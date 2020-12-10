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Премия Яна Михальского 2020 уедет в Мозамбик|Le Prix Jan Michalski de littérature 2020 partira pour Mozambique

Автор: Надежда Сикорская, Монрише, 10. 12. 2020.

(c) Mariano Silva

Вчера в Монрише был объявлен очередной, уже одиннадцатый, лауреат престижной швейцарской литературной премии, вручаемой писателям разных стран с 2010 года.

 

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Hier à Montricher le nouveau - le onzième déjà ! – lauréat de ce prix prestigieux, décerné aux écrivains de tous horizons depuis 2010, a été annoncé.

Вот уже несколько лет подряд Наша Газета рассказывает вам о декабрьском событии, которого с нетерпением ждут литераторы мира. В первых числах месяца в Фонде Яна Михальского в Монрише традиционно проходит торжественная церемония вручения премии имени покойного швейцарского издателя польского происхождения. Премия эта не знает ни географических, ни языковых ограничений, а солидная сумма – 50 000 шв. франков не будет лишней для любого автора.

В последние годы лауреатами премии становились украинский писатель Сергий Жадан, французский журналист Тьерри Уолтон, польская писательница Ольга Токарчук, вскоре после этого получившая Нобелевскую премию, и ее израильская коллега Цруя Шалев.

И вот вчера мы с нетерпением ожидали объявления имени нового счастливца правда, не в роскошном здании Фонда, а перед экраном собственного компьютера. Увы, из-за ограничительных санитарных мер церемония проходила в режиме онлайн, без щедрого «фуршета» и возможности пообщаться с многочисленными знакомыми, традиционно собирающимися в этот день в Монрише, и без продуманного музыкального сопровождения. Но главное, конечно, присутствовало открытие нового имени.

Итак, Премией Яна Михальского 2020 года был награжден писатель из Мозамбика Миа Куто за трилогию «As areias do imperador» - в переводе на французский, выполненном Элизабет Монтейро Родригес и вышедшем в этом году в издательстве Editions Métailié, название звучит как «Les sables de l’empereur» («Пески императора»). Признаемся, об этом писателе мы раньше не слышали и никаких следов его присутствия в русскоязычном пространстве не нашли. Тем с большим интересом слушали мы мотивацию международного жюри, не скупившегося на комплименты. Коллеги по цеху хвалили «исключительные литературные качества, позволяющие тонко совместить устную речь и повествование, письма, рассказы, сказки, мечты и суеверия, находящиеся в окружении исторической реальности <> Без всякого манихейства автору прекрасно, и с сочувствием, удалось обрисовать героев, столкнувшихся с бесчеловечностью войны, и придать сюжету ореол эпоса, навеянный богатой африканской природой».

В традиционном вступительном слове, запись которого на сайте Фонда можно посмотреть и сейчас, председатель жюри Вера Михальски-Хофманн, выразив личное удовлетворение выбором коллег, с присущим ей юмором отметила, что только во второй раз за 11 лет существования премии предложенный ею кандидат стал лауреатом!

Кто же такой Миа Куто? Он родился в 1955 году в Мозамбике у родителей-португальцев. Его учеба на медицинском факультете была прервана участием в деятельности Фронта освобождения Мозамбика, страны, получившей независимость в 1975-м. Попробовав себя затем на журналистском поприще, он стал успешным биологом, никогда не переставая писать. На сегодняшний день его произведения переведены на более чем тридцать языков, в том числе шесть на французский.

О чем трилогия «Пески императораО Мозамбике в конце 19 века, о стране, раздираемой войнами между племенными кланами и португальскими колонизаторами.

В центре повествования находится исторический персонаж император Гунгуньяна, также известный как Мдунгазве Нгунгуньян Нксумало, Н’Гунгуньяна и Гунгуньяна Рейнальдо Фредерико Гунгуньяна (около 1850 – 23 декабря 1906). Он был последним императором из династии правителей государства Газа, находившегося на юге современного МозамбикаПлеменной вождь, он в течение многих лет сопротивлялся Португальской империи, пока не потерпел поражение, 28 декабря 1985 года, от капитана Жоакима Аугусту Моузинью. Поскольку благодаря своей упорной борьбе с колонизаторами его имя мелькало в европейской прессе, португальская колониальная администрация решила его не расстреливать, а выслать из Мозамбика. Сначала он был отправлен в Лиссабон вместе со своим сыном Годиде и другими высокопоставленными лицами все они были выставлены там на всеобщее обозрение в качестве трофея. После этого Гунгуньана был выслан на Азорские острова, где и умер одиннадцать лет спустя.

На протяжении трех частей своего произведения – «Женщина пепла», «Шпага и копьё» и «Пьющий горизонт» - Миа Куто повествует, перемежая повествование вопросами, об этой исторической реалии голосами, так сказать, двух вымышленных персонажей: Имани Нзамбе, молодой жительницы Мозамбика, воспитанной португальскими миссионерами, и сержанта Жермано де Мело, которому она должна служить переводчицей и с которым окажется связана узами невозможной любви.

Этот сержант, отправленный в Африку португальским королевским домом в качестве наказания за приверженность республиканской идеологии, афиширует отстраненность от начальства. Пережитые молодыми людьми жизненные опыты дополняют друг друга: в то время как Жермано описывает в своих письмах вспыхивающие на его глазах конфликты и личную неспособность принять ценности колониальной политики, Имани делится проблемами своей сложной идентичности, разрываемой между несколькими мирами, несколькими языками и грузом наследия африканских легенд. Превосходное владение языком колонизаторов делает ее изгоем среди чернокожего сообщества, а происхождение отдаляет от оккупантов, обрекая на судьбу сначала переводчицы, а затем вынужденной шпионки, наводящей мосты между Португалией и королевском Гунгуньяна. Свой среди чужих

Экзотический исторический фон, политика, любовь Что еще нужно для того, чтобы чтение было захватывающим? В ожидании перевода на русский, предлагаем прочитать роман на других доступных языках. Приятного чтения!

 

 

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