Запутаешься с этими Штраусами! Носители этой распространенной немецкой и еврейской фамилии добились больших успехов на самых разных поприщах, достаточно привести несколько примеров. Американский бизнесмен, филантроп и морской офицер Льюис Штраус (1896-1974) стал одним из героев фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Исидор Штраус (1845–1912), германо-американский предприниматель, создал крупнейшую американскую сеть универмагов «Macy’s» и стал членом Палаты представителей США до того, как погибнуть при крушении «Титаника». Родившийся в еврейской семье в Баварии в 1829 году мальчик Лейб после эмиграции в США он сменил своё имя на «более еврейское» Levi (американцы стали произносить его «Ливай»), заменил в фамилии немецкое ß на двойное S и вошел в историю как изобретатель джинсов, основатель компании Levi Strauss & Co. Знаменитый французский этнограф, социолог и культуролог Клод Леви-Стросс (1908-2009) был внуком композитора Исаака Штрауса (1806-1888) из Эльзаса. С этим не самым известным среди Штраусов композитором связан забавный эпизод. Имя Исаака Штрауса впервые было упомянуто в прессе в 1842 году, когда выпускник Парижской консерватории по классу скрипки дирижировал оркестрами на костюмированных балах, которые устраивала Комическая опера, Opéra-Comique. Это привело к тому, что кто-то перепутал его со знаменитым венцем Иоганном Штраусом, и этот анекдот подтолкнул Гектора Берлиоза написать статью о двух Штраусах, расставив их по местам.

Последуем примеру французского композитора и мы, обозначив, во избежание недоразумений, трех Штраусов классической музыки, имеющих отношение к предстоящим концертам Оркестра Романдской Швейцарии. Во-первых, это Иоганн Штраус-отец (1804–1849) – основатель музыкальной династии Штраусов, австрийский композитор, скрипач и дирижёр. Во-вторых, его сын Иоганн младший, известный как Иоганн Штраус-сын (1825–1899) – самый известный из братьев, прозванный «королем вальса», автор множества танцевальных произведений и оперетт, например, «Летучей мыши». В-третьих, Рихард Штраус (1864–1949) – немецкий композитор эпохи позднего романтизма, ученик Вагнера, создатель симфонических поэм (например, «Так сказал Заратустра») и таких опер, как «Кавалер розы», «Ариадна на Наксосе», «Саломея», «Арабелла»…

Вот сочинения последних двух Штраусов нам и предстоит услышать в Женеве и Лозанне. Штраусы эти сильно отличались друг от друга не только по стилю жизни, но и по музыкальному стилю: музыка Рихарда отличается от венских вальсов Иоганна-младшего также, как… как… нет, не подыскивается подходящее сравнение… Зато с третьим композитором никаких проблем не возникает – Сергей Сергеевич Прокофьев у нас один! Разобравшись с авторами, перейдем к их творениям и исполнителям.

Портрет Иоганна Штрауса неизвестного автора; портрет С. С. Прокофьева Зинаиды Серебряковой, 1926 г.; портрет Рихарда Штрауса Макса Либермана, 1918 г.

Надо сказать, что программа новогодних концертов Оркестра Романдской Швейцарии составлена так, как может быть составлена только программа новогодних концертов. Где это видано, чтобы концерт открывался бисовым номером?! Но в этом и прелесть – при первых же звуках An der schönen blauen Donau («На прекрасном голубом Дунае») Иоганна Штрауса-сына, традиционно исполняемого на бис в Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра, который проводится 1 января в Золотом зале здания Венского музыкального общества, просто невозможно не поддаться праздничному настроению!

Трудно поверить, что первоначально этот изумительный вальс был создан для Венского мужского хорового общества, а популярность получила сделанная композитором инструментальная версия, которую он исполнил на парижской Всемирной выставке 1867 года. 31 мая 2025 года в честь 200-летия со дня рождения Штрауса и 50-летия основания Европейского космического агентства (ЕКА) состоялась трансляция записи вальса «На прекрасном голубом Дунае» в исполнении Венского симфонического оркестра в открытый космос – в виде радиосигнала при помощи 35-метровой антенны, находящейся в Испании. Одновременно с этим прямая трансляция живого исполнения оркестра была показана на больших экранах в Вене, Мадриде и Нью-Йорке. Так что теперь этот вальс, уже считающийся неофициальным гимном Вены и ее столицы, можно по праву называть космическим! Впрочем, почему только «теперь»? Еще в 1968 году Стэнли Кубрик использовал его в своей «Космической одиссее 2001 года».

Установив связь между вальсом Штрауса и ЕКА, укажем на еще более очевидную общность Третьего фортепианного концерта до мажор ор. 26 Сергея Прокофьева и Оркестра Романдской Швейцарии: в 1923 году сам композитор исполнил свое сочинение в сопровождении этого коллектива под управлением Эрнеста Ансерме! Выглядел он тогда почти так же, как на портрете Зинаиды Серебряковой 1926 года. Над этим Концертом, одной из основ всемирного пианистического репертуара, Прокофьев работал долго. Концерт был задуман ещё в декабре 1916 года, а завершен во французском городе Рошль в октябре 1921-го. Уже в декабре того же года состоялась премьера – Чикагским симфоническим оркестром дирижировал Ф. Сток, солировал композитор. Но… не пошло: критику Chicago Herald сочинение Прокофьева «показалось футуристической картиной, составленной из шумов». Ох уж эти «шумы времени»… Более успешной была парижская премьера 22 апреля 1922 года, в которой солировал опять же автор, а оркестром дирижировал Сергей Кусевицкий. В архиве Прокофьева сохранилось стихотворение «Третий концерт» Константина Бальмонта, написанное под впечатлением первых авторских исполнений этой музыки во Франции – в нем тоже присутствует вальс!

