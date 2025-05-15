Автор этих слов впервые «живьем» услышала игру Григория Липмановича Соколова в 2008 году и лишь тогда поняла жалобы тех многочисленных знакомых, для которых это остается мечтой – это действительно надо видеть. Точнее, неотрывно смотреть на сцену необязательно, там же мало, что происходит – сидит седой человек в полутьме и играет себе. Из этой кажущейся простоты и рождается чудо, воздействие которого можно испытать, только находясь в зале.
Практически с момента своего основания Наша Газета следит за выступлениями Григория Соколова в Швейцарии и привлекает к ним внимание своих читателей, сожалея о том, что никак не удается взять у него интервью – о столь многом хотелось бы с ним поговорить! Проблема в том, что интервью он не дает вообще и, уже очень давно живя в Италии, сохраняет истинно швейцарскую дискретность: маэстро совершенно не публичный человек, он не делает заявлений в прессе, не ходит на «тусовки», какими бы гламурными они не были. Даже его 75-летие, случившееся 18 апреля этого года, прошло совершенно незаметно – куда смотрела музыкальная общественность?! Отсутствие громких заявлений не означает отсутствия принципиальных позиций, которые в музыкальной среде хорошо известны и вызывают всеобщее уважение. А ажиотаж вокруг концертов связан еще и с тем, что их просто мало, не больше 70-80 в год, да и то предпочтительно в церквях, а не на больших площадках.
С первых лет своей жизни, начавшейся в Ленинграде, с первого сольного концерта, данного в 12 лет, с получения первой премии на III Международном конкурсе имени П. И. Чайковского – чего могло бы и не быть, если бы Эмиль Гилельс не поставил условием своего председательства в жюри участие не достигшего 16 лет мальчика – и всю последующую жизнь, сначала на полувыездном положении в СССР, а затем в лучших концертных залах мира Григорий Соколов служит Музыке. И больше ничему.
Программа предстоящего концерта обещает стать открытием не только для «простых смертных» среди слушателей, но и для многих профессионалов.
В первом отделении Григорий Соколов предложит нам совершить путешествие во вторую половину 16 века, период расцвета творчества Уильяма Бёрда (1543-1623), крупнейшего и наиболее разностороннего композитора елизаветинской эпохи, как можно прочитать в любом справочнике. Поначалу Бёрд – органист кафедрального собора в Линкольне, где он писал незамысловатую музыку для тамошней англиканской литургии. С 1572 года, став членом («джентльменом») Королевской капеллы в Лондоне, сблизился с двором Елизаветы. Первая публикация Бёрда появилась в 1575 году в сборнике «Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur», в который он написал семнадцать посвящённых королеве латинских духовных мотетов.
В 1593 году Бёрд перебрался в небольшую деревню Стандон Мэсси (Stondon Massey) в Эссексе. Под патронажем местного лорда (католика) Джона Петра в его владениях он мог относительно безопасно участвовать в католических богослужениях. Здесь же, приблизительно между 1593 и 1595 гг., он написал, по мнению специалистов, свою лучшую церковную музыку.
Бёрд считается родоначальником английской школы вирджиналистов, как именовали английских композиторов XVI-XVII вв., писавших для вирджинала, клавишного струнного музыкального инструмента, старинной английской разновидности спинета, в свою очередь разновидности клавесина. Клавирная музыка, которую Бёрд начал сочинять с середины 1570-х, вошла в два знаменитых рукописных сборника – «Вирджинальную книгу Фицуильяма» и так называемую «Книгу миледи Невилл» (My Ladye Nevells Booke, 1591), целиком состоящую из его музыки.
После Порохового заговора 1605 года, неудачной попытки покушения группы заговорщиков на жизнь английского короля Якоба I, в период борьбы с католицизмом, некоторые сочинения Бёрда были запрещены к исполнению в Англии под страхом тюрьмы. Можно ли позволить себе предположить, что далекий от политики Григорий Соколов не случайно решил вернуть на сцену музыку Уильяма Бёрда именно сейчас?
Программа второго отделения будет более привычной для нашего уха. Прозвучат Четыре баллады (опус 10) Иоханнеса Брамса, написанные 21-летним композитором летом 1854 года, в момент зарождения его любви к Кларе Шуман, и его же Две рапсодии, опус 79, сочиненные в 1879-м уже зрелым мастером.
А уж что Григорий Липманович решит сыграть на бис, мы узнаем, лишь оказавшись в концертном зале.
От редакции: Концерт Григория Соколова в Женеве входит в абонемент агентства Caecilia, так что мест для тех, кто им не обладает, остается мало. Торопитесь! Билеты на концерт в Базеле можно приобрести здесь.