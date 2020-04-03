Автор: Надежда Сикорская, Женева, 3. 04. 2020. Просмотров: 30
В трудный момент, сопровождаемый неожиданно появившимся свободным временем, многие обращаются к «нашему всему». А некоторые даже отождествляют cебя с ним.|
Il est de coutume, dans les moments difficiles, de se tourner vers « notre tout ». Certains vont jusqu’à s’identifier avec le grand poète.
21 марта интернет взорвало «неизвестное стихотворение Пушкина» – автор этих строк получила его как минимум от пяти знакомых. Стихотворение ничего себе, но все же вызывало подозрения – что-то с ним было не то. Судите сами, вот оно.
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Все утрясется, все пройдет,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветет.
На помощь разум призовем,
Сметем болезни силой знаний
И дни тяжелых испытаний
Одной семьей переживем.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлет Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
Признаемся, мы собирались заняться расследованием, но руки не дошли. Разгадка пришла сама – от нашей читательницы из Москвы Людмилы Шапошниковой. Оказывается, в таком возвышенном стиле решил пошутить по случаю весеннего праздника Новруз блогер из Казахстана, пишущий под ником Урри Грим. Ужасно интересно, перечитывал ли он свой опус вслух и бил ли, в одиночестве, в ладоши, крича «ай да Урри Грим, ай да сукин сын!» Именно так проявлял свой восторг Александр Сергеевич, завершив работу над «Борисом Годуновым», в чем признавался в письме своему другу Петру Вяземскому.
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