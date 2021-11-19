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19.11.2021 - 09:25"Дети мои" - лучшая иностранная книга 2021 года во Франции

Аркадий Володось снова в Швейцарии|Arcadi Volodos revient en Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна-Женева, 19. 11. 2021.

Пианист Аркадий Володось (c) Marco Borggreve/Sony Classics

Прекрасный представитель русской пианистической школы выступит с сольными концертами в Лозанне и Женеве.

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Un beau représentant de l’école pianistique russe donnera les récitals à Lausanne et à Genève.

Имя Аркадия Володося не раз встречалось на страницах Нашей Газеты. Последний раз мы рассказывали о нем почти ровно два года назад, когда пианист заменил заболевшего Мюррея Перайю и спас таким образом дружественное нам агентство Caecilia от срыва концерта. Так и проявляется профессионал высочайшего класса, хотя биография Володося пестрит «странностями» (начал серьезно заниматься музыкой только в 15 лет) и отрицательной частицей «не»: не был, не состоял, не участвовал. И тем не менее – состоялся и даже «делит» импресарио с Григорием Соколовым, что тоже о чем-то говорит.

Не будем повторяться, а расскажем лучше о программе предстоящих концертов в Романдской Швейцарии. Два композитора, три произведения, всего час музыки (концерты будут идти без антракта), но удовольствия будет, мы уверены, море… Итак, Ф. Шуберт и Р. Шуман, два полюса романтического искусства, два гения, чьи сочинения занимают особое место в репертуаре Володося – его последний по времени диск, «Володось играет Шуберта» (Sony Classical, 2019), в который вошли Соната D959 и три менуэта, был удостоен в 2020 году премии Edison Classical Award в категории «инструмент соло». Комментируя эту запись, одно из немецких изданий назвало Володося «новым Горовицем». Мы предпочитаем подобных сравнений избегать, ведь каждый талантливый артист – самобытен, а каждый слушатель может проводить собственные параллели. Или не проводить.

Вниманию швейцарской публики Аркадий Володось предложит Сонату Шуберта ре мажор D.850, известную как Gasteiner. Она была написана в августе 1825 года, когда композитор находился в австрийском курортном городе Бад-Гаштайн. Год спустя она стала лишь второй из опубликованных сонат, которые Шуберт начал сочинять еще в 1825 году и 15 из которых закончил. По словам музыковеда В. Конена, сонаты Шуберта «отличаются изумительным образным богатством» и «изобилуют вдохновеннейшими лирическими эпизодами». Несмотря на то, что и при жизни автора, и сегодня они не смогли занять такое же место в репертуаре пианистов, как сонаты Бетховена, Шопена или Листа, все великие исполнители их играли, в частности, сонату D.850, считающуюся одной из самых технически сложных – чего стоят одни триоли в первой части! Но зато какая возможность блеснуть настоящему виртуозу.

«Kinderszenen», или «Детские сцены» - цикл из пьес для фортепиано, написанный Робертом Шуманом в 1838 году. Изначально пьес было 30, но в окончательной версии осталось 13. Несмотря на название, предназначен он для взрослых – в качестве приглашения в путешествие в милый, трогательный мир детства. А источником вдохновения вновь стала Клара Вик, будущая жена композитора: переехав из Лейпцига в Вену ради начала выпуска «Новой музыкальной газеты», Шуман очень скучал по возлюбленной, о чем неустанно писал ей в письмах. В какой-то момент Клара заметила, что он ведет себя, как ребенок. Гению много не надо – из критического замечания родился чудесный фортепианный цикл. Наиболее известна пьеса под номером 7 – Träumerei, или «Грезы». Она использована в фильме К. Брауна «Песнь о любви» (1947), а в России часто звучит в хоровом исполнении в течение минуты молчания в День Победы.

Завершит программу «Фантазия» Р. Шумана до мажор оп. 17, написанная в 1836 году и считающаяся одним из самых вдохновенных его сочинений. Навеянная опять же любовью к Кларе и сочиненная во время разлуки с ней, она первоначально посвящалась Бетховену - Шуман предполагал издать «Фантазию» в пользу фонда для сооружения памятника композитору в Бонне. Отдельные части «Фантазии» назывались раньше «Руины», «Триумфальная арка», «Звездный венец». Интересно, что один из исследователей шумановского творчества обнаружил, что в развитие музыки «Фантазии» вплетена тема из шестой песни цикла «К далекой возлюбленной» Бетховена.

От редакции: Надеемся, что вам, как и нам, уже не терпится все это услышать. Билеты на концерт в Лозанне 4 декабря проще всего заказать здесь, а на концерт в Женеве 6 декабря – здесь. Приятных вечеров!

 

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