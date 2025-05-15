Автор этих слов впервые «живьем» услышала игру Григория Липмановича Соколова в 2008 году и лишь тогда поняла жалобы тех многочисленных знакомых, для которых это остается мечтой – это действительно надо видеть. Точнее, неотрывно смотреть на сцену необязательно, там же мало, что происходит – сидит седой человек в полутьме и играет себе. Из этой кажущейся простоты и рождается чудо, воздействие которого можно испытать, только находясь в зале.



Практически с момента своего основания Наша Газета следит за выступлениями Григория Соколова в Швейцарии и привлекает к ним внимание своих читателей, сожалея о том, что никак не удается взять у него интервью – о столь многом хотелось бы с ним поговорить! Проблема в том, что интервью он не дает вообще и, уже очень давно живя в Италии, сохраняет истинно швейцарскую дискретность: маэстро совершенно не публичный человек, он не делает заявлений в прессе, не ходит на «тусовки», какими бы гламурными они не были. Даже его 75-летие, случившееся 18 апреля этого года, прошло совершенно незаметно – куда смотрела музыкальная общественность?! Отсутствие громких заявлений не означает отсутствия принципиальных позиций, которые в музыкальной среде хорошо известны и вызывают всеобщее уважение. А ажиотаж вокруг концертов связан еще и с тем, что их просто мало, не больше 70-80 в год, да и то предпочтительно в церквях, а не на больших площадках.



С первых лет своей жизни, начавшейся в Ленинграде, с первого сольного концерта, данного в 12 лет, с получения первой премии на III Международном конкурсе имени П. И. Чайковского – чего могло бы и не быть, если бы Эмиль Гилельс не поставил условием своего председательства в жюри участие не достигшего 16 лет мальчика – и всю последующую жизнь, сначала на полувыездном положении в СССР, а затем в лучших концертных залах мира Григорий Соколов служит Музыке. И больше ничему.



Программа предстоящего концерта обещает стать открытием не только для «простых смертных» среди слушателей, но и для многих профессионалов.



В первом отделении Григорий Соколов предложит нам совершить путешествие во вторую половину 16 века, период расцвета творчества Уильяма Бёрда (1543-1623), крупнейшего и наиболее разностороннего композитора елизаветинской эпохи, как можно прочитать в любом справочнике. Поначалу Бёрд – органист кафедрального собора в Линкольне, где он писал незамысловатую музыку для тамошней англиканской литургии. С 1572 года, став членом («джентльменом») Королевской капеллы в Лондоне, сблизился с двором Елизаветы. Первая публикация Бёрда появилась в 1575 году в сборнике «Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur», в который он написал семнадцать посвящённых королеве латинских духовных мотетов.





От редакции: