

Учитывая профиль нашего издания, из сорока шести представленных в книге писателей мы обратили особое внимание на троих, для которых русский язык был родным, хотя бывали в России или так или иначе делали ее участницей своих произведений и другие, от Фридриха Дюрренматта до Джона Ле Карре. И вот удивительное совпадение: все трое – Владимиры. Но какие они разные!

Владимир Набоков, март 1963 г., Монтрё © Archives Yves Debraine

«Русский, британец, 1942-2019. Диссидент и правозащитник, в течение двенадцати лет он был узником совести в советских тюрьмах и психиатрических клиниках. В декабре 1976 года Владимир Буковский был обменен в Цюрихе на руководителя чилийских коммунистов. Автор нескольких книг о советском тоталитаризме и психиатрии». Добавим к этому емкому портрету, что упомянутый Ивом Дебрейном «руководитель чилийских коммунистов» – это Луис Корвалан, а из трех снимков в книге нас больше всего тронул тот, где Владимир Буковский в шапке-ушанке: сразу видно, откуда приехал человек!

«Русский, американец, 1899–1977. Владимир Набоков бежал от большевистской революции, найдя сначала убежище в Великобритании, затем в Германии и в Соединённых Штатах. Он писал свои рассказы и романы по-русски, а позже – по-английски. Публикация во Франции его знаменитейшей «Лолиты» (Olympia Press, 1955) вызвала множество скандалов, после чего книга обрела мировую славу. С 1961 года и до самой смерти в 1977-м Владимир Набоков жил в фешенебельном отеле в Монтрё». Так, в один параграф уместилась достойная романа жизнь знаменитого писателя, «права» на которого оспаривают между собой русские, американцы и швейцарцы. На шести его фотографиях, включенных в книгу, он запечатлен в разных настроениях: полная сосредоточенность в процессе письма (стоя!) на одной и расслабленная улыбка на другой.

Владимир Волкофф, 1979 г., Лозанна © Archives Yves Debraine

Третий из Владимиров известен меньше. «Француз, 1932–2005. Русского происхождения, Владимир Волков (Volkoff) служил офицером разведки во время Алжирской войны. Опыт работы в спецслужбах питал его литературное творчество – от первых книг для юношества до таких романов, как «Перевербовка» (Le Retournement, Juillard/L’Âge d’Homme, 1979). Он также стал одним из первых французских интеллектуалов, открыто предупреждавших об опасностях дезинформации, посвятив ей шесть своих работ», - так представлен он Ивом Дебрейном, фотографировавшим его в Лозанне в 1979 году. По словам самого Владимира Волкова, известного под псевдонимом Лейтенант Икс, он предпочитал «писать по-французски несмотря на то, что могу писать и по-русски, и по-английски». На русский язык переведены только два его произведения – «Владимир Красное Солнышко» и «Ангельские хроники».

Если вам захотелось разглядеть портреты писателей с близкого расстояния, то спешите в библиотеку Фонда Яна Михальского в Монтрише – все они выставлены там до 18 января. Заодно и книгу купите! Как известно, книга – лучший подарок, а книга о писателях – тем более!