Ликующий пожар багряного цветка,

Клавиатура слов играет огоньками,

Чтоб огненными вдруг запрыгать языками.

Расплавленной руды взметенная река.

Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века,

Внезапно дикий бык, опутанный врагами,

Все путы разорвал и стал, грозя рогами.

Но снова нежный звук зовет издалека.

Из малых раковин воздвигли замок дети.

Балкон опаловый утончен и красив.

Но, брызнув бешено, все разметал прилив.

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,

В тебе востосковал оркестр о звонком лете

И в бубен солнца бьет непобедимый скиф.

(Заметим в скобках, что эту важную для С. С. Прокофьева оценку его сочинения нашел в его архиве не автор этих строк, разумеется, а мало известный широкой публике советский музыковед Израиль Владимирович Нестьев, в 1937 году окончивший историко-теоретический факультет Московской консерватории. Его родители, сестра и ещё пять близких родственников были расстреляны немцами в декабре 1941 года под Керчью. А сам он, ещё не демобилизовавшись из армии, где служил с первых дней войны и получил ранение, в 1945 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения «Творческий путь С. Прокофьева». Завершённая в 1941 году монография, которая легла в основу диссертации, в 1946 году была опубликована в переводах на английский и французский язык и на нее по сей день ссылаются исследователи творчества композитора, однако русское издание увидело свет только в 1957 году. В промежутке автор монументального исследования был уволен со Всесоюзного радио в рамках кампании против «безродных космополитов» и лишь после смерти Сталина начал преподавать в Московской консерватории историю зарубежную музыку.)

В СССР концерт был впервые исполнен 22 марта 1925 года в Москве Самуилом Фейнбергом и Оркестром Театра революции под управлением Константина Сараджева, а в 1927-м его сыграл в Большом зале Московской консерватории сам Прокофьев, пока еще приехавший в Москву только на гастроли, – его сопровождал оркестр Персимфанса, так сокращенно назывался Первый симфонический ансамбль, созданный по инициативе скрипача Льва Цейтлина первый в истории академической музыки симфонический оркестр без дирижёра, просуществовавший в Москве с 1922 по 1932 год.

В Женеве и Лозанне мы услышим Третий концерт Прокофьева в исполнении французского пианиста Александра Канторова, ученика педагога Рены Шерешевской. Несмотря на молодость – Александр родился в 1997 году – он уже вошел в историю музыки, причем дважды: в 2019 году, получив первую премию, золотую медаль и гран-при XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, он стал первым французом в истории этого конкурса, одержавшим на нём победу, и в июле 2024-го, исполнив «Игру воды» Равеля на открытии Олимпийских игр в Париже для всемирной аудитории.

Александр Канторов © Sasha Gusov

За пюпитр Оркестра Романдской Швейцарии встанет в оба вечера встанет австралийский дирижер Симона Янг, родившаяся в Сиднее у папы-ирландца и мамы-хорватки. В 1993 году она стала первой женщиной – главным дирижером Венской оперы, а десять лет спустя – Гамбургского филармонического оркестра. Во главе Сиднейского симфонического оркестра с 2022 года, прошлым летом она дебютировала на фестивале в Байрейте, продирижировав «Кольцом Нибелунга». Не знаем, как отнесся бы к этому Вагнер, но руководство Оркестра Романдской Швейцарии много делает для продвижения женщин-музыкантов, мы обратили на это внимание еще когда представляли программу текущего сезона.

Она будет командовать оркестром и во втором отделении, целиком отданном Штраусу. Рихарду. И его танцам. Согласно библейской легенде, первой исполнительницей «Танца семи покрывал» была иудейская царевна Саломея, а первым зрителем – царь Ирод, ее отчим. Во время сладострастного танца она сбрасывала с себя семь вуалей, пока не оставалась обнаженной. Сейчас бы этого никого не смутило, но в момент первой постановки «Саломеи» в Придворной опере Дрездена исполнительница главной роли, немецкая сопрано Мари Виттих, вначале заявила: «Я не буду этого петь, я порядочная женщина». Но потом одумалась, и не зря: премьера 9 декабря 1905 года была триумфальной для исполнителей – их вызывали на поклоны 38 раз, а «Танец семи покрывал» исполнила балерина из дрезденской труппы. Опера, объявленная певцами неисполнимой и безнравственной и вызвавшая резко противоположные оценки критики, впоследствии завоевала успех и утвердилась в репертуаре. Но только впоследствии, а сначала британские цензоры на долгие годы запретили ее к показу на лондонской сцене; кайзер Вильгельм II, внук королевы Виктории, наложил запрет на оперную версию в Берлине, а совет директоров «Метрополитен-опера» снял ее после первой публичной репетиции и всего одного исполнения ввиду резких протестов со стороны церкви и прессы. Как видите, ничего наше поколение не изобрело!

Симона Янг © Sandrah Steh

Премьера оперы «Кавалер розы», две Вальсовые сюиты из которой завершат программу концертов ОРШ, состоялась в 1911 году также в Дрездене. И также вызвала бурные дебаты: композитора упрекали во всех смертных грехах - в стилистической эклектике, безвкусии и даже «бегстве от современности». Но публика вновь заняла иную позицию, и премьера запомнилась современникам композитора как «последнее беззаботное театральное торжество Европы перед войной». Лейтмотивом всей оперы проходит вальс, объединяющий все события и доносящий до нас дух старой Европы на пороге Первой мировой войны.

Мы уверены, что все слушатели оценят возможность хоть на пару часов отвлечься от реалий нынешней Европы и погрузиться в счастливый мир прекрасной музыки, не знающей границ и не нуждающейся в переводе.

Напоминаем, оставшиеся билеты на концерт в Женеве можно приобрести здесь, а в Лозанне здесь.