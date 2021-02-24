Bun di, bund de, bien di, bùn gi, allegra – есть пять разных способов поздороваться на ретороманском. И хотя бы один из этих вариантов стоит выучить тем, кто планирует отправиться, например, в Граубюнден, единственный кантон с тремя официальными языками - немецким, ретороманским и итальянским.

Ретороманский, как итальянский, французский или каталонский, относится к группе романских, то есть восходящих к латыни языков. В 15 году до н.э. римляне завоевали провинцию Реция, в которую раньше входила нынешняя территория Граубюндена. В результате смешения языков, на котором говорили легионеры и местные жители, и образовался ретороманский.

20 февраля 1938 года – ключевая дата в истории многоязычия в Швейцарии. Именно в этот день ретороманский стал четвертым национальным языком наряду с немецким, французским и итальянским. 83 года спустя федеральный департамент иностранных дел (DFAE) выбрал этот символический день, чтобы запустить первую в Конфедерации неделю ретороманского языка – Emna Rumantscha. К слову, тот факт, что на ретороманском говорит 0,5% населения страны, не имеет значения, так как между четырьмя национальными языками нет иерархии. Любопытно и то, что все говорящие на ретороманском владеют также еще одним национальным языком.

«Наша Швейцария состоит из множества идентичностей и культур, которые мирно сосуществуют друг с другом. Ретороманский – это фундаментальная часть этого. Многоязычие и разнообразие – это одновременно и вызов, и преимущество. Они учат нас разрешать конфликты путем диалога – швейцарское умение, которое пользуется большим спросом во всем мире», - приводятся в коммюнике слова федерального советника и главы DFAE Игнацио Кассиса. По его убеждению, если Швейцария преуспела в дипломатии, то именно потому, что она приобрела многовековой опыт мирного сосуществования различных культур и идентичностей и готова делиться этим ноу-хау на международном уровне.

Идея организации этого мероприятия возникла во время празднования столетнего юбилея Лиги ретороманского языка в Цуоце (кантон Граубюнден). Напомним, что целью основанной в 1919 году Лиги является продвижение ретороманского языка и культуры в школах и административных органах.

В рамках недели четвертого национального языка, которая из-за наложенных пандемией ограничений проходит онлайн, политики, школьники и культурные деятели попытаются ответить на вопрос, что же делает ретороманской сильной стороной Швейцарии. В программу мероприятий входят дискуссия Игнацио Кассиса и президента кантонального правительства Граубюндена Марио Кавигелли с учащимися лицея Glion и круглые столы с обсуждениями на ретороманском. Кроме того, на этом языке записали свои видеообращения швейцарские дипломаты из Мадагаскара и Нью-Йорка. Представительства Швейцарии в других странах также приложили усилия для продвижения знаний об этом редком языке в принимающих государствах, запланировав проведение бесед на ретороманском, интервью, языковых курсов, чтений, видео и виртуальных встреч.

Добавим, что ретороманский имеет пять диалектов (vallader, putér, sursilvan, sutsilvan и surmiran), которые используются как в устной, так и в письменной форме, а также имеют собственные грамматические правила и словарный состав. Существует также стандартный письменный язык rumantsch grischun, который используется, например, в избирательных бюллетенях. На rumantsch grischun ставят спектакли, пишут новости и ведут дебаты в местных органах власти. В целом, его использование ограничено, и далеко не все официальные правительственные коммюнике переводятся на ретороманский.

Напомним, что ретороманскими словами 2020 года стали mascrina, extraordinari и positivitad. Мысли носителей ретороманского, как и жителей других языковых регионов Конфедерации и, пожалуй, всего мира, занимали в прошлом году проблемы, связанные с санитарным кризисом. И даже слово positivitad стало чаще употребляться не в значении чего-то положительного, а в контексте новостей о растущей доле позитивных тестов на Covid-19.