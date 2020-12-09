Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 9. 12. 2020.
Лингвисты Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) определили главные слова, которые занимали мысли швейцарцев в этом году.|
Les chercheurs du Département de linguistique appliquée de la ZHAW viennent de déterminer les mots qui ont occupé l’esprit helvétique cette année.
Ответственная миссия по выбору слов года в Швейцарии возложена на языковедов Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW). Процедура отбора проходит в три этапа. Сначала лингвисты анализируют корпус текстов Swiss-AL и выделяют в каждом из национальных языков Конфедерации по двадцать слов, частота употребления которых значительно выше, чем в предыдущие годы. В Swiss-AL собраны материалы со швейцарских доменов (.ch), в частности, с сайтов правительственных структур и основных политических партий, а также со страниц крупных предприятий, неправительственных организаций, университетов и средств массовой информации. По состоянию на июнь прошлого года, в Swiss-AL содержалось 1,5 млрд словоформ из 8 млн текстов. Кроме того, филологи рассматривают слова, предложенные интернет-пользователями. Затем жюри сужает выбор до трех слов, после чего лингвисты отслеживают эволюцию этих выражений, чтобы выяснить, какие социальные явления привели к росту их популярности.
Главным событием 2020 года стала, конечно, пандемия, поэтому нет ничего удивительного в том, что все двенадцать выбранных слов так или иначе относятся к теме санитарного кризиса. Причем этот год особенно богат на неологизмы: ковид, ковидиот, коронаскептики, коронакризис…
Самым большим сюрпризом оказался выбор слова года в Романдии, где на первом месте оказалось немецкое Coronagraben, в котором содержится отсылка к «рёштиграбен», шутливому названию невидимой культурной границы между франко- и немецкоязычной частями Конфедерации. Разногласия между кантонами в отношении принимаемых мер, противоположная реакция на ограничения, сильные колебания числа случаев в зависимости от языкового региона – все это и есть «коронаграбен». Термин также указывает на то, что жители Женевы и, например, Цюриха совершенно по-разному пережили Covid-19.
На втором месте – gestes barrières (дословно: барьерные жесты), под которыми понимаются правила гигиены и поведения, например, ношение маски, соблюдение дистанции, частое мытье рук или протирание их дезинфицирующим средством. Эти действия стали уже такими привычными, что невольно удивляешься, когда смотришь «доковидный фильм», герои которого целуются, здороваются за руки, ходя в кино без масок и сидят в переполненных ресторанах.
Luttes (фр.: борьба) замыкает тройку главных франкоязычных слов Швейцарии. Это понятие включает в себя не только борьбу с коронавирусом, но также за климат, гендерное равенство и против расовых предрассудков. Кроме того, речь идет о борьбе, которую сейчас ведет каждый из нас, чтобы – физически, материально и психологически – выжить в этом обезумевшем мире.
Pandemia (ит.: пандемия) была названа словом года в Тичино, где, напомним, был зарегистрирован первый в Швейцарии случай коронавирусной инфекции. В число финалистов также вошли responsabilità (ит.: ответственность; имеется в виду индивидуальная ответственность каждого гражданина как истинно швейцарский способ борьбы с коронавирусом) и distanza (ит.: дистанция, расстояние). Наконец, ретороманскими словами года стали mascrina, extraordinari и positivitad.
Напомним, что с 2003 по 2016 годы в Конфедерации выбирали слова года только на немецком языке, с 2017-го к немецкому был добавлен французский, в 2018-м – итальянский, а в 2019-м – ретороманский.
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