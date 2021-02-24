Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 02. 2021.
Под таким лозунгом в эти дни проходит первая неделя ретороманского языка, который считается основополагающим для национального единства Швейцарии.|
Tel est le slogan choisi pour la première semaine de la langue romanche, jugée fondamentale pour la cohésion nationale de la Suisse.
Bun di, bund de, bien di, bùn gi, allegra – есть пять разных способов поздороваться на ретороманском. И хотя бы один из этих вариантов стоит выучить тем, кто планирует отправиться, например, в Граубюнден, единственный кантон с тремя официальными языками - немецким, ретороманским и итальянским.
Ретороманский, как итальянский, французский или каталонский, относится к группе романских, то есть восходящих к латыни языков. В 15 году до н.э. римляне завоевали провинцию Реция, в которую раньше входила нынешняя территория Граубюндена. В результате смешения языков, на котором говорили легионеры и местные жители, и образовался ретороманский.
20 февраля 1938 года – ключевая дата в истории многоязычия в Швейцарии. Именно в этот день ретороманский стал четвертым национальным языком наряду с немецким, французским и итальянским. 83 года спустя федеральный департамент иностранных дел (DFAE) выбрал этот символический день, чтобы запустить первую в Конфедерации неделю ретороманского языка – Emna Rumantscha. К слову, тот факт, что на ретороманском говорит 0,5% населения страны, не имеет значения, так как между четырьмя национальными языками нет иерархии. Любопытно и то, что все говорящие на ретороманском владеют также еще одним национальным языком.
«Наша Швейцария состоит из множества идентичностей и культур, которые мирно сосуществуют друг с другом. Ретороманский – это фундаментальная часть этого. Многоязычие и разнообразие – это одновременно и вызов, и преимущество. Они учат нас разрешать конфликты путем диалога – швейцарское умение, которое пользуется большим спросом во всем мире», - приводятся в коммюнике слова федерального советника и главы DFAE Игнацио Кассиса. По его убеждению, если Швейцария преуспела в дипломатии, то именно потому, что она приобрела многовековой опыт мирного сосуществования различных культур и идентичностей и готова делиться этим ноу-хау на международном уровне.
Идея организации этого мероприятия возникла во время празднования столетнего юбилея Лиги ретороманского языка в Цуоце (кантон Граубюнден). Напомним, что целью основанной в 1919 году Лиги является продвижение ретороманского языка и культуры в школах и административных органах.
Добавим, что ретороманский имеет пять диалектов (vallader, putér, sursilvan, sutsilvan и surmiran), которые используются как в устной, так и в письменной форме, а также имеют собственные грамматические правила и словарный состав. Существует также стандартный письменный язык rumantsch grischun, который используется, например, в избирательных бюллетенях. На rumantsch grischun ставят спектакли, пишут новости и ведут дебаты в местных органах власти. В целом, его использование ограничено, и далеко не все официальные правительственные коммюнике переводятся на ретороманский.
Напомним, что ретороманскими словами 2020 года стали mascrina, extraordinari и positivitad. Мысли носителей ретороманского, как и жителей других языковых регионов Конфедерации и, пожалуй, всего мира, занимали в прошлом году проблемы, связанные с санитарным кризисом. И даже слово positivitad стало чаще употребляться не в значении чего-то положительного, а в контексте новостей о растущей доле позитивных тестов на Covid-19.
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