21 марта интернет взорвало «неизвестное стихотворение Пушкина» – автор этих строк получила его как минимум от пяти знакомых. Стихотворение ничего себе, но все же вызывало подозрения – что-то с ним было не то. Судите сами, вот оно.



Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!



Все утрясется, все пройдет,

Уйдут печали и тревоги,

Вновь станут гладкими дороги

И сад, как прежде, зацветет.



На помощь разум призовем,

Сметем болезни силой знаний

И дни тяжелых испытаний

Одной семьей переживем.



Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.



И пусть за праздничным столом

Мы вновь порадуемся жизни,

Пусть в этот день пошлет Всевышний

Кусочек счастья в каждый дом!



Признаемся, мы собирались заняться расследованием, но руки не дошли. Разгадка пришла сама – от нашей читательницы из Москвы Людмилы Шапошниковой. Оказывается, в таком возвышенном стиле решил пошутить по случаю весеннего праздника Новруз блогер из Казахстана, пишущий под ником Урри Грим. Ужасно интересно, перечитывал ли он свой опус вслух и бил ли, в одиночестве, в ладоши, крича «ай да Урри Грим, ай да сукин сын!» Именно так проявлял свой восторг Александр Сергеевич, завершив работу над «Борисом Годуновым», в чем признавался в письме своему другу Петру Вяземскому.





Мы оценили чувство юмора (и поэтический дар) Урри Грима, не держим на него зла за фейковое стихотворение и даже благодарны ему за повод напомнить, что и Пушкину довелось пережить период вынужденной изоляции! Он известен в литературоведении как Болдинская осень – по имени села Большое Болдино в Нижегородской области, на протяжении четырёх веков, вместе с прилегающими землями, принадлежавшего роду Пушкиных. Было это в 1830 году, во время первой в истории России вспышки холеры, самого смертоносного в XIX веке инфекционного заболевания. По официальным данным, из 466 457 заболевших тогда умерли 197 069 человек.Разумеется, Александра Сергеевича не могла не волновать санитарная обстановка в стране и судьбы соотечественников. Но имея, на основе многочисленных книг, представление о характере поэта, рискнем предположить, что не меньше волновал – и раздражал! – его тот факт, что «из-за всего этого» ему никак не удавалось жениться на Наталье Николаевне!Известно, что о помолвке Пушкина и Гончаровой было официально объявлено 6 мая 1830 года. Но свадьба постоянно откладывалась. Сначала мать невесты не хотела выдавать дочь без приданого, которое разоренная семья не могла дать. Потом, в конце августа, умер любимый дядя Пушкина, Василий Львович – свадьбу пришлось отложить из-за траура. 31 августа Пушкин выехал из Москвы в Болдино, чтобы вступить во владение близлежащей деревней Кистенёво, выделенной ему по случаю женитьбы – авансом – отцом. Перед отъездом поэт, рассказывается в книге И. Ободовской и И. Дементьева «Наталья Николаевна Пушкина», поссорился с будущей тёщей и в письме, написанном под влиянием объяснения с ней, объявил, что Наталья Николаевна «совершенно свободна», он же женится только на ней или не женится никогда. В общем, все как у всех – дела семейные.С той разницей, что, застряв в Болдино на три месяца, Пушкин не предавался хандре, а вдохновенно работал – этот период, как все мы знаем из школьной программы, стал одним из самых плодотворных в его творчестве: была написана «Сказка о попе и работнике его Балде», завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написаны поэма «Домик в Коломне» и 32 лирических стихотворения!Биографы поэта сообщают, что в первых числах октября Пушкин попытался уехать из Болдина, но ему не удалось преодолеть карантинные оцепления. Если уж Пушкина не пропустили, что же жаловаться на временные неудобства нам, простым смертным?! Дорогие читатели, сидите дома, читайте Пушкина, здоровее будете!

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.