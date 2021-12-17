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пятница, 17 декабря 2021 года   

Рождество с итальянским акцентом|Noël à l’accent italien

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 17. 12. 2021.

Вертеп от тичинца Лучо Негри (с) Musée national suisse

Национальный музей Цюриха приглашает на выставку, посвященную тому, как Тичино готовится к Рождеству. Посетители смогут полюбоваться традиционными вертепами, а также историческими адвент-календарями.

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Le Musée national de Zurich invite à une exposition qui montrera comment le Tessin se prépare à fêter Noël. Les visiteurs pourront y admirer des crèches traditionnelles ainsi que des calendriers de l’Avent historiques. 

В последнее время приближение главного христианского праздника заметно, в основном, только по создаваемому магазинами ажиотажу: каждый год елки начинают украшать все раньше и раньше, витрины становятся наряднее, скидки – привлекательнее, а мелодия Jingle Bells звучит буквально из каждого утюга. Если вы устали от коммерциализированного Рождества и хотите окунуться в атмосферу настоящего волшебства, то не пропустите экспозицию, которая продлится в Цюрихе до девятого января.

Уже несколько лет подряд Национальный музей (Landesmuseum) проводит выставку рождественских вертепов, и нынешний год не стал исключением. Напомним, что ранее вертепы устанавливались только в церквях, причем самый старый экземпляр, датируемый 1291 годом, хранится в Сикстинской капелле в Риме. Только с XIX века фигурки Марии, Иосифа и младенца Иисуса стали появляться в домах. Мать, отец, ребенок, пастухи, ангелы, волхвы и животные – вертепы представляют собой тихое семейное единение накануне большого праздника.

Выставка этого года посвящена самому теплому швейцарскому кантону – Тичино, который не только славится солнечной погодой, но и считается центром страны по изготовлению рождественских вертепов. К югу от Готарда к этому вопросу подходят с размахом: вокруг традиционной сцены Рождества с участием Святого семейства строятся настоящие пейзажи, отражающие сельскую жизнь.

Специально для выставки два известных тичинских мастера, Флавио и Лучо Негри, изготовили уникальный вертеп. 78-летний Флавио еще в детстве был очарован рождественскими сценками и превратил их создание в свою профессию. Со временем его вертепы трансформировались в огромные ландшафтные сцены площадью в несколько квадратных метров. В строительстве вертепов ему помогает его 38-летний сын Лучо. Сегодня отец и сын из тичинской коммуны Балерна являются экспертами в искусстве изготовления вертепов: с большим вниманием к деталям они создают праздничные сцены для детей и взрослых, которые пользуются большим успехом далеко за пределами Швейцарии. В частности, они делают диорамы – стеклянные ящики с элементами ландшафта, зданиями, лестницами, растениями из гипса и полистирола, в который можно поместить фигурки.

На выставке также представлены многочисленные вертепы со всей Швейцарии – исторические и современные. Материалы столь же разнообразны, как и стили: от дерева, воска и глины до текстиля, бумаги и пластика. Обратите внимание на миниатюрный вертеп из из Айнзидельнского аббатства – экземпляр, созданный скульптором Ильдефонсом Куригером в начале XIX века, считается одним из самых ценных в Швейцарии.

Кроме вертепов, посетители смогут полюбоваться старинными адвент-календарями. Изобретателем этой традиции считается Герхард Ланг, который в начале XX века вместе с художником-графиком Эрнстом Кеплером создал адвент-календарь со стихами и клеящимися картинками – один из первых вариантов можно увидеть в Ландесмузеуеме.

Организаторы также разработали специальную программу для детей, включая мастерские, где что-то можно смастерить своими руками. Если посещение выставки вдохновит вас на создание вертепа, то воспользуйтесь советами медиа-центра Римско-католической церкви в Швейцарии. Чтобы создать идеальный рождественский вертеп, сядьте с близкими и обсудите предложения. Определите, кто должен быть частью рождественской сценки: Святой Франциск, Тереза Авильская или скорее Барак Обама? Из каких материалов должны быть сделаны здания и фигурки? Какой формы они должны быть? Заменят ли пчелы и рыбы таких традиционных животных, как вол и осел? В процессе обсуждения можно объяснить значение той или иной религиозной фигуры и рассказать рождественскую историю.

 

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